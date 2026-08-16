Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp tỉ số Malaysia vs Việt Nam ngày 16/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Malaysia và Việt Nam lúc 20h00 ngày 16/8/2026. “Những chiến binh Sao Vàng” hướng tới lợi thế ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Thông tin trận đấu Malaysia vs Việt Nam

Thời gian: 20h00 ngày 16/8/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Kuala Lumpur, Malaysia

Giải đấu: AFF Cup 2026

Vòng đấu: Bán kết lượt đi

Kênh trực tiếp: VTV6

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VTV6 VTVgo trực tiếp Malaysia vs Việt Nam hôm nay 16/8/2026 - Tỷ số: 0-2

Hết giờ: Việt Nam thắng Malaysia 2-0

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Việt Nam trước Malaysia.

Phút 86: Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0

Trong nỗ lực ngăn đường chuyền của Quang Hải cho Đình Bắc, Faris Danish khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Malaysia bất lực.

Phút 84: Quang Hải đá phạt không thành công

Quang Hải thực hiện cú đá phạt nhưng bóng không thể vượt qua hàng rào Malaysia.

Phút 73: Việt Nam tấn công biên

Hoàng Hên đi bóng bên cánh phải, nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp áp sát và ngăn chặn trước khi cầu thủ Việt Nam chuyền vào trong.

Phút 61: VAR cứu Lê Giang Patrik khỏi thẻ đỏ

Sumareh ngã xuống sau tình huống bị Văn Vĩ và Lê Giang Patrik truy cản. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ cho thủ môn Việt Nam, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định được rút lại vì Lê Giang Patrik không tác động với cầu thủ Malaysia.

Phút 46: Tài Lộc và Xuân Son liên tiếp dứt điểm

Tình huống hãm thành nguy hiểm bắt nguồn từ pha đột phá của Đình Bắc. Tài Lộc và Xuân Son liên tiếp tung cú sút, nhưng bóng bị thủ môn cùng hậu vệ Malaysia cản phá ngay trước vạch cầu môn.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia bắt đầu.

Hết hiệp 1: Việt Nam tạm dẫn Malaysia 1-0

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1 bàn dành cho Việt Nam.

Phút 45+5: Xuân Son mở tỷ số cho Việt Nam

Từ cánh phải, Trương Tiến Anh tạt bóng tầm thấp để Xuân Son bay người đánh đầu tung lưới Malaysia, đưa Việt Nam dẫn 1-0.

Phút 43: Xuân Son dứt điểm nguy hiểm

Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi phối hợp với Văn Vĩ. Sau quả tạt của Văn Vĩ, Tài Lộc tiếp tục đưa bóng vào trong để Xuân Son tung người dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ và thiếu chính xác.

Phút 35: Lê Giang Patrik cứu thua

Từ pha căng ngang bên cánh trái của Malaysia, Lê Giang Patrik băng ra cản phá ngay trước khi Paulo Josue kịp dứt điểm. Sau đó, Daryl Sham đá bồi nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 27: Lê Giang Patrik va chạm với Việt Anh

Trong nỗ lực ngăn chặn Gunalan, Bùi Hoàng Việt Anh vô tình va chạm với thủ môn Lê Giang Patrik khi anh băng ra khép góc.

Phút 17: Cơ hội cho Đình Bắc

Việt Nam cướp bóng rồi tổ chức phản công nhanh. Thành Long chọc khe cho Đình Bắc băng xuống, nhưng đường chuyền hơi mạnh và thủ môn Malaysia đã lao ra bắt gọn.

Phút 16: Malaysia thay người

Celvin không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân, nhường chỗ cho Aysar Hadi.

Phút 15: Aguero bỏ lỡ cơ hội

Aguero không bị cầu thủ Việt Nam theo kèm và có khoảng trống để băng lên sát vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại không trúng bóng.

Phút 10: Xuân Son phạm lỗi

Xuân Son gây sức ép với trung vệ Celvin và bị trọng tài thổi phạt.

Phút 3: Cơ hội cho Xuân Son

Nhận bóng từ Đình Bắc, Văn Vĩ căng ngang từ cánh trái để Xuân Son ập vào dứt điểm. Tuy nhiên, bóng đi chệch khung thành Malaysia.

Phút 1: Syafiq cần chăm sóc y tế

Syafiq nằm sân và phải nhận sự chăm sóc y tế sau pha va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu chính thức bắt đầu, Malaysia là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Malaysia

Azri Ghani; Richard Chin, Dominic Tan, Rodney Celvin, Jimmy Raymond; Wan Kuzain, Endrick dos Santos, Sergio Aguero; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Syafiq Ahmad.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Nhận định bóng đá hôm nay Malaysia vs Việt Nam

Việt Nam bước vào bán kết AFF Cup 2026 với vị thế đội nhất bảng A sau hành trình bất bại. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành 10 điểm qua bốn trận, ghi tới 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Ở vòng bảng, Việt Nam lần lượt thắng Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, vượt qua Indonesia 3-0 và đánh bại Campuchia 3-1. Sự cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự giúp đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur.

Theo đánh giá của siêu máy tính, Việt Nam có 52% khả năng thắng trong 90 phút, Malaysia đạt 20%, còn xác suất hòa là 28%. Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng đang nghiêng về phía đội khách khi Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, còn Malaysia xếp thứ 136.

Malaysia dù vậy không phải đối thủ dễ vượt qua. “Hổ Mã Lai” có ba chiến thắng tại vòng bảng trước Myanmar, Lào và Philippines, chỉ thua Thái Lan 0-2. Đội chủ nhà giành 9 điểm và bước vào bán kết với vị trí nhì bảng B.

Lực lượng Malaysia tại giải lần này không có đầy đủ những cầu thủ nhập tịch từng xuất hiện ở vòng loại Asian Cup. HLV Tan Cheng Hoe phải kết hợp nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm với các gương mặt trẻ và một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Richard Chin, Wan Kuzain, Hadi Fayyadh hay Pavithran.

Phía Việt Nam vẫn có lợi thế về độ ổn định và chiều sâu đội hình. Hàng thủ mới nhận một bàn thua sau bốn trận, còn tuyến trên có Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên cùng những tiền vệ giàu khả năng sáng tạo như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Do đây mới là trận lượt đi, Việt Nam có thể không cần đẩy đội hình lên quá cao ngay từ đầu. Giữ sự chắc chắn, hạn chế sức ép từ khán giả chủ nhà và chờ khoảng trống khi Malaysia buộc phải dâng lên có thể là lựa chọn phù hợp với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam khi “Những chiến binh Sao Vàng” thắng cả 5 lần gần nhất gặp Malaysia. Nếu duy trì được sự tập trung như tại vòng bảng, đội khách đủ khả năng tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về ngày 19/8.

Dự đoán tỷ số: Malaysia 1-2 Việt Nam.