Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina ngày 2/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 7h00 hôm nay 2/7/2026 trên sân Levi's Stadium.

Thông tin trận đấu Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina

Thời gian: 7h00 ngày 2/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Levi's Stadium, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina hôm nay 2/7/2026 - Tỉ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Mỹ

Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Đội hình dự kiến ĐT Bosnia & Herzegovina

Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.

Nhận định bóng đá hôm nay Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina

Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/16 World Cup 2026 trong bối cảnh nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ chủ nhà. Sau vòng bảng D, đội tuyển Mỹ giành vị trí nhất bảng nhờ hai chiến thắng trước Paraguay và Australia.

Trận thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối khiến Mỹ có thêm lời cảnh báo trước vòng knock-out. Hàng công vẫn chơi tốc độ và giàu tính bùng nổ, nhưng hệ thống phòng ngự cần giữ sự tập trung tốt hơn, nhất là khi đối thủ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Dzeko, Krunic hay Kolasinac.

Điểm mạnh của Mỹ nằm ở lối chơi trực diện. Pulisic có khả năng tạo đột biến ở hành lang trái, Weah đem lại tốc độ bên cánh phải, còn Balogun là điểm đến quan trọng trong vòng cấm. Tuyến giữa với McKennie, Adams và Musah giúp đội chủ nhà duy trì cường độ tranh chấp cao.

Bosnia & Herzegovina không được đánh giá cao bằng Mỹ, nhưng họ bước vào trận đấu với tâm thế rất đặc biệt. Việc lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out World Cup có thể tiếp thêm động lực lớn cho đại diện châu Âu. Sau trận thua Thụy Sĩ 1-4, Bosnia & Herzegovina đã phản ứng tốt bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar.

Về bàn thắng, trận đấu này có cơ sở để diễn ra cởi mở. Mỹ ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất, trung bình 2 bàn/trận. Bosnia & Herzegovina còn có chuỗi ghi bàn đều hơn khi nổ súng ở cả 13 trận thống kê, ghi 24 bàn và đạt hiệu suất 1,85 bàn/trận.

Thống kê phạt góc cũng nghiêng về Mỹ. Đội chủ nhà được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận. Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, đạt mức 4 quả/trận. Khi Mỹ thường xuyên đưa bóng xuống biên và dứt điểm trong vòng cấm, số tình huống bóng đi hết đường biên ngang có thể khá cao.

Yếu tố thẻ phạt là điểm Bosnia & Herzegovina cần kiểm soát. Đại diện châu Âu nhận 32 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 2,46 thẻ/trận, đồng thời phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận. Nếu phải chống đỡ tốc độ của Pulisic, Weah và Balogun, Bosnia & Herzegovina có nguy cơ rơi vào nhiều pha phạm lỗi chiến thuật.

Mỹ có lợi thế sân nhà, phong độ tấn công ổn định và khả năng tạo sức ép tốt hơn. Bosnia & Herzegovina đủ khó lường để khiến trận đấu giằng co, nhưng đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng ở 1/3 cuối sân.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.