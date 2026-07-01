Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Tây Ban Nha ngày 15/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026 lúc 2h00 hôm nay 15/7/2026 trên sân AT&T.

Thông tin trận đấu Pháp đấu với Tây Ban Nha

Thời gian: 2h00 ngày 15/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ AT&T, Mỹ

Giải đấu: Bán kết World Cup 2026

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9

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VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Tây Ban Nha hôm nay 15/7/2026 - Tỷ số: 0-1: Tây Ban Nha tạm dẫn Pháp

Hết hiệp 1: Tây Ban Nha tạm dẫn Pháp

45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha. Tuyển Pháp nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ.

Phút 45: Thời gian bù giờ

Hiệp 1 trận Pháp vs Tây Ban Nha sẽ có 6 phút đá thêm.

Phút 42: Tây Ban Nha thoát hiểm

Unai Simon đọc tình huống tốt và rời khung thành đúng lúc, ngăn Mbappe tiếp bóng trước khi bứt tốc. Pha can thiệp của thủ môn Tây Ban Nha giúp đội nhà tránh nguy hiểm.

Phút 40: Pháp mất cơ hội vì việt vị

Mbappe di chuyển vào khu vực nguy hiểm và chuẩn bị đánh đầu, nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Tây Ban Nha được hưởng quyền kiểm soát bóng.

Phút 38: Pháp thoát bàn thua thứ hai

Fabian Ruiz dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Yamal, nhưng hậu vệ Pháp đã lăn xả cản phá kịp thời. Tây Ban Nha được hưởng phạt góc sau tình huống này.

Phút 36: Barcola gây sóng gió

Bradley Barcola nỗ lực đột phá và tạo ra khoảng trống để tung cú sút xa. Bóng rời chân khá mạnh nhưng đi vọt xà, khiến tuyển Pháp chưa thể có bàn gỡ.

Phút 31: Cucurella nhận thẻ vàng

Marc Cucurella có pha vào bóng quá quyết liệt và bị trọng tài Ivan Barton cảnh cáo. Hậu vệ Tây Ban Nha phải nhận thẻ vàng.

Phút 30: Saliba rời sân vì chấn thương

Tuyển Pháp chịu tổn thất ở hàng thủ khi William Saliba không thể thi đấu tiếp. Maxence Lacroix được HLV Didier Deschamps tung vào sân thay người bất đắc dĩ.

Phút 27: Quãng nghỉ cần thiết cho Pháp

Hai đội bước vào thời gian nghỉ tiếp nước. Tuyển Pháp có cơ hội điều chỉnh lại nhịp chơi sau khi bị Tây Ban Nha dẫn trước.

Phút 22: Tây Ban Nha dẫn 1-0

Mikel Oyarzabal không mắc sai lầm trên chấm phạt đền. Cú sút hiểm vào góc phải khiến Mike Maignan bất lực, đưa Tây Ban Nha vượt lên.

Phút 20: Digne phạm lỗi trong vòng cấm

Lucas Digne truy cản Lamine Yamal trong khu vực cấm địa và bị trọng tài Ivan Barton thổi phạt. Tây Ban Nha có cơ hội mở tỷ số từ chấm 11m.

Phút 19: Tây Ban Nha hóa giải tình huống nguy hiểm

Michael Olise có pha chuyền bóng sáng nước vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Tây Ban Nha đọc tình huống tốt và cắt bóng. Pháp có quả phạt góc sau pha tấn công này.

Phút 15: Tây Ban Nha gặp khó khi lên bóng

Pháp chủ động chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt ngay từ giữa sân. Tây Ban Nha chưa có nhiều khoảng trống để tổ chức các pha tấn công mạch lạc.

Phút 10: Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội đá phạt

Baena chọn phương án dứt điểm nhanh từ chấm đá phạt. Dù vậy, cú sút của anh bị hàng rào tuyển Pháp chặn lại.

