Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Áo ngày 3/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 2h00 hôm nay 3/7/2026 trên sân SoFi Stadium.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha đấu với Áo

Thời gian: 2h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Áo hôm nay 3/7/2026 - Tỉ số: 3-0

Phút 1: Hiệp một bắt đầu

Tây Ban Nha giao bóng, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo chính thức khởi tranh.

Phút 2: Yamal dứt điểm

Áo tổ chức tấn công nhưng Seiwald bị Yamal cướp bóng từ phía sau. Tây Ban Nha phản công nhanh và chính Yamal là người kết thúc pha bóng, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để gây khó cho thủ môn Schlager.

Phút 8: Cơ hội của Olmo

Porro lật bóng sớm vào vòng cấm Áo từ cánh phải. Olmo chọn vị trí để bắt vô-lê, nhưng bóng lại chạm Oyarzabal rồi bật ra.

Phút 11: Không có phạt đền cho Tây Ban Nha

Yamal ngã trong vòng cấm Áo sau pha tác động của Laimer. Trọng tài xác định hậu vệ Áo chỉ có va chạm nhẹ và không cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền.

Phút 18: Gregoritsch suýt chạm bóng

Áo đoạt bóng ở trung lộ ngay bên phần sân Tây Ban Nha. Sabitzer lật bóng bằng chân phải từ cánh trái, tạo cơ hội cho Gregoritsch băng vào, nhưng tiền đạo Áo không thể chạm đầu trong pha bị Cubarsi theo sát.

Phút 21: Yamal bị chặn sau pha 1 chọi 2

Yamal xử lý khéo léo bên cánh phải và xỏ háng Laimer. Tuy nhiên, Sabitzer kịp lao về xoạc bóng chuẩn xác trước khi Laimer phá bóng lên.

Phút 28: Tây Ban Nha tấn công

Yamal thả bóng tinh tế để Porro thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào. Dù vậy, đường chuyền hơi sâu và không có cầu thủ Tây Ban Nha nào kịp băng vào ở phía cột xa.

Phút 29: Tây Ban Nha bị thổi phạt

Olmo xoay người thoát xuống đối mặt Schlager, nhưng Posch kịp lao về phá bóng ngay trước khi tiền vệ Tây Ban Nha dứt điểm. Ở quả phạt góc sau đó, Cucurella sút bồi nhưng trọng tài thổi phạt Cubarsi vì lỗi ngăn cản thủ môn Schlager.

Phút 33: Schlager cứu thua

Yamal vượt qua Laimer sát đường biên ngang bên cánh phải rồi căng ngang, khiến Schlager phải can thiệp. Tây Ban Nha đoạt lại bóng bên kia vòng cấm, Oyarzabal xử lý lắt léo trước khi sút chéo góc rất căng. Thủ môn Áo phản xạ nhanh và cản phá thành công.

Phút 36: Tây Ban Nha mở tỷ số

Pedri cầm bóng đột phá ở trung lộ rồi mở sang cánh trái cho Cucurella. Hậu vệ Tây Ban Nha căng chìm vào trong để Oyarzabal tách khỏi hai trung vệ Áo và dứt điểm một chạm, khiến Schlager không kịp phản ứng.

Phút 38: Yamal thử vận may

Yamal cắt vào từ cánh phải, kéo Laimer theo sát tới khu vực trước vòng cấm. Sau đó, anh quặt bóng qua cầu thủ Áo rồi sút bằng chân phải, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Schlager.

Phút 43: Áo phản công hỏng

Cubarsi mất bóng, tạo cơ hội để Áo phản công. Sabitzer đẩy bóng sang trái cho Schmid tạt vào, Posch xâm nhập vòng cấm Tây Ban Nha nhưng khống chế lỗi, sau đó xử lý chậm và để Rodri cướp lại bóng.

Phút 45+2: Tây Ban Nha bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp

Tây Ban Nha được hưởng đá phạt bên cánh trái. Baena đặt lòng đưa bóng thẳng về cầu môn và bóng dội xà ngang bật ra. Hai hậu vệ Áo cùng nhảy lên phá bóng nhưng va vào nhau, tạo cơ hội để Yamal đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, Schlager kịp khép góc và dùng thân người cản phá.

Hết hiệp một: Tây Ban Nha tạm dẫn Áo 1-0

Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu nghiêng về Tây Ban Nha sau bàn thắng của Oyarzabal.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Áo giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Phút 49: Oyarzabal dứt điểm

Tây Ban Nha chuyển trạng thái nhanh. Oyarzabal dốc bóng vào khu vực trước vòng cấm rồi tung cú sút, nhưng pha dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại Schlager.

Phút 52: Tây Ban Nha phản công nguy hiểm

Áo hai lần mất bóng ngay bên phần sân nhà. Ở tình huống đầu tiên, Olmo đưa bóng vào khu chữ D nhưng bị Danso chặn lại. Ngay sau đó, Áo phản công hỏng, Yamal thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền vào cho Olmo. Schmid kịp cắt bóng và tiếp tục ngăn Rodri sút bồi.

