Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Ma Rốc: Ma Rốc bị thủng lưới 2 bàn Link VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp vs Ma Rốc tứ kết World Cup 2026 lúc 03h00 hôm nay 10/7/2026 trên sân Gillette.

Thông tin trận đấu Pháp đấu với Ma Rốc

Thời gian: 03h00 ngày 10/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Gillette, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

Link VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Ma Rốc hôm nay 10/7/2026 - Tỉ số: 2-0

Phút 87: Olise dứt điểm không thành công

Barcola tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền đổi hướng, mở ra khoảng trống cho Olise. Tiền vệ tuyển Pháp cứa lòng kỹ thuật về góc xa, nhưng bóng không đủ độ xoáy để đánh bại Bono.

Phút 85: El Aynaoui đánh đầu ra ngoài

Hakimi thực hiện quả phạt góc có điểm rơi rất tốt để El Aynaoui băng cắt đánh đầu. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ Morocco chỉ đưa bóng đi vào mặt lưới bên ngoài.

Phút 83: Maignan cứu thua cho Pháp

Hakimi phối hợp đá phạt ngắn với Ounahi, trước khi tiền vệ Morocco tung cú sút xa rất căng. Maignan phải tập trung đổ người đẩy bóng, giúp Pháp tránh bàn thua trong cơ hội đáng chú ý nhất của Morocco ở hiệp hai.

Phút 80: Barcola căng ngang nguy hiểm

Pháp chuyển trạng thái rất nhanh khi Olise chọc khe để Barcola băng xuống sau hàng thủ Morocco. Barcola căng ngang sệt vào trung lộ, nhưng các hậu vệ Morocco kịp lùi về phá bóng chịu phạt góc.

Phút 76: Mbappe rời sân

Mbappe thêm một lần phải ngồi xuống sân với vẻ mặt không thoải mái. Đội trưởng tuyển Pháp tập tễnh rời sân và được thay bằng Mateta, trong khi Doue cũng rời sân để nhường chỗ cho Barcola.

Phút 73: Maignan giật mình sau pha phá bóng lỗi

Upamecano có pha phá bóng không tốt sau quả tạt của Talbi, khiến trái bóng xoáy ngược về khung thành đội nhà. Maignan bị bất ngờ khi bóng bay qua đầu, nhưng Pháp vẫn thoát nguy vì bóng đi lên nóc lưới.

Phút 66: Dembele nâng tỷ số lên 2-0

Pháp triển khai bóng mạch lạc từ tuyến giữa trước khi Dembele tăng tốc xộc thẳng vào hàng thủ Morocco. Ngôi sao của PSG tung cú cứa lòng hiểm hóc về góc dưới, Bono chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Phút 60: Mbappe mở tỷ số cho Pháp

Sau pha bóng lộn xộn bên cánh trái, Doue nhận bóng rồi nhả lại cho Mbappe ở sát mép vòng cấm. Tiền đạo tuyển Pháp xử lý trong không gian hẹp trước khi dứt điểm tuyệt đẹp vào góc xa, đưa Pháp dẫn 1-0.

Các cầu thủ Morocco phản ứng vì cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Pháp trước bàn thắng, nhưng VAR xác nhận pha lập công hợp lệ.

Phút 56: Mbappe dứt điểm vọt xà

Olise di chuyển thông minh rồi chọc khe đẹp mắt cho Mbappe băng xuống bên cánh trái. Tiền đạo tuyển Pháp dứt điểm ngay ở cự ly khoảng 13m nhưng bóng bay vọt xà, trước khi trọng tài xác định anh đã việt vị.

Phút 55: Doue sút thẳng vào vị trí Bono

Mbappe nhận bóng rồi nhả sang cho Doue ở khoảng cách gần 20m. Cú sút của cầu thủ tuyển Pháp đi rất căng nhưng đúng vị trí của Bono, giúp thủ môn Morocco bắt gọn tình huống.

Phút 49: Upamecano can thiệp kịp thời

Talbi được đồng đội chọc khe ra sau hàng thủ tuyển Pháp, nhưng Upamecano lùi về rất nhanh và mạnh mẽ để hóa giải pha bóng nguy hiểm.

Phút 48: Morocco phản công nguy hiểm

Ounahi xử lý mềm mại để vượt qua tuyến giữa tuyển Pháp, mở ra pha phản công 3 đánh 3 cho Morocco. Tuy nhiên, đường căng ngang cuối cùng quá mạnh khiến Talbi không thể dứt điểm, còn cú sút sau đó của Brahim Diaz bị hàng thủ Pháp chặn lại.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận Pháp vs Morocco chính thức trở lại. Tuyển Pháp là đội giao bóng.