Phút 8: Pháp chịu thẻ vàng đầu tiên

Rabiot phạm lỗi khá nguy hiểm với Dani Olmo ở khu vực gần vòng cấm. Tiền vệ tuyển Pháp phải nhận thẻ vàng sau tình huống này.

Phút 6: Barcola bị chặn đường căng ngang

Bradley Barcola nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi kéo bóng xuống sát biên ngang. Tuy nhiên, đường chuyền vào trong của cầu thủ tuyển Pháp đã bị hàng thủ Tây Ban Nha ngăn cản.

Phút 5: Thế trận khá cân bằng

Hai đội nhập cuộc tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Pháp và Tây Ban Nha đều sẵn sàng đẩy bóng lên phía trước để tìm cơ hội tấn công.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Mbappe và những pha phản công là vũ khí lớn nhất của tuyển Pháp

Tuyển Pháp tiến vào bán kết World Cup 2026 bằng chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp. Les Bleus ghi 16 bàn trong giai đoạn này và lần lượt loại Thụy Điển, Paraguay cùng Morocco trên hành trình knock-out.

Sức mạnh nổi bật của đội bóng do Didier Deschamps dẫn dắt nằm ở khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công với tốc độ rất cao. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise đều có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, khiến đối thủ khó xác định người cần theo kèm.

Mbappe đã ghi tám bàn và đang là mũi tấn công nguy hiểm nhất của Pháp. Tiền đạo này đặc biệt lợi hại khi có khoảng trống để tăng tốc phía sau hàng hậu vệ. Đây cũng là khu vực Tây Ban Nha có thể để lộ khi hai hậu vệ biên thường xuyên dâng cao.

Mối liên kết giữa Mbappe và Dembele đã mang lại 19 cơ hội tại World Cup 2026. Những pha phối hợp của bộ đôi này giúp hàng công Pháp trở nên đa dạng hơn, thay vì chỉ chờ đợi đội trưởng tự tạo ra khác biệt bằng các tình huống độc lập.

Tuy nhiên, khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề Les Bleus phải giải quyết. Pháp tạo ra nhiều cơ hội trước Morocco nhưng không tận dụng được phần lớn số đó. Mbappe cũng đá hỏng một quả phạt đền, khiến đội bóng của Deschamps phải trải qua khoảng thời gian khó khăn trước khi giành chiến thắng.

Tuyến giữa Tây Ban Nha quyết định khả năng kiểm soát trận bán kết

Tây Ban Nha tiếp tục bước vào trận đấu với triết lý kiểm soát bóng và pressing đồng bộ. Rodri giữ vai trò tổ chức từ tuyến dưới, còn Pedri và Dani Olmo chịu trách nhiệm kết nối khu vực giữa sân với hàng công.

La Roja có nhiều phương án điều chỉnh nhân sự với Fabian Ruiz và Mikel Merino. Chiều sâu ở trung tuyến giúp HLV Luis de la Fuente có thể thay đổi cách vận hành tùy thuộc vào việc Tây Ban Nha muốn đẩy cao tốc độ hay kéo trận đấu về thế kiểm soát.

Lamine Yamal vẫn là nhân tố được kỳ vọng tạo đột biến. Cầu thủ trẻ có xu hướng đi từ cánh phải vào khu vực trung lộ, qua đó mở khoảng trống cho Pedro Porro băng lên. Nếu hai cầu thủ này phối hợp hiệu quả, hàng phòng ngự Pháp có thể bị kéo lệch khỏi vị trí.

Tây Ban Nha cũng đón Nico Williams trở lại sau chấn thương. Dù chưa chắc được xếp đá chính, tốc độ của cầu thủ chạy cánh này mang đến thêm một phương án quan trọng trong hiệp hai. Yeremy Pino vẫn chưa bình phục và sẽ vắng mặt.

Khó khăn dành cho La Roja nằm ở việc phải kiểm soát khoảng trống phía sau hàng hậu vệ. Chỉ một đường chuyền vượt tuyến hoặc một pha mất bóng sai vị trí cũng có thể tạo cơ hội để Mbappe và Dembele đối mặt với hàng thủ.

