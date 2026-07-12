Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Na Uy đấu với Anh ngày 12/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Na Uy vs Anh tại tứ kết World Cup 2026 lúc 4h00 hôm nay 12/7/2026 trên sân Hard Rock, Mỹ.

Thông tin trận đấu Na Uy đấu với Anh

Thời gian: 4h00 ngày 12/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Hard Rock, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Na Uy đấu với Anh hôm nay 12/7/2026 - Tỉ số: 1-1: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa

Phút 45+2: Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh

Gordon có pha kiến tạo rất hay khi đưa bóng đúng tầm cho Bellingham trong vòng cấm. Tiền vệ Real Madrid bình tĩnh ngoặt bóng loại hậu vệ Na Uy trước khi sút chéo góc đầy uy lực, đánh bại Nyland và đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 45: Hiệp 1 có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp 1 có thêm 4 phút bù giờ.

Phút 44: Na Uy bỏ lỡ pha phản công nguy hiểm

Na Uy chuyển trạng thái rất nhanh với Sorloth và Haaland cùng bứt tốc, tạo thế hai đánh hai trước hàng thủ tuyển Anh. Tuy nhiên, Sorloth chần chừ ở đường chuyền quyết định, giúp Stones kịp áp sát và hóa giải.

Phút 36: Na Uy mở tỷ số

Harry Kane mất bóng ngay bên phần sân nhà khi bị áp sát quyết liệt. Schjelderup chớp thời cơ, ngoặt bóng loại Konsa rồi cứa lòng kỹ thuật đưa bóng dội cột dọc bay vào lưới, giúp Na Uy dẫn 1-0.

Phút 35: Pickford ôm gọn cú đánh đầu của Haaland

Ryerson đưa bóng vào rất vừa tầm từ cánh phải, tạo điều kiện để Haaland bật cao dứt điểm bằng đầu. Dù vậy, bóng đi thẳng vào vị trí của Pickford và thủ môn tuyển Anh dễ dàng làm chủ tình hình.

Phút 33: Stones mắc sai lầm nguy hiểm

John Stones để mất bóng ngay trước vòng cấm sau sức ép quyết liệt từ các cầu thủ Na Uy. Bóng bật đến vị trí của Haaland, nhưng tiền đạo này xoay người không thuận lợi và Pickford kịp băng ra ôm gọn.

Phút 29: Kane đá phạt vọt xà

Harry Kane bước lên thực hiện cú đá phạt với lực rất mạnh bằng mu chính diện. Tuy nhiên, bóng đi quá cao và bay vọt xà ngang khung thành của Nyland.

Phút 23: O'Reilly bỏ lỡ cơ hội

Madueke bứt xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang rất nhanh về cột xa. O'Reilly đã băng lên đúng lúc, nhưng pha chạm bóng đầu tiên hơi mạnh khiến cơ hội của tuyển Anh trôi qua đáng tiếc.

Phút 19: Bellingham suýt mở tỷ số

Anderson tiếp tục xuất hiện đúng lúc bên hành lang cánh rồi thực hiện quả tạt hướng về chấm phạt đền. Bellingham băng vào dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 16: Tuyển Anh gia tăng sức ép

Gordon tăng tốc mạnh mẽ bên cánh và suýt vượt qua Ryerson, qua đó mang về quả phạt góc cho tuyển Anh. Rice thực hiện cú đá khá căng nhưng bóng đi thẳng vào vị trí cầu thủ phòng ngự đầu tiên của Na Uy.

Phút 10: O'Reilly bọc lót kịp thời

Gordon nỗ lực giữ bóng trong sân sau một đường chuyền đổi cánh của tuyển Anh, nhưng bóng lại rơi đúng vị trí của Sorloth. O'Reilly lập tức theo sát tiền đạo Na Uy và xử lý dứt khoát để hóa giải nguy cơ.

Phút 8: Madueke xử lý chưa tốt

Madueke di chuyển thiếu hợp lý và bị thổi việt vị sau đường chuyền chéo sân của đồng đội. HLV Thomas Tuchel tỏ ra không hài lòng với pha chọn vị trí của cầu thủ chạy cánh bên phía tuyển Anh.

Phút 2: Madueke tạt bóng thiếu chính xác

Madueke có cơ hội bứt tốc bên cánh và quyết định tự mình đột phá. Tuy nhiên, quả tạt sau đó lại không đủ chuẩn xác để tạo ra nguy hiểm.

Phút 1: Haaland nhập cuộc đầy quyết tâm

Chỉ ít giây sau tiếng còi khai cuộc, Haaland đã có pha vào bóng rất quyết liệt. Tiền đạo Na Uy cho thấy sự hưng phấn và quyết tâm lớn ngay từ những nhịp đầu tiên.

