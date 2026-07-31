Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp tỉ số Việt Nam vs Singapore ngày 31/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam và Singapore lúc 20h00 ngày 31/7/2026. Đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng A AFF Cup 2026.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Singapore

Thời gian: 20h00 ngày 31/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam

Giải đấu: AFF Cup 2026

Bảng đấu: Lượt trận thứ hai bảng A

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VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam vs Singapore hôm nay 31/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Đội hình dự kiến ĐT Singapore

Singapore (4-2-3-1): Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Nhận định bóng đá hôm nay Việt Nam vs Singapore

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son cũng có tên trên bảng tỷ số, còn Quang Hải góp dấu giày vào tình huống khiến Liam Farrugia phản lưới.

Kết quả tưng bừng trong ngày ra quân giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có được sự tự tin trước cuộc tiếp đón Singapore. Một chiến thắng tại Mỹ Đình không chỉ giúp Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng mà còn tạo lợi thế quan trọng trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Theo dự đoán của Siêu máy tính, Việt Nam có 75,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Singapore ở mức 8,7%, còn khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 15,9%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội chủ nhà. Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới, cao hơn 49 bậc so với vị trí 148 của Singapore.

Lợi thế của Việt Nam nằm ở chiều sâu đội hình và số lượng phương án tấn công. Xuân Son có khả năng làm tường, dứt điểm và thu hút hậu vệ. Đình Bắc sở hữu tốc độ cùng sự tự tin sau cú hat-trick, còn Hoàng Hên thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương.

Quang Hải và Hoàng Đức cũng có thể tạo khác biệt từ tuyến giữa bằng những đường chuyền mở ra khoảng trống. Hai biên với Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì chiều rộng đội hình, đồng thời kéo giãn hệ thống phòng ngự của Singapore.

Đội khách đến Mỹ Đình với sáu điểm sau hai lượt trận. Singapore lần lượt đánh bại Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0. Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận, còn Song Ui-young tiếp tục cho thấy khả năng xuất hiện đúng thời điểm trong khu vực cấm địa.

Dù vậy, lực lượng Singapore tại AFF Cup 2026 không đầy đủ. Trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb cũng vắng mặt vì chấn thương.

Việc chỉ có Ilhan Fandi và Shawal Anuar là hai tiền đạo thực thụ khiến HLV Gavin Lee không có nhiều lựa chọn khi cần thay đổi cách tấn công. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và chờ cơ hội từ các pha phản công hoặc bóng bổng.

Việt Nam đã ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua trong năm trận gần nhất. Riêng hai trận vừa qua, đội bóng của HLV Kim Sang Sik ghi tổng cộng 11 bàn mà không để đối phương chọc thủng lưới.

Singapore có phong độ tốt tại AFF Cup với bốn bàn thắng và một bàn thua sau hai trận. Tuy nhiên, sức ép tại Mỹ Đình cùng chất lượng hàng công của Việt Nam sẽ tạo ra thử thách lớn hơn nhiều so với Campuchia hay Timor Leste.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội chủ nhà. Việt Nam thắng chín, hòa chín và thua bốn trong 22 lần gặp Singapore. Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả hai cuộc đối đầu với các tỷ số 2-0 và 3-1.

Với lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự tốt hơn và phong độ ghi bàn cao, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm. Singapore có thể gây khó khăn bằng thể lực và khả năng không chiến, nhưng sẽ rất khó đứng vững nếu đội chủ nhà duy trì sức ép liên tục.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Singapore.