Pháp mất Tchouameni, Tây Ban Nha có lợi thế về nhân sự tuyến giữa

Aurelien Tchouameni không thể tham dự trận bán kết vì chấn thương háng. Sự vắng mặt của tiền vệ Real Madrid làm giảm khả năng thu hồi bóng và che chắn trước hàng phòng ngự tuyển Pháp.

Manu Kone có thể được lựa chọn đá cạnh Adrien Rabiot, nhưng tình trạng thể lực của cầu thủ này vẫn cần được đánh giá. Nếu Kone không đạt trạng thái tốt nhất, Les Bleus có nguy cơ lép vế trước số lượng tiền vệ giàu kỹ thuật của Tây Ban Nha.

Mbappe cũng bị đau nhẹ sau trận đấu với Morocco. Đội trưởng tuyển Pháp vẫn được kỳ vọng đá chính, song ban huấn luyện có thể phải tính toán kỹ cách sử dụng anh trong trường hợp trận đấu kéo dài sang hiệp phụ.

Phía Tây Ban Nha có lực lượng tương đối ổn định. Rodri, Pedri và Dani Olmo nhiều khả năng tiếp tục tạo thành bộ ba trung tuyến, còn Lamine Yamal cùng Oyarzabal đảm nhiệm các vị trí trên hàng công.

Lịch sử đối đầu tiếp thêm tự tin cho La Roja

Tây Ban Nha thắng bốn trong năm lần gần nhất chạm trán Pháp. Thành tích đó giúp La Roja có thêm sự tự tin trước trận bán kết, dù cuộc đấu tại Dallas mang bối cảnh hoàn toàn khác.

Đây mới là lần thứ hai hai đội gặp nhau ở World Cup. Lần duy nhất trước đó diễn ra tại vòng 1/8 World Cup 2006, khi Pháp thắng ngược 3-1 rồi tiến tới trận chung kết.

Pháp hiện hướng đến lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong trận đấu cuối cùng của World Cup. Les Bleus đã vào chung kết năm 2018 và 2022, đồng thời góp mặt ở bốn trong bảy trận chung kết gần nhất của giải đấu.

Didier Deschamps cũng chuẩn bị có trận thứ 26 trên cương vị huấn luyện viên tại World Cup. Thành tích này giúp ông vượt qua cột mốc của Helmut Schön.

HLV Luis de la Fuente phía bên kia chưa thua trận nào sau 13 lần dẫn dắt Tây Ban Nha tại World Cup và EURO, với 12 chiến thắng cùng một trận hòa. Đây là cơ sở để La Roja tin rằng họ có thể đưa Pháp vào một trận đấu kéo dài và căng thẳng.

Tốc độ có thể giúp Les Bleus tạo ra khác biệt

Theo Opta, Pháp có 42,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tây Ban Nha đạt mức 31,8%, còn khả năng hai đội phải thi đấu hiệp phụ là 26,1%.

Cả hai đội đều thắng năm trận gần nhất. Pháp ghi 13 bàn, Tây Ban Nha có 11 bàn và mỗi đội mới nhận một bàn thua. Các con số báo hiệu một trận đấu cân bằng giữa hai tập thể sở hữu cả hàng công hiệu quả lẫn hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Tây Ban Nha nhiều khả năng giữ bóng nhiều hơn, nhưng Pháp có ưu thế ở khả năng tăng tốc và kết thúc tình huống. Mbappe cùng Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại giải, trở thành bộ đôi đầu tiên cùng có ít nhất năm bàn tại một kỳ World Cup kể từ Ronaldo và Rivaldo năm 2002.

Một khoảng trống nhỏ ở hành lang biên hoặc trước vòng cấm có thể định đoạt trận bán kết. Với khả năng chuyển trạng thái sắc bén hơn, Pháp được đánh giá nhỉnh hơn La Roja trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.