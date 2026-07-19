Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Anh ngày 19/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp vs Anh trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 lúc 4h00 hôm nay 19/7/2026 trên sân Hard Rock, Mỹ.

Thông tin trận đấu Pháp đấu với Anh

Thời gian: 4h00 ngày 19/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Hard Rock, Mỹ

Giải đấu: Tranh hạng ba World Cup 2026

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

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VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Anh hôm nay 19/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Anh (4-2-3-1): Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Một trận đấu, hai nỗi tiếc nuối

Pháp và Anh từng bước vào World Cup 2026 với mục tiêu giành chức vô địch. Tuy nhiên, hai đội tuyển đứng liền nhau trên bảng xếp hạng FIFA giờ phải gặp nhau trong trận đấu mà không bên nào mong muốn góp mặt.

Trận tranh hạng ba vẫn mang ý nghĩa lớn về danh dự. Đây là cơ hội cuối để các cầu thủ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời tránh phải rời giải bằng hai thất bại liên tiếp.

Pháp đang đứng hạng 3 FIFA, còn Anh xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 4. Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng phản ánh sự cân bằng giữa hai đội, dù Les Bleus được đánh giá cao hơn đôi chút nhờ chất lượng hàng công và khả năng chuyển trạng thái.

Pháp muốn khép lại hành trình cùng Deschamps bằng chiến thắng

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha để lại nhiều tiếc nuối cho tuyển Pháp. Les Bleus sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu nhưng chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng trong suốt trận bán kết.

Cách tiếp cận có phần thận trọng của HLV Didier Deschamps khiến Pháp không thể gây đủ sức ép lên hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Mbappe thường xuyên bị cô lập, còn các vệ tinh xung quanh anh thiếu sự liên kết cần thiết để tạo ra những cơ hội rõ ràng.

Cuộc đối đầu với Anh có thể là trận cuối cùng của Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp. Sau một nhiệm kỳ gắn với chức vô địch World Cup 2018 cùng nhiều lần tiến sâu ở các giải đấu lớn, ông đang hướng tới tấm huy chương đồng thứ ba trong lịch sử Les Bleus.

Dù William Saliba có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương lưng, Pháp vẫn sở hữu đủ chiều sâu để xoay tua. Mbappe và Aurelien Tchouameni cũng cần được đánh giá thể trạng, nhưng khả năng cả hai góp mặt vẫn khá sáng.

Tuyển Anh trả giá vì đánh mất sự chủ động

Anh đã có khởi đầu thuận lợi trong trận bán kết gặp Argentina khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Tam sư dần lùi đội hình, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ và không còn duy trì được áp lực ở phần sân bên kia.

Cách chơi thiếu quyết đoán khiến đội bóng của HLV Thomas Tuchel phải nhận thất bại 1-2. Đây tiếp tục là trận đấu mà tuyển Anh không thể bảo vệ lợi thế khi đối đầu một đội tuyển thuộc nhóm mạnh nhất thế giới.

Dù vậy, phong độ tổng thể của Tam sư tại World Cup 2026 vẫn đáng ghi nhận. Anh thắng bốn trong năm trận gần nhất, ghi 10 bàn và luôn tìm được đường vào lưới đối phương.

Vấn đề nằm ở hàng phòng ngự khi Pickford đã phải nhận sáu bàn thua. Bốn trong năm trận gần nhất của Anh xuất hiện tối thiểu ba pha lập công, cho thấy những trận đấu của đội bóng này thường có nhịp độ khá cởi mở.

Tam sư sẽ không có Valentino Livramento và Jordan Henderson. Reece James nằm trong diện theo dõi, còn Declan Rice cùng Marc Guehi cần được kiểm tra thể lực sau trận bán kết.

Lịch sử gần đây ủng hộ tuyển Pháp

Anh có thành tích đối đầu tổng thể tốt hơn với 17 chiến thắng sau 32 lần chạm trán Pháp. Les Bleus thắng 10 trận, còn hai đội hòa nhau năm lần.

Tuy nhiên, cán cân đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây. Pháp giành ba chiến thắng trong năm lần đối đầu gần nhất, Anh thắng một và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Xét chín cuộc chạm trán gần đây, Tam sư cũng chỉ một lần vượt qua Les Bleus. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng của Deschamps trước cuộc đấu tại sân Hard Rock.

Mbappe và Harry Kane dẫn đầu cuộc đua trên hàng công

Pháp sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt bằng tốc độ và kỹ thuật. Mbappe vẫn là mũi tấn công nguy hiểm nhất, trong khi Dembele, Olise, Desire Doue hoặc Barcola đều có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Anh.

Les Bleus đã ghi 40 bàn trong 16 trận gần nhất, đạt trung bình 2,5 bàn mỗi trận. Đội bóng này cũng giữ sạch lưới chín lần trong chuỗi trận kể trên.

Anh có sức mạnh ở khả năng pressing, không chiến và các pha dàn xếp cố định. Harry Kane là điểm đến chính trong vòng cấm, còn Bellingham, Saka và Gordon có thể tạo ra đột biến từ tuyến hai hoặc hai biên.

Tam sư đã ghi 34 bàn sau 14 trận gần nhất và có 10 trận giữ sạch lưới. Đội tuyển Anh cũng ghi ít nhất một bàn trong 19 trận sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trận đấu có thể xuất hiện ba bàn thắng

Pháp và Anh cùng ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026. Năm lần đối đầu gần đây giữa hai đội tạo ra tổng cộng 15 bàn, trung bình ba bàn mỗi trận.

Tính chất của trận tranh hạng ba có thể giúp hai đội chơi thoải mái hơn so với vòng bán kết. Pháp cần lấy lại hình ảnh sau trận đấu bế tắc trước Tây Ban Nha, còn Anh muốn chứng minh thất bại trước Argentina chỉ là một cú sẩy chân.

Theo Opta, Pháp có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội của Anh là 27,7%, còn khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau thời gian thi đấu chính thức đạt 24,7%.

Les Bleus nhiều khả năng kiểm soát thế trận bằng tốc độ chuyển đổi cùng khả năng khai thác khoảng trống. Anh sẽ trông chờ vào bóng bổng, những pha cố định và sự kết nối giữa Kane với Bellingham.

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng tạo cơ hội từ nhiều vị trí. Nếu Mbappe có đủ thể lực và Les Bleus nhập cuộc chủ động, đội bóng của Deschamps có thể khép lại World Cup 2026 bằng một chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh.