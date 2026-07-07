Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Mỹ đấu với Bỉ ngày 7/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Mỹ vs Bỉ vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 07h00 hôm nay 7/7/2026 trên sân Lumen Field.

Thông tin trận đấu Mỹ đấu với Bỉ

Thời gian: 07h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lumen Field, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Mỹ đấu với Bỉ hôm nay 7/7/2026 - Tỉ số: 1-2

Phút 39: Freese cứu thua cho Mỹ

Từ quả phạt góc sệt đầy bất ngờ, Raskin băng vào dứt điểm nhanh ở cột gần. Tuy nhiên, thủ môn Freese vẫn chơi tập trung và ôm gọn bóng.

Phút 33: De Ketelaere lập cú đúp

Niềm vui của tuyển Mỹ kéo dài không lâu. Trossard xử lý rất hay bên cánh trái, giảm nhịp rồi bất ngờ tăng tốc vượt qua Freeman trước khi chuyền chuẩn xác ra cột xa để De Ketelaere dứt điểm cận thành, đưa Bỉ dẫn 2-1.

Phút 31: Mỹ gỡ hòa 1-1

Tilman thực hiện cú sút phạt đưa bóng chạm đầu Vanaken. Pha đổi hướng khiến Courtois bị đánh lừa và không còn cơ hội cản phá.

Phút 22: Mỹ suýt trả giá vì sai lầm

Courtois chuyền dài đưa bóng đến vị trí của Richards bên phần sân Mỹ. Trung vệ này xử lý lỗi và đá trượt bóng khi định chuyền cho đồng đội, nhưng De Ketelaere không pressing đủ quyết liệt để tận dụng cơ hội.

Phút 21: Bỉ buộc phải thay người

Onana dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Các đồng đội tiến đến động viên tiền vệ của Bỉ, trước khi Vanaken được chuẩn bị vào sân thay vì De Bruyne như nhiều người chờ đợi.

Phút 14: Trossard sút xa không chính xác

Trossard có khoảng trống trước vòng cấm khi không bị cầu thủ Mỹ áp sát. Anh quyết định thử vận may bằng cú sút xa, nhưng bóng đi vọt lên khán đài.

Phút 11: Bỉ mở tỷ số

Đội tuyển Bỉ sớm tìm được bàn thắng để vươn lên dẫn 1-0 trước đồng chủ nhà Mỹ.

Phút 8: Tielemans bỏ lỡ cơ hội lớn

Lukebakio xử lý rất hay bên cánh phải, bứt tốc vượt qua hậu vệ Mỹ rồi căng ngang thuận lợi vào trong. Tielemans băng lên trong tư thế trống trải ở cự ly khoảng 11m, nhưng lại vung chân trượt bóng đầy đáng tiếc.

Phút 5: Sức ép từ khán đài

Các cổ động viên Mỹ liên tục la ó mỗi khi cầu thủ Bỉ kiên nhẫn chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà.

Phút 1: Freese sớm cứu thua cho Mỹ

Bỉ đẩy cao đội hình ngay từ đầu trận với các pha dứt điểm liên tiếp của Trossard, Tielemans và Castagne. Cú sút của Castagne hướng về góc cao nhưng chưa đủ lực, để Freese kịp bay người cản phá.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Mỹ

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Lumen Field tiếp thêm niềm tin cho tuyển Mỹ

Mỹ bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với tinh thần rất cao sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Đây là kết quả giúp đội chủ nhà tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình tại giải đấu được tổ chức trên quê hương.

Ưu thế sân nhà là điểm tựa lớn dành cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, tuyển Mỹ thường nhập cuộc với cường độ cao, pressing mạnh và đẩy tốc độ trận đấu lên rất sớm. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Bỉ, yếu tố này có thể giúp đội bóng xứ cờ hoa tạo ra sức ép đáng kể trong những phút đầu.

Phong độ của Mỹ tại World Cup 2026 cũng đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội chủ nhà thắng 3 trong 4 trận tại giải, ghi bàn ở cả 4 lần ra sân và vừa giữ sạch lưới trước Bosnia & Herzegovina. Việc Christian Pulisic bình phục hoàn toàn giúp hàng công của Mỹ có thêm sự linh hoạt và khả năng tạo đột biến.

Pulisic, Folarin Balogun, Tim Weah và Sergino Dest mang đến tốc độ ở hai biên lẫn khả năng xâm nhập vòng cấm. Phía sau, Tyler Adams và Weston McKennie là bộ đôi có nhiệm vụ giữ nhịp, tranh chấp và hạn chế khoảng trống trước hàng thủ.