Phút 54: Rodri sút xa

Rodri đột phá thẳng vào trung lộ của Áo rồi dứt điểm từ xa. Bóng chạm chân một cầu thủ áo trắng và đi chệch cột dọc, mang về quả phạt góc cho Tây Ban Nha.

Phút 61: Kalajdzic đánh đầu vọt xà

Áo có cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong hiệp hai sau khi Kalajdzic vào sân. Anh đón quả tạt từ cánh trái của Sabitzer, tì đè Cubarsi rồi đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 63: Va chạm mạnh

Arnautovic thoát xuống đón đường tâng bóng từ cánh trái của đồng đội. Unai Simon lao ra khỏi vòng cấm và đánh đầu phá bóng, sau đó va chạm mạnh xảy ra khiến Arnautovic nằm sân. Trọng tài cho trận đấu tạm dừng.

Phút 66: Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0

Olmo nhận bóng ở trung lộ nhưng chưa kịp sút xa đã bị ngăn cản. Bóng tới chân Cucurella, anh kịp gảy sang cho Baena trong thế mất thăng bằng. Baena xuống sát biên rồi tạt vào để Porro băng vào vòng cấm đánh đầu chính diện, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

Phút 78: Ferran Torres đánh đầu vọt xà

Tây Ban Nha được hưởng phạt góc bên cánh trái. Ferran Torres đón quả lật ở cột xa nhưng đánh đầu vọt xà trong góc hẹp.

Phút 82: Posch bỏ lỡ cơ hội

Sabitzer tạt bóng từ cánh trái. Posch di chuyển vào vòng cấm khiến Cucurella không theo kịp, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ Áo lại đi ra ngoài.

Phút 85: Alaba cứu thua trên vạch vôi

Tây Ban Nha phối hợp nhịp nhàng trước khi Oyarzabal thoát xuống cánh trái rồi căng vào. Bóng lập bập đổi hướng tới đúng vị trí của Yamal ở giữa vòng cấm, nhưng cú sút chân trái của anh bị Alaba chặn ngay trên vạch vôi. Ngay sau pha bóng này, Yamal rời sân.

Phút 89: Oyarzabal hoàn tất cú đúp

Cucurella nhận bóng bên cánh trái, trong lúc Oyarzabal âm thầm di chuyển vào vòng cấm mà không bị hậu vệ Áo theo kèm. Đường chuyền tầm thấp đi đúng tầm để Oyarzabal dứt điểm một chạm trong pha đối mặt Schlager, nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Đội hình dự kiến ĐT Áo

A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Nhận định bóng đá hôm nay Tây Ban Nha đấu với Áo

Tây Ban Nha gặp Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026 trong một trận đấu được dự báo không dễ dàng. La Roja mạnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng Áo dưới thời HLV Ralf Rangnick là tập thể có cường độ pressing cao và luôn sẵn sàng kéo đối thủ vào thế trận giàu va chạm.

Tây Ban Nha vượt qua vòng bảng với thành tích ấn tượng. Sau 3 trận tại bảng H, đội bóng xứ bò tót có 7 điểm, ghi 5 bàn và không nhận bàn thua nào. Trận thắng 1-0 trước Uruguay ở lượt cuối giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente củng cố vị thế trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Về tương quan hiện tại, Tây Ban Nha nhỉnh hơn rõ rệt. La Roja có 70,6% cơ hội thắng trong 90 phút, còn Áo đạt 12,2%. Khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 17,3%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, cao hơn đáng kể so với Áo hạng 24.

Tây Ban Nha có nền tảng kiểm soát bóng chắc chắn nhờ Rodri, Pedri và Fabian Ruiz. Dani Olmo có thể chơi linh hoạt giữa các tuyến, còn Yamal là nhân tố được chờ đợi ở những pha xử lý một đối một. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ, La Roja có thể khiến Áo phải lùi sâu trong thời gian dài.

Vấn đề của Tây Ban Nha nằm ở hai hành lang cánh. Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương, không thể ra sân ở trận này. Thể trạng của Yamal cũng là dấu hỏi, khiến HLV Luis de la Fuente có thể phải lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, ưu tiên luân chuyển bóng ở trung lộ thay vì tăng tốc liên tục ở biên.

Áo bước vào vòng 1/16 sau hành trình nhiều cảm xúc tại bảng J. Họ thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3. Hàng công Áo ghi 6 bàn sau vòng bảng, nhưng hàng thủ cũng nhận 6 bàn thua, cho thấy đội bóng này có thể bùng nổ nhưng chưa thật sự chắc chắn.

Trận đấu tại SoFi Stadium có thể là màn đấu trí giữa kiểm soát bóng và pressing. Tây Ban Nha sẽ cố gắng kéo bóng qua tuyến đầu của Áo, còn đại diện Trung Âu cần tận dụng các pha chuyển trạng thái để gây sức ép ngược. Dù Áo có đủ khả năng tạo khó khăn, Tây Ban Nha vẫn sở hữu nhiều yếu tố để định đoạt trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo.