Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ đấu với Colombia ngày 8/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 3h00 hôm nay 8/7/2026 trên sân BC Place.

Thông tin trận đấu Thụy Sĩ đấu với Colombia

Thời gian: 3h00 ngày 8/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

Link VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV6 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ đấu với Colombia hôm nay 8/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Sĩ

Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Đội hình dự kiến ĐT Colombia

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Hai đội bất bại tạo nên cặp đấu khó lường

Thụy Sĩ vs Colombia là cặp đấu rất đáng chú ý tại vòng 1/8 World Cup 2026, bởi cả hai đội đều chưa phải nhận thất bại sau 4 trận tại giải. Thụy Sĩ mang đến hình ảnh của một tập thể kỷ luật, giàu tính tổ chức, còn Colombia lại nổi bật với sự lì lợm, tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận.

Đây không phải màn so tài dễ xuất hiện nhiều khoảng trống. Cả Thụy Sĩ lẫn Colombia đều sở hữu hàng thủ chắc chắn, biết cách giữ cự ly đội hình và hạn chế rủi ro. Vì vậy, những pha xử lý cá nhân của các ngôi sao như Granit Xhaka, Breel Embolo, James Rodríguez hay Luis Díaz có thể trở thành bước ngoặt.

Tính chất vòng knock-out cũng khiến trận đấu thêm căng thẳng. Một sai lầm nhỏ trong phòng ngự hoặc một tình huống cố định được tận dụng tốt có thể quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Thụy Sĩ chắc chắn nhờ bộ khung giàu kinh nghiệm

Thụy Sĩ đang có phong độ rất ổn định tại giải đấu năm nay. Đội bóng của HLV Murat Yakin dẫn đầu bảng B sau khi vượt qua Bosnia & Herzegovina, Canada và hòa Qatar. Đến vòng 1/16, đại diện châu Âu tiếp tục đánh bại Algeria 2-0.

Chiến thắng trước Algeria cho thấy sự bản lĩnh của Thụy Sĩ ở các trận đấu loại trực tiếp. Breel Embolo và Dan Ndoye cùng ghi bàn, giúp đội bóng châu Âu kiểm soát tốt cục diện và tránh bị kéo vào thế trận căng thẳng cuối trận.

Sau 4 trận tại World Cup 2026, Thụy Sĩ ghi 9 bàn và để thủng lưới 3 lần. Đây là thống kê cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Họ không phải đội bóng phô diễn quá nhiều, nhưng luôn biết cách tạo ra hiệu quả từ những pha lên bóng trực diện.

Granit Xhaka giữ vai trò rất quan trọng ở tuyến giữa. Kinh nghiệm, khả năng điều tiết và sự điềm tĩnh của anh giúp Thụy Sĩ duy trì nhịp độ trận đấu. Phía sau, Akanji, Elvedi và Rodriguez mang lại sự chắc chắn. Trên hàng công, Embolo và Ndoye là hai mũi nhọn có tốc độ, sức mạnh và khả năng tận dụng khoảng trống tốt.

Colombia phòng ngự chặt, tấn công sắc

Colombia cũng có hành trình ấn tượng không kém. Đại diện Nam Mỹ đứng đầu bảng K sau khi thắng Uzbekistan, CHDC Congo và hòa Bồ Đào Nha. Ở vòng 1/16, họ vượt qua Ghana 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Jhon Arias.

Điểm đáng chú ý nhất của Colombia là hàng thủ. Sau 4 trận tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Néstor Lorenzo mới chỉ nhận 1 bàn thua. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez và Jhon Lucumí đang tạo nên bộ khung phòng ngự có tính ổn định rất cao.

Colombia cũng không đơn thuần là đội bóng chơi phòng ngự. Họ thường duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng ở mức 55-65% mỗi trận, tổ chức tấn công khá bài bản và tạo sức ép tốt ở hai biên. James Rodríguez mang đến khả năng sáng tạo, còn Luis Díaz là mũi khoan tốc độ có thể khiến hàng thủ Thụy Sĩ gặp nhiều áp lực.

Dù vậy, Colombia bước vào trận đấu này với một vài dấu hỏi về lực lượng. Jhon Córdoba vắng mặt vì chấn thương, còn James Rodríguez bị ốm. Nếu James không đạt thể trạng tốt nhất, khả năng sáng tạo ở tuyến trên của Colombia sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về Colombia

Lịch sử đối đầu giữa hai đội khá cân bằng, nhưng Colombia đang có lợi thế tinh thần khi thắng 2 trong 3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất. Đây là chi tiết đáng chú ý trước một trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự lạnh lùng và bản lĩnh.

Phong độ hiện tại của hai đội cũng rất tốt. Thụy Sĩ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Colombia thắng 4, hòa 1 và đang duy trì chuỗi 9 trận không thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

Về số bàn thắng, Thụy Sĩ ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận. Colombia ghi 11 bàn, nhận 4 bàn thua, đạt trung bình 2,2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận.

Dù hai đội đều có hàng thủ tốt, phong độ ghi bàn ổn định của cả Thụy Sĩ lẫn Colombia có thể khiến trận đấu trở nên cởi mở hơn nếu xuất hiện bàn thắng sớm.

Thụy Sĩ và Colombia giằng co từng khoảng trống

Về chiến thuật, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm đẩy đội hình quá cao. Đại diện châu Âu có thể ưu tiên sự chắc chắn, pressing theo từng thời điểm và khai thác tốc độ của Ndoye, Vargas hoặc Embolo trong các pha phản công.

Colombia có xu hướng kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ sẽ tìm cách kéo giãn hàng thủ Thụy Sĩ bằng các pha phối hợp ở biên, nơi Luis Díaz và Arias có thể tạo ra đột biến. Nếu James Rodríguez góp mặt và đạt thể trạng tốt, Colombia sẽ có thêm phương án chuyền quyết định ở trung lộ.

Các chỉ số phạt góc cho thấy trận đấu có thể đạt mức trung bình khá. Thụy Sĩ có 24 quả góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 4,8 quả/trận. Colombia có 19 quả góc trong cùng giai đoạn, trung bình 3,8 quả/trận. Kịch bản trận đấu xuất hiện khoảng 8-9 quả phạt góc là hợp lý.

Về thẻ phạt, Thụy Sĩ mới nhận 3 thẻ vàng sau 4 trận tại World Cup 2026, trung bình 0,75 thẻ/trận. Colombia nhận 5 thẻ vàng sau 4 trận, trung bình 1,25 thẻ/trận. Tuy nhiên, vòng 1/8 thường kéo theo cường độ tranh chấp cao hơn, nên trận đấu có thể xuất hiện khoảng 4 thẻ vàng.

Thụy Sĩ có sự chắc chắn, còn Colombia có chất Nam Mỹ và nhiều cá nhân tạo khác biệt. Với lịch sử đối đầu nhỉnh hơn cùng khả năng bùng nổ từ Luis Díaz, Colombia được dự đoán có thể vượt qua một trận đấu rất khó khăn.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-3 Colombia.