Hết hiệp 1: Pháp 0-0 Morocco

Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Morocco đã đứng vững trước sức ép lớn từ tuyển Pháp và giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Phút 45+2: Digne sút xa dội xà ngang

Morocco lùi sâu và để lộ khoảng trống trước vòng cấm. Digne quyết định dứt điểm từ cự ly khoảng 23m, bóng đi lượn khó chịu rồi bất ngờ dội xà ngang khung thành Bono.

Phút 45: Hiệp một có 5 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một được cộng thêm 5 phút bù giờ.

Phút 39: Morocco bế tắc trong tấn công

Morocco vẫn phòng ngự kiên cường, nhưng các pha lên bóng của đội bóng Bắc Phi thiếu ý tưởng rõ ràng. Họ chủ yếu chuyền ngang để giữ bóng và chưa tạo được sức ép đáng kể lên phần sân tuyển Pháp.

Phút 33: Dembele dứt điểm chệch khung thành

Pháp tiếp tục gây sức ép lớn lên vòng cấm Morocco. Dembele cắt vào trung lộ rồi tung cú sút hướng về góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 28: Mbappe đá hỏng phạt đền

Mbappe cố đánh lừa Bono trước khi dứt điểm trên chấm 11m, nhưng cú sút lại quá nhẹ và gần đúng vị trí của thủ môn Morocco. Bono dễ dàng cản phá, khiến Pháp bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Phút 25: Phạt đền cho Pháp

Mbappe bứt tốc xuống vòng cấm sau khoảng trống của hàng thủ Morocco. Mazraoui xoạc bóng không chính xác và phạm lỗi với tiền đạo tuyển Pháp, khiến trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút 21: Rabiot đánh đầu vọt xà

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Olise phối hợp đá ngắn trước khi Dembele tạt bóng vào trong. Rabiot bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá cao so với khung thành Morocco.

Phút 18: Dembele bỏ lỡ cơ hội

Pháp kiên nhẫn luân chuyển bóng trước khi Doue tạt chính xác vào vòng cấm. Dembele bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành và không gây khó cho Bono.

Phút 13: Brahim Diaz không dứt điểm

Saliba xử lý thiếu an toàn, tạo cơ hội để Morocco pressing và cướp bóng. Brahim Diaz dẫn bóng tới sát rìa vòng cấm, nhưng anh không sút ngay mà chờ pha va chạm, trong khi trọng tài không cắt còi.

Phút 9: Hakimi không thể theo bóng

Brahim Diaz cố gắng phất bóng dài cho Hakimi băng xuống bên cánh phải. Tuy nhiên, đường chuyền quá mạnh và Saliba đã che bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 7: Morocco cố lấy lại nhịp

Sau những phút đầu chịu sức ép, Morocco chủ động cầm bóng ở phần sân nhà để giảm nhịp trận đấu. Pháp vẫn áp sát rất nhanh và sẵn sàng phản công khi có khoảng trống.

Phút 5: Pháp liên tiếp uy hiếp

Mbappe đi bóng thẳng vào trung lộ rồi sút căng, buộc Bono phải đổ người cản phá. Ngay sau đó, Upamecano đánh đầu ở cự ly gần từ quả phạt góc nhưng bóng lại đi đúng vị trí thủ môn Morocco.

Phút 3: Morocco nhập cuộc tự tin

El Khannouss được bố trí đá như một “số 9 ảo”, còn Brahim Diaz tiếp tục hoạt động ở hành lang cánh. El Khannouss sớm có pha xử lý kỹ thuật trước Digne nhưng cuối cùng phải chuyền bóng về.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức khởi tranh. Morocco là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Ma Rốc

Ma Rốc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Gillette – sân khấu cho màn tái đấu nhiều duyên nợ

Pháp đấu với Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026 là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng này. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh vé vào bán kết, mà còn là màn tái hiện ký ức bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng 2-0 để chặn đứng hành trình kỳ diệu của “Sư tử Atlas”.

Trận đấu diễn ra trên sân Gillette, Mỹ, lúc 03h00 ngày 10/7 theo giờ Việt Nam. Pháp bước vào màn so tài này với mục tiêu nối dài hành trình vào nhóm 4 đội mạnh nhất World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đó là nhiệm vụ lớn, nhưng cũng phù hợp với vị thế của đội bóng áo lam trong nhiều năm qua.

Dưới thời HLV Didier Deschamps, Pháp luôn là tập thể rất khó bị đánh bại ở các vòng knock-out. Họ có thể không áp đảo đối thủ trong toàn bộ trận đấu, nhưng thường biết cách tăng tốc vào đúng thời điểm. Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 là ví dụ rõ ràng, khi Les Bleus gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ khoảnh khắc quyết định của Kylian Mbappe.

