Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Mexico đấu với Ecuador ngày 1/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Mexico vs Ecuador vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 8h00 hôm nay 1/7/2026 trên sân Mexico City Stadium.

Thông tin trận đấu Mexico đấu với Ecuador

Thời gian: 8h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Mexico City Stadium

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Mexico đấu với Ecuador hôm nay 1/7/2026 - Tỉ số: 2-0

Phút 90+4: Ecuador mất người

Sau tình huống Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico, trọng tài được phía Mexico phản ánh và tiến hành xem VAR. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ Ecuador.

Phút 90+3: Pineda dứt điểm chệch cột

Erik Lira tung đường chọc khe như đặt để Orbelín Pineda thoát xuống trong vòng cấm Ecuador. Dù vậy, cú sút của Pineda lại đưa bóng đi sạt cột dọc bên phải.

Phút 90: Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ.

Phút 90: Trọng tài từ chối penalty cho Mexico

Mexico chờ đợi một quả phạt đền sau pha va chạm trong vòng cấm Ecuador. Tuy nhiên, trọng tài không cho rằng Caicedo phạm lỗi.

Phút 88: Ecuador vẫn chưa có lời giải

Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico bằng một quả tạt. Tuy nhiên, tình huống này chưa đủ nguy hiểm để gây khó khăn cho khung thành đội chủ nhà.

Phút 85: Mexico kiểm soát chắc cuối trận

Mexico cầm bóng tốt và chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu. Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công, nên rất khó để tìm bàn rút ngắn tỷ số.

Phút 80: Mexico điều chỉnh để bảo vệ lợi thế

Mexico đang chủ động thay đổi nhân sự và cách chơi trong những phút cuối. Đội chủ nhà muốn kiểm soát thế trận tốt hơn để bảo vệ cách biệt 2 bàn.

Phút 74: Kevin Rodríguez bỏ lỡ cơ hội lớn

Moises Caicedo tung đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez thoát xuống trong vòng cấm Mexico. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đi chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Phút 72: Plata bị hậu vệ Mexico theo sát

Ecuador có pha tạt bóng rất khó chịu vào vòng cấm Mexico. Tuy nhiên, Plata không thể dứt điểm cận thành khi các hậu vệ Mexico kèm người quá chặt.

Phút 67: Galindez cứu thua cho Ecuador

César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán. Bóng hướng vào khung thành Ecuador, buộc thủ môn Galindez phải vất vả cản phá.

Phút 63: Caicedo tạt bóng bất thành

Moisés Caicedo thực hiện quả tạt có ý đồ vào vòng cấm Mexico. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà kịp thời phá bóng, giúp Ecuador chỉ có thêm một quả phạt góc.

Phút 60: Ecuador chưa có đường vào khung thành Mexico

Sau 60 phút thi đấu, Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước Mexico. Những nỗ lực tấn công của họ chưa đủ sắc để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Phút 57: Ecuador dồn lên tấn công

Nilson Angulo đưa bóng vào vòng cấm bằng một quả tạt từ biên. Dù vậy, các hậu vệ Mexico giữ vị trí tốt và nhanh chóng phá bóng ra xa.

Phút 53: Mexico chuyền dài bất thành

César Montes phất đường bóng dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones. Tuy nhiên, lực chuyền quá mạnh khiến bóng đi hết đường biên ngang, Ecuador được hưởng quả phát bóng lên.

Phút 51: Pedro Vite sút vọt xà

Pedro Vite khống chế đường chuyền đẹp của Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm. Anh giữ thăng bằng rồi dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Mexico.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Ecuador giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Phút 45+6: Hiệp một kết thúc

Trọng tài thổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên. Mexico tạm dẫn Ecuador 2-0 sau màn trình diễn hiệu quả trên hàng công.

Phút 45: Bù giờ hiệp một

Hiệp một được cộng thêm 5 phút bù giờ.

Phút 44: Mexico bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số

Một pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải mở ra cơ hội cho Mexico. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng lại đi sát khung thành Ecuador.

Phút 40: Mexico thoát thua sau pha cứu thua của Rangel

John Yeboah xử lý kỹ thuật bên cánh phải, ngoặt bóng vào trong rồi tung cú sút chân trái ấn tượng. Thủ môn Rangel còn chơi xuất sắc hơn với pha cản phá kịp thời.

Phút 38: Ecuador chưa thể tận dụng đá phạt

Ecuador có cơ hội từ tình huống cố định, nhưng Caicedo treo bóng quá thiếu chính xác. Đội bóng áo vàng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Mexico.

Phút 35: Ecuador bị thổi phạt

Nilson Angulo có pha tranh chấp quá quyết liệt, buộc trọng tài Slavko Vincic phải thổi còi. Mexico được hưởng quả phạt sau tình huống này.