Trận đấu bắt đầu

Na Uy là đội giao bóng

Đội hình dự kiến ĐT Na Uy

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Haaland đưa Na Uy vào giấc mơ bán kết World Cup

Na Uy đang viết nên hành trình đáng nhớ nhất trong lịch sử tham dự World Cup. Sau khi vượt qua vòng bảng, đại diện Bắc Âu tiếp tục đánh bại Bờ Biển Ngà và tạo nên cú sốc lớn bằng chiến thắng trước Brazil ở vòng 1/8.

Kết quả ấy giúp thầy trò HLV Stale Solbakken lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết. Từ vị thế của một đội bóng không được đánh giá quá cao trước giải, Na Uy đã trở thành hiện tượng lớn nhờ lối chơi trực diện, tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.

Erling Haaland là trung tâm trong hành trình ấy. Tiền đạo thuộc biên chế Man City lập cú đúp vào lưới Brazil và đã ghi bàn trong cả 4 lần ra sân tại World Cup 2026. Xa hơn, Haaland lập công trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp cho đội tuyển quốc gia, ghi tổng cộng 27 bàn.

Sức mạnh của Na Uy không chỉ đến từ vị trí trung phong. Martin Odegaard giữ vai trò kết nối tuyến giữa với hàng công, Sander Berge đem lại khả năng tranh chấp, còn Antonio Nusa cùng Alexander Sorloth có thể khai thác khoảng trống ở hai biên.

Đội bóng Bắc Âu đã ghi 12 bàn qua 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, họ cũng nhận 9 bàn thua. Cách chơi giàu tốc độ khiến các trận đấu của Na Uy thường cởi mở và xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm ở cả hai đầu sân.

Tam sư và bài toán khóa chặt ngôi sao Man City

Tuyển Anh vẫn bước vào trận đấu với vị thế cửa trên. Theo Opta, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel có 50,4% khả năng thắng trong 90 phút, gần gấp đôi mức 25,1% của Na Uy. Khả năng trận đấu bước sang hiệp phụ được đánh giá ở mức 24,5%.

Tam sư vừa trải qua màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng trước đồng chủ nhà Mexico. Dù chỉ kiểm soát bóng 33,2%, mức thấp nhất của Anh trong một trận World Cup kể từ năm 1966, họ vẫn giành chiến thắng 3-2 nhờ khả năng phản công và sự hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Harry Kane tiếp tục là điểm tựa trên hàng tiền đạo, còn Jude Bellingham đang duy trì ảnh hưởng lớn ở khu vực phía sau trung phong. Saka và Anthony Gordon có khả năng kéo giãn hàng thủ Na Uy bằng tốc độ, qua đó tạo thêm không gian cho Kane xâm nhập vòng cấm.

Anh đã ghi ít nhất 2 bàn trong 3 trận liên tiếp và sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Hàng phòng ngự của Tam sư cũng chỉ để lọt lưới 5 lần trong khoảng thời gian này.

Dù vậy, việc phải đối đầu Haaland là thử thách hoàn toàn khác. Quansah bị treo giò, còn khả năng thi đấu của Reece James và Djed Spence vẫn bỏ ngỏ. Stones, Guehi cùng các hậu vệ Anh sẽ phải hạn chế tối đa những đường chuyền hướng vào khoảng trống phía sau hàng thủ.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho tuyển Anh

Hai đội đã gặp nhau 12 lần trong quá khứ. Tuyển Anh giành 7 chiến thắng, Na Uy thắng 2 trận, còn lại là 3 kết quả hòa. Xét riêng 5 cuộc chạm trán gần nhất, Tam sư thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Hàng thủ tuyển Anh còn giữ sạch lưới trong 4 lần gần nhất đối đầu Na Uy. Những con số này giúp đại diện xứ sương mù có thêm sự tự tin trước trận tứ kết tại Hard Rock.

Na Uy lại chưa từng đánh bại một đội tuyển châu Âu tại World Cup. Đây là rào cản lịch sử mà Haaland cùng các đồng đội phải vượt qua nếu muốn tiếp tục tạo nên cột mốc mới.

Tuy nhiên, tuyển Anh cũng có lý do để thận trọng. Năm trong 6 lần gần nhất phải dừng bước ở vòng loại trực tiếp World Cup, Tam sư đều bị loại bởi một đại diện châu Âu. Na Uy có thể tiếp nối xu hướng ấy nếu duy trì được sự chính xác trong các pha phản công.

Với phong độ cao của hai hàng công, trận đấu có khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng hơn so với lịch sử đối đầu. Kinh nghiệm tại vòng knock-out giúp Anh nhỉnh hơn, nhưng 90 phút chính thức có thể chưa đủ để xác định đội giành vé vào bán kết.