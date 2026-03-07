Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ đấu với Algeria ngày 3/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ vs Algeria vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 10h00 hôm nay 3/7/2026 trên sân BC Place.

Thông tin trận đấu Thụy Sĩ đấu với Algeria

Thời gian: 10h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ đấu với Algeria hôm nay 3/7/2026 - Tỉ số: 2-0

Phút 90: Hiệp 2 có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp 2 có thêm 6 phút bù giờ. Tuy nhiên, với cách biệt hiện tại, trận đấu gần như đã được định đoạt.

Phút 81: Thụy Sĩ bỏ lỡ bàn thắng thứ ba

Rieder có cơ hội quá tốt sau đường căng ngang của Zakaria. Bóng đi qua Embolo ở cột gần và tìm đến Rieder tại cột xa, nhưng pha chạm bóng không như ý khiến Zidane kịp thời cản phá.

Phút 74: Thụy Sĩ suýt nâng tỷ số lên 3-0

Belghali phá được quả tạt đầu tiên, nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Rieder. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị bên phía Thụy Sĩ lập tức dứt điểm, song Belghali tiếp tục có mặt kịp thời để phá bóng cứu thua cho Algeria.

Phút 72: Boudaoui nhận thẻ vàng

Boudaoui có pha vào bóng muộn với Xhaka và bị trọng tài rút thẻ vàng. Tiền vệ Algeria để lại dấu ấn theo cách không mong muốn.

Phút 62: Akanji cắt bóng kịp thời

Maza chọc khe rất hay để Gouiri băng xuống trong tư thế có thể đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Akanji đã đọc tình huống chuẩn xác, xuất hiện đúng lúc để cắt bóng và ngăn Algeria tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phút 57: Vargas xử lý không thành công

Vargas tiếp tục gây chú ý với pha xử lý kỹ thuật, vượt qua Mahrez rồi xâm nhập vòng cấm Algeria. Dù vậy, anh lưỡng lự giữa dứt điểm và căng ngang, khiến đường bóng cuối cùng đi quá mạnh.

Phút 50: Mahrez bỏ lỡ cơ hội

Belghali tạt bóng rất vừa tầm để Mahrez băng cắt dứt điểm. Đội trưởng Algeria đặt lòng ngay trước khung thành, nhưng hậu vệ Thụy Sĩ đã kịp lao vào cản phá.

Phút 46: Thụy Sĩ dẫn 2-0

Từ pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Algeria, bóng tìm đến đúng vị trí của Ndoye. Cầu thủ Nottingham Forest lập tức dứt điểm chìm hiểm hóc, đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn 2-0.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Hiệp 2 bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Thụy Sĩ.

Hết hiệp 1: Thụy Sĩ giữ lợi thế

45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế tỷ số thuộc về Thụy Sĩ.

Phút 45: Bù giờ hiệp một

Hiệp một được cộng thêm 4 phút bù giờ.

Phút 44: Aouar liên tiếp tạo sóng gió

Aouar tung cú sút trong vòng cấm, nhưng thủ môn Kobel đã xử lý chắc chắn. Sau đó, tiền vệ Algeria tiếp tục đưa bóng về phía cột xa, song Belghali không thể lao vào dứt điểm.

Phút 37: Thụy Sĩ bỏ lỡ cơ hội tốt

Từ quả tạt vào vòng cấm Algeria, Zakaria bật lên đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Anh tỏ ra thất vọng vì đây là cơ hội rất tốt để ghi bàn cho đội tuyển Thụy Sĩ sau 7 năm.

Phút 31: Thụy Sĩ tạo sức ép bên cánh

Vargas xử lý rất kỹ thuật với pha đảo chân rồi ngoặt bóng để vượt xuống đáy biên. Đường căng ngược sau đó hướng vào vị trí thuận lợi, nhưng các hậu vệ Algeria đã kịp giải nguy.

Phút 25: Rodriguez sút chệch cột dọc

Thụy Sĩ kiểm soát bóng tốt và luân chuyển mạch lạc từ cánh phải sang cánh trái. Rodriguez nhận bóng rồi tung cú sút từ khoảng 23m, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 22: Bentaleb giải nguy cho Algeria

Rodriguez thực hiện quả phạt góc đưa bóng vào vòng cấm Algeria. Bentaleb chọn vị trí tốt ở cột gần và đánh đầu phá bóng, giúp đội nhà hóa giải tình huống cố định của Thụy Sĩ.

Phút 18: Thụy Sĩ thoát hiểm sau sai lầm của Xhaka

Xhaka chuyền về quá mạo hiểm, khiến bóng đi không đúng hướng so với vị trí của Kobel và lăn về khung thành Thụy Sĩ. Thủ môn Kobel đã phản ứng rất nhanh để phá bóng, tránh cho đội nhà một pha bóng nguy hiểm.