Phút 31: Mexico có bàn thắng thứ hai

Mexico triển khai tấn công rất mạch lạc trước khi Raul Jimenez tung cú dứt điểm chất lượng cao. Thủ môn Galindez không thể cản phá, Ecuador bị dẫn 0-2.

Phút 29: Alvarado bị đau sau pha vào bóng nguy hiểm

Valencia có pha vào bóng rất quyết liệt với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico nằm sân đau đớn. Trọng tài lập tức phải chú ý tới tình huống này.

Phút 27: Ecuador cần quãng nghỉ để xốc lại đội hình

Khoảng nghỉ giữa hiệp một đến rất đúng lúc với Ecuador. Đội bóng áo vàng cần thêm thời gian để ổn định lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép liên tục.

Phút 21: Julian Quinones ghi bàn cho Mexico

Julian Quinones xử lý rất tốc độ trước khi ngoặt vào vòng cấm Ecuador và dứt điểm trái phá. Bóng đi quá khó, khiến thủ môn Galindez hoàn toàn bó tay.

Phút 17: Ecuador suýt mở tỷ số

John Yeboah xử lý bóng đầy tự tin trước khi tung cú sút hiểm hóc. Mexico thoát thua khi bóng đập trúng cột dọc.

Phút 15: Mexico bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Gilberto Mora có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau tình huống bóng bật ra. Tuy nhiên, cú sút rất căng của anh lại đưa bóng sạt cột dọc bên phải.

Phút 8: Raul Jimenez đánh đầu chệch cột

Luis Romo tạt bóng chuẩn xác để Raul Jimenez băng vào đánh đầu cận thành. Đáng tiếc cho Mexico khi bóng đi chệch cột dọc trái khung thành Ecuador trong gang tấc.

Phút 7: Luis Romo sút xa thiếu chính xác

Luis Romo nhận đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 6: Mexico suýt có bàn từ cú sút xa

Gilberto Mora khiến hàng thủ Ecuador giật mình với pha dứt điểm từ xa sau nhịp xử lý bóng. Tuy nhiên, cú sút của anh đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

Phút 3: Ecuador chịu sức ép sớm

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã đẩy cao đội hình và tạo áp lực lớn. Ecuador phải co cụm để bảo vệ khung thành.

Phút 1: Mexico giao bóng

Trận đấu giữa Mexico và Ecuador bắt đầu, Mexico là đội thực hiện quyền giao bóng.

Đội hình dự kiến ĐT Mexico

Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Đội hình dự kiến ĐT Ecuador

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Nhận định bóng đá hôm nay Mexico đấu với Ecuador

Mexico bước vào trận đấu với Ecuador trong trạng thái rất hưng phấn. Đội đồng chủ nhà toàn thắng 3 trận vòng bảng, đứng đầu bảng A và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng tại World Cup 2026.

El Tri lần lượt thắng Nam Phi 2-0, vượt qua Hàn Quốc 1-0 rồi đánh bại Cộng hòa Séc 3-0. Ba kết quả này cho thấy Mexico không chỉ biết cách kiểm soát trận đấu, mà còn có khả năng giữ sự tập trung rất cao ở hàng phòng ngự.

Phong độ gần đây của Mexico cũng rất thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng cả 5, ghi 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Khi bước vào vòng knock-out, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự là điểm tựa lớn của đội chủ nhà.

Ecuador có lý do để tự tin sau khi đánh bại Đức 2-1. Đại diện Nam Mỹ không cần kiểm soát bóng quá nhiều nhưng vẫn biết cách tạo khác biệt bằng khả năng tranh chấp, phòng ngự khu vực và chuyển trạng thái nhanh.

Tuyến giữa Ecuador có Moises Caicedo làm điểm tựa. Anh giữ vai trò thu hồi bóng, chia lửa cho hàng thủ và hỗ trợ đưa bóng lên phía trên. Những pha bứt tốc của Plata hay kinh nghiệm của Valencia có thể tạo ra rắc rối cho hàng phòng ngự Mexico.

Tuy nhiên, Ecuador sẽ phải đối mặt sức ép lớn tại Mexico City Stadium. Mexico đã thắng cả hai trận đá tại sân này ở vòng bảng. Khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, El Tri có thể duy trì pressing với cường độ cao và đẩy đối thủ lùi sâu.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Mexico. Hai đội từng gặp nhau 25 lần, Mexico thắng 14, Ecuador thắng 4 và có 7 trận hòa. Dù 3 lần gặp gần nhất đều kết thúc bất phân thắng bại, đội chủ nhà vẫn có cơ sở để tin vào một chiến thắng sít sao.

Ecuador đủ khả năng tạo khó khăn, nhất là nếu trận đấu diễn ra chặt chẽ trong hiệp một. Dù vậy, Mexico đang có phong độ ổn định hơn, hàng thủ chắc chắn hơn và lợi thế sân nhà rõ rệt hơn.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-1 Ecuador.