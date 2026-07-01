Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Argentina ngày 20/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026 lúc 2h00 hôm nay 20/7/2026 trên sân MetLife, New York.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha đấu với Argentina

Thời gian: 2h00 ngày 20/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ MetLife, New York, Mỹ

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Chung kết

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10

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VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Argentina hôm nay 20/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Hàng thủ Tây Ban Nha trước bài toán mang tên Lionel Messi

Tây Ban Nha tiến vào chung kết World Cup 2026 bằng một hệ thống phòng ngự có tính tổ chức rất cao. Sau bảy trận, La Roja chỉ để lọt lưới một lần và có sáu trận bảo toàn được khung thành của Unai Simon.

Đây là nền tảng quan trọng giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente duy trì thành tích bất bại từ đầu giải. Tây Ban Nha thắng sáu trận và hòa một trận, tất cả đều được giải quyết trong thời gian thi đấu chính thức.

Màn trình diễn trước Pháp ở bán kết cho thấy khả năng phong tỏa ngôi sao của La Roja. Kylian Mbappe bị hạn chế không gian tăng tốc, còn Michael Olise hiếm khi nhận được bóng ở những khu vực có thể gây nguy hiểm.

Đội tuyển Pháp chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,31. Đây cũng là mức trung bình mà hàng thủ Tây Ban Nha cho phép các đối thủ thực hiện trong hành trình đã qua tại World Cup 2026.

Thách thức tại chung kết sẽ lớn hơn khi đối thủ sở hữu Lionel Messi. Khác với Mbappe, đội trưởng Argentina không cần nhiều khoảng trống để tạo ra cơ hội. Một nhịp xử lý hoặc một đường chuyền của Messi cũng có thể phá vỡ toàn bộ cấu trúc phòng ngự.

Rodri nhiều khả năng được giao nhiệm vụ kiểm soát khu vực hoạt động của Messi. Pau Cubarsi và Aymeric Laporte cũng phải giữ được sự tập trung khi Argentina thường xuyên đưa Julian Alvarez di chuyển kéo giãn hàng thủ để mở khoảng trống cho đội trưởng.

Argentina và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Argentina không có thành tích phòng ngự nổi bật như Tây Ban Nha. Đoàn quân của Lionel Scaloni đã trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới và để lộ không ít khoảng trống ở tuyến dưới.

Sức mạnh của đại diện Nam Mỹ lại nằm ở khả năng ghi bàn. Argentina đã có 19 pha lập công, dẫn đầu giải đấu và ghi ít nhất hai bàn trong cả bảy trận.

Lionel Messi là nhân vật nổi bật nhất với tám bàn thắng cùng bốn kiến tạo. Anh không chỉ đảm nhận nhiệm vụ dứt điểm mà còn giữ vai trò tổ chức, điều tiết nhịp độ và đưa bóng tới những vị trí thuận lợi cho đồng đội.

Argentina cũng cho thấy khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn. Ở bán kết, nhà đương kim vô địch bị Anh dẫn trước nhưng không đánh mất thế trận. Sức ép được gia tăng liên tục trước khi Messi kiến tạo để Enzo Fernandez ghi bàn, còn Lautaro Martinez hoàn tất chiến thắng 2-1.

Đó là sự khác biệt lớn giữa Argentina và nhiều đối thủ của Tây Ban Nha. Đội bóng của Scaloni sở hữu kinh nghiệm thi đấu các trận loại trực tiếp, khả năng chịu áp lực và những cầu thủ có thể quyết định trận đấu trong khoảnh khắc ngắn.

Lamine Yamal đối đầu hàng thủ Argentina

Nếu Messi là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina, Lamine Yamal chính là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt bên phía Tây Ban Nha.

Cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi mang tới tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng trực diện. Yamal thường xuyên kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí trước khi phối hợp cùng Dani Olmo hoặc thực hiện những đường chuyền vào khu vực cấm địa.

Argentina nhiều khả năng bố trí Nicolas Tagliafico theo sát Yamal. Alexis Mac Allister hoặc Enzo Fernandez có thể phải lùi xuống hỗ trợ để ngăn Tây Ban Nha tạo ra ưu thế quân số ở hành lang phải.

Việc dành nhiều nhân sự cho Yamal lại có thể mở ra khoảng trống cho Dani Olmo và Mikel Oyarzabal. Đây là bài toán không dễ giải quyết với hàng phòng ngự đã để thủng lưới trong năm trận liên tiếp của Argentina.

Hai đội hướng đến những cột mốc lịch sử

Tây Ban Nha chuẩn bị chơi trận chung kết World Cup thứ hai. Lần duy nhất trước đây La Roja góp mặt ở trận đấu cuối cùng là năm 2010, khi họ vượt qua Hà Lan để lần đầu bước lên đỉnh thế giới.

Đội bóng xứ bò tót còn đứng trước cơ hội kéo dài chuỗi bất bại lên con số 38 và thiết lập một cột mốc mới của bóng đá đội tuyển nam.

Argentina sẽ thi đấu trận chung kết World Cup thứ bảy. Nhà đương kim vô địch đang hướng tới danh hiệu thứ tư và có thể trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công chiếc cúp vàng.

Trước Argentina, Italy từng vô địch liên tiếp vào các năm 1934 và 1938. Brazil cũng làm được điều tương tự ở hai kỳ World Cup 1958 và 1962.

Messi cùng các đồng đội còn đang sở hữu chuỗi 13 trận bất bại tại World Cup. Argentina toàn thắng cả bảy trận ở giải năm nay, dù hai trận phải bước vào hiệp phụ.

Chung kết có thể được quyết định sau 90 phút

Theo dữ liệu Opta, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn với 45,1% khả năng thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Tỉ lệ của Argentina là 29,5%, còn khả năng hòa đạt 25,4%.

La Roja có lợi thế về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và giữ cự ly đội hình. Argentina lại sở hữu nhiều kinh nghiệm hơn ở những trận đấu có áp lực lớn.

Tính chất của một trận chung kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha sẽ tránh để Argentina phản công, còn nhà đương kim vô địch khó đẩy cao đội hình khi phải đối đầu tốc độ của Yamal.

Nếu không đội nào tạo được cách biệt sớm, trận đấu có thể kéo dài sang hiệp phụ. Khả năng tận dụng cơ hội và chất lượng của những cầu thủ vào sân thay người sẽ giữ vai trò quan trọng.

Dự đoán sau 90 phút: Tây Ban Nha 1-1 Argentina.

Dự đoán chung cuộc: Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.