Dù vậy, điểm khiến tuyển Mỹ cần thận trọng là khả năng phòng ngự chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ ghi 11 bàn nhưng cũng nhận 8 bàn thua. Trước một hàng công có Lukaku, De Bruyne và Trossard, mọi sai số đều có thể phải trả giá.

Bỉ vượt khó bằng bản lĩnh knock-out

Bỉ tiến vào vòng 1/8 sau hành trình không dễ dàng. “Quỷ đỏ” bất bại ở vòng bảng với chiến thắng trước New Zealand cùng hai trận hòa trước Iran và Ai Cập. Đến vòng 1/16, đại diện châu Âu phải cần tới 120 phút mới đánh bại Senegal 3-2.

Chiến thắng ấy cho thấy bản lĩnh của Bỉ ở các trận cầu căng thẳng. Khi trận đấu bị kéo vào thế giằng co, đội bóng châu Âu vẫn có những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt. Youri Tielemans ghi bàn quyết định trước Senegal, còn Kevin De Bruyne tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng trong cách vận hành lối chơi.

Sức mạnh của Bỉ nằm ở sự đồng đều giữa các tuyến. Courtois đem lại sự chắc chắn trong khung thành, De Bruyne dẫn dắt tuyến giữa, Trossard và Saelemaekers tạo áp lực ở hai biên, còn Lukaku là trung phong giàu kinh nghiệm trong vòng cấm.

Trong 5 trận gần nhất, Bỉ thắng 3 và hòa 2, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. Những con số này cho thấy “Quỷ đỏ” vẫn duy trì hiệu quả tốt, đặc biệt ở khả năng tấn công. Tính trong giai đoạn thống kê, Bỉ ghi 41 bàn sau 14 trận, đạt hiệu suất gần 3 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, Bỉ không phải không có điểm yếu. Họ đã hòa tới 3 trận tại World Cup 2026 và từng để Senegal chọc thủng lưới 2 lần ở vòng đấu trước. Nếu Mỹ tận dụng tốt tốc độ ở hai biên, hàng thủ của đại diện châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống khó lường.

Lịch sử đối đầu ủng hộ “Quỷ đỏ”

Thành tích đối đầu đang đem lại lợi thế tinh thần rõ rệt cho Bỉ. Đại diện châu Âu đã thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất. Đáng chú ý, Bỉ từng đánh bại Mỹ 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014, một trận đấu mà đội bóng xứ cờ hoa đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã trước bản lĩnh của đối thủ.

Gần hơn, Bỉ cũng thắng Mỹ 5-2 ở trận giao hữu hồi tháng 3/2026. Kết quả ấy cho thấy “Quỷ đỏ” có nhiều phương án để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Mỹ. Dù vậy, bối cảnh tại World Cup luôn rất khác, nhất là khi Mỹ lúc này có lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn.

Mỹ không còn là đội bóng dễ bị cuốn theo thế trận. Dưới thời Pochettino, đội chủ nhà chơi chủ động hơn, biết cách đẩy cao áp lực và có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Nếu hạn chế được khoảng trống cho De Bruyne và Trossard, Mỹ hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế cân bằng.

Cuộc đối đầu tại Lumen Field vì thế hứa hẹn rất khó đoán. Bỉ có lợi thế về kinh nghiệm, lịch sử đối đầu và chất lượng nhân sự. Mỹ có sức trẻ, tốc độ và sự hậu thuẫn từ khán đài. Khả năng trận đấu phải kéo dài hơn 90 phút là kịch bản không thể xem nhẹ.

Dự đoán số bàn thắng Mỹ vs Bỉ

Mỹ ghi 24 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2 bàn mỗi trận. Đội chủ nhà nổ súng trong 11/12 trận gần đây và đã có 8 bàn tại World Cup 2026.

Bỉ còn sở hữu hàng công ấn tượng hơn với 41 bàn sau 14 trận, đạt hiệu suất 2,93 bàn mỗi trận. “Quỷ đỏ” ghi bàn trong 12/14 trận gần nhất và từng thắng New Zealand 5-1 ở vòng bảng.

Cả hai đội đều có xu hướng chơi cởi mở. Mỹ giàu tốc độ ở hai biên, còn Bỉ có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo cơ hội từ trung lộ lẫn các pha bóng cố định.

Dự đoán: Trên 3 bàn thắng, cả hai đội đều ghi bàn.