Phút 16: Thụy Sĩ có cơ hội nhân đôi cách biệt

Manzambi đưa bóng vào rất vừa tầm trong khu vực cấm địa, tạo điều kiện cho Zakaria dứt điểm. Dù vậy, cú sút của tiền vệ Thụy Sĩ chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Zidane.

Phút 14: Algeria chưa thể gây khó cho Kobel

Aouar có khoảng trống để tung cú sút ngoài vòng cấm, nhưng pha dứt điểm không đủ độ khó. Kobel chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng.

Phút 11: Thụy Sĩ dẫn 1-0

Embolo ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Sĩ, giúp đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước Algeria ngay trong những phút đầu trận.

Phút 6: Algeria bỏ lỡ thời cơ ngon ăn

Từ quả tạt có điểm rơi tốt của Belghali, Mahrez có cơ hội dứt điểm nhưng nhường bóng cho Aouar. Tuy nhiên, Aouar lại không thể chạm bóng như ý và cơ hội trôi qua.

Phút 5: Kobel băng ra cứu nguy cho Thụy Sĩ

Ait Nouri bứt tốc vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Thụy Sĩ và suýt được đặt vào thế đối mặt. Tuy nhiên, thủ môn Kobel đã kịp lao ra ngoài vòng cấm để phá bóng, hóa giải cơ hội nguy hiểm của Algeria.

Phút 3: Khán đài Algeria tạo sức ép lớn

Các cổ động viên Algeria tạo nên bầu không khí rất cuồng nhiệt trên khán đài. Mỗi khi cầu thủ Thụy Sĩ cầm bóng, những tiếng la ó lại vang lên khắp sân.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Sĩ

Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Đội hình dự kiến ĐT Algeria

Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Nhận định bóng đá hôm nay Thụy Sĩ đấu với Algeria

Thụy Sĩ gặp Algeria tại vòng 1/16 World Cup 2026 trong một cặp đấu hứa hẹn nhiều va chạm về lối chơi. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định, còn Algeria mang đến sự khó lường bằng tốc độ và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Hành trình vòng bảng của Thụy Sĩ khá chắc chắn. Họ hòa Qatar ở trận ra quân, sau đó tạo dấu ấn trước Bosnia & Herzegovina, rồi đánh bại Canada để khẳng định vị trí đi tiếp. Chuỗi trận này giúp Thụy Sĩ bước vào vòng loại trực tiếp với tâm thế tự tin.

Thụy Sĩ không phải đội bóng chơi quá rực lửa, nhưng lại rất khó bị đánh bại. Cách vận hành của họ dựa trên kỷ luật chiến thuật, khả năng giữ cự ly đội hình và sự điềm tĩnh trong các thời điểm then chốt. Đây là yếu tố quan trọng ở một trận đấu loại trực tiếp.

Algeria lại có hành trình nhiều cảm xúc hơn. Sau thử thách lớn trước Argentina, đại diện Bắc Phi thắng Jordan để mở ra hy vọng, rồi hòa Áo 3-3 ở lượt trận quyết định. Kết quả này giúp Algeria giữ vé vào vòng knock-out, đồng thời cho thấy khả năng chiến đấu đến cuối trận.

Về phong độ, Thụy Sĩ bất bại 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần. Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 10 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua. Sự khác biệt lớn nằm ở độ chắc chắn của hệ thống phòng ngự.

Thụy Sĩ đang có hiệu suất tấn công tốt với 21 bàn sau 9 trận gần nhất, trung bình 2,33 bàn/trận. Algeria cũng không hề kém cạnh khi ghi 42 bàn sau 23 trận, đạt trung bình 1,83 bàn/trận. Vì vậy, trận đấu này vẫn có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng.

Algeria nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc với 127 quả sau 23 trận, trung bình 5,52 quả/trận. Thụy Sĩ có 33 quả phạt góc sau 9 trận, trung bình 3,67 quả/trận. Nếu Algeria đẩy cao tốc độ ở hai biên, trận đấu có thể xuất hiện khoảng 7-9 quả phạt góc.

Về thẻ phạt, Algeria có xu hướng chơi quyết liệt hơn khi nhận 33 thẻ vàng sau 23 trận. Thụy Sĩ mới nhận 5 thẻ vàng sau 9 trận, cho thấy họ kiểm soát va chạm tốt hơn. Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu có thể có khoảng 3-5 thẻ vàng.

Thụy Sĩ nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh, tổ chức phòng ngự và sự ổn định trong cách chơi. Algeria có thể tạo ra nhiều thời điểm khó chịu, nhưng đại diện châu Âu vẫn có nhiều cơ sở để giành chiến thắng sít sao.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.