Với Ma Rốc, sân Gillette có thể mở ra một chương mới. Đại diện Bắc Phi từng rời World Cup 2022 trong tiếc nuối sau thất bại trước chính Pháp. Bốn năm sau, họ trở lại với một đội hình giàu bản lĩnh hơn, tổ chức tốt hơn và mang theo khát vọng đòi lại món nợ cũ.

Pháp nắm lợi thế nhờ chiều sâu và bản lĩnh knock-out

Xét về tương quan hiện tại, Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Ma Rốc đạt 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng không đủ để biến trận đấu thành cuộc dạo chơi cho đội bóng châu Âu.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus đang đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc, đội xếp hạng 7. Tuy nhiên, World Cup 2026 đã nhiều lần cho thấy những đội bóng có tổ chức và kỷ luật hoàn toàn có thể gây áp lực lớn lên các ứng viên vô địch.

Điểm mạnh của Pháp nằm ở hàng công có chiều sâu. Mbappe đã ghi 7 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, trở thành mũi nhọn đáng sợ nhất của Les Bleus. Bên cạnh anh, Dembele, Olise và Barcola mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương.

Desire Doue cũng là phương án đáng chú ý của Deschamps. Khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của cầu thủ này giúp Pháp có thêm lựa chọn khi đối thủ lùi sâu và bịt kín trung lộ. Với nhiều điểm nổ như vậy, Les Bleus không phụ thuộc hoàn toàn vào một hướng tấn công.

Deschamps cũng đứng trước một dấu mốc đặc biệt. Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 1998 trên cương vị đội trưởng sẽ có trận thứ 25 dẫn dắt tại sân chơi lớn nhất thế giới, cân bằng kỷ lục lâu đời của Helmut Schon. Trước khi chia tay tuyển Pháp sau giải đấu, ông chắc chắn muốn khép lại triều đại bằng một chiến dịch đáng nhớ.

Ma Rốc và bài toán bức tường Bắc Phi

Ma Rốc tiếp tục cho thấy thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện Bắc Phi bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup năm nay, vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0 đầy thuyết phục.

Sức mạnh của “Sư tử Atlas” đến từ hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Họ không dễ bị kéo vỡ cấu trúc, biết cách thu hẹp không gian ở trung lộ và luôn duy trì cự ly đội hình tốt. Đây là nền tảng giúp Ma Rốc nhiều lần gây khó khăn cho các đối thủ mạnh.

Ở tuyến giữa, Azzedine Ounahi là điểm sáng lớn. Khả năng thoát pressing, giữ nhịp và đưa bóng lên phía trước của Ounahi giúp Ma Rốc không bị mắc kẹt quá lâu trong thế phòng ngự. Khi có cơ hội, đại diện Bắc Phi có thể chuyển trạng thái rất nhanh.

Achraf Hakimi tiếp tục là mũi khoan đáng chú ý bên hành lang phải. Tốc độ và khả năng leo biên của anh có thể tạo ra những pha phản công nguy hiểm, đặc biệt nếu Pháp đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng sớm.

Dù vậy, thử thách dành cho Ma Rốc là rất lớn. Họ chưa từng thắng Pháp trong 5 lần đối đầu gần nhất, với 3 thất bại và 2 trận hòa. Trong cuộc gặp đáng nhớ nhất tại World Cup 2022, Ma Rốc thua 0-2 và lỡ cơ hội trở thành đội châu Phi đầu tiên vào chung kết World Cup.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho Les Bleus

Pháp có lý do để tự tin trước trận tứ kết. Trong 5 lần gặp Ma Rốc gần nhất, Les Bleus bất bại, thắng 3 và hòa 2. Thành tích này giúp đội bóng áo lam có lợi thế tâm lý trước màn tái đấu.

Trận bán kết World Cup 2022 là ký ức rõ nhất. Khi đó, Ma Rốc đang có hành trình lịch sử tại Qatar, nhưng Pháp vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 2-0. Kết quả ấy trở thành vết gợn lớn trong ký ức của “Sư tử Atlas”.

Tuy nhiên, quá khứ không đảm bảo một trận đấu dễ dàng cho Pháp. Ma Rốc hiện là tập thể giàu kinh nghiệm hơn, có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ tốt và vừa thắng Canada 3-0 để bước vào tứ kết với sự hưng phấn cao.

Pháp vẫn là đội có nhiều cơ sở đi tiếp hơn nhờ chiều sâu lực lượng, chất lượng ngôi sao và bản lĩnh ở các trận knock-out. Nhưng nếu Ma Rốc giữ được sự kỷ luật và kéo trận đấu vào thế giằng co, Les Bleus sẽ phải trải qua 90 phút rất căng thẳng tại Gillette.