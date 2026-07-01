Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp tứ kết Tây Ban Nha đấu với Bỉ ngày 11/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ vòng tứ kết World Cup 2026 lúc 2h00 hôm nay 11/7/2026 trên sân SoFi, Mỹ.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha đấu với Bỉ

Thời gian: 2h00 ngày 11/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi, Mỹ

Giải đấu: Vòng tứ kết World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha đấu với Bỉ hôm nay 11/7/2026 - Tỉ số: 1-1: Tây Ban Nha và Bỉ rời sân sau hiệp một với tỷ số 1-1

Hết hiệp 1: Hai đội hòa 1-1

Tây Ban Nha và Bỉ rời sân sau hiệp một với tỷ số 1-1. Trận đấu vẫn đang rất cân bằng sau 45 phút đầu tiên.

Phút 45: Thời gian bù giờ hiệp một

Hiệp một được cộng thêm 5 phút sau quãng thời gian thi đấu chính thức.

Phút 41: De Ketelaere lập công

Bỉ có bàn gỡ sau pha tấn công bên cánh phải. Castagne tạt bóng rất vừa tầm để De Ketelaere băng vào không chiến, đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha.

Phút 35: Yamal không thắng được Courtois

Yamal thử vận may từ tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng cú sút của anh chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn tuyển Bỉ.

Phút 30: Ruiz ghi bàn cho Tây Ban Nha

Tây Ban Nha phối hợp rất hay khi Yamal chọc khe cho Porro thoát xuống bên biên. Đường căng ngang sau đó được Olmo dứt điểm nhanh, Courtois cản được cú sút đầu tiên nhưng không thể ngăn Ruiz đá bồi mở tỷ số.

Phút 28: Pha xử lý thiếu điểm cắt

Yamal đưa bóng vào vòng cấm bằng cú trivela từ biên, nhưng đường chuyền đi hơi khó so với đà di chuyển của đồng đội. Cơ hội của Tây Ban Nha trôi qua đáng tiếc.

Phút 21: Tây Ban Nha suýt có bàn mở tỷ số

Yamal có khoảng trống trước vòng cấm và quyết định dứt điểm kỹ thuật. Cú đặt lòng của anh đi thiếu chính xác đôi chút, khiến bóng lướt sát khung thành Bỉ.

Phút 15: Bỉ đáp trả

Doku đột phá mạnh mẽ bên cánh trái rồi mở ra cơ hội cho De Ketelaere. Tiền đạo tuyển Bỉ xử lý thêm một nhịp trước khi dứt điểm, nhưng Cucurella đã áp sát kịp thời để ngăn chặn.

Phút 10: Tây Ban Nha suýt mở tỷ số

Ruiz đưa bóng vào trong đầy khó chịu, tạo cơ hội để Rodri dứt điểm nhanh. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ Tây Ban Nha bị hậu vệ Bỉ kịp thời cản lại.

Phút 1: Bóng lăn

Trận đấu chính thức bắt đầu. Quyền giao bóng thuộc về tuyển Bỉ.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Bức tường Tây Ban Nha đối đầu hàng công bùng nổ của Bỉ

Tứ kết tại sân SoFi tạo ra cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải và một trong những hàng công có hiệu suất cao nhất. Tây Ban Nha chưa nhận bàn thua nào sau 5 trận, còn Bỉ đã có 13 lần đưa bóng vào lưới đối phương.

La Roja không cần ghi quá nhiều bàn để tiến sâu. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente tạo khác biệt bằng khả năng kiểm soát không gian, duy trì cự ly đội hình và hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ. Sau trận hòa Cape Verde 0-0, Tây Ban Nha lần lượt thắng Saudi Arabia 4-0, Uruguay 1-0, Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0.

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha cho thấy bản lĩnh của đội bóng xứ đấu bò. Trong một trận đấu chặt chẽ, Tây Ban Nha vẫn kiên nhẫn duy trì sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng của Mikel Merino ở phút 91.

La Roja duy trì sự cân bằng hiếm có

Tây Ban Nha đang sở hữu sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Rodri giúp đội bóng kiểm soát khu vực trung tâm, Pedri tạo nhịp cho các đợt lên bóng, còn Dani Olmo có khả năng xuất hiện ở những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương.

Ở hai biên, Lamine Yamal là mũi tấn công có khả năng tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật và tốc độ. Mikel Oyarzabal cũng đang có phong độ tốt sau cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/32.

Vấn đề của Tây Ban Nha nằm ở lực lượng trên hàng công khi Nico Williams và Yeremy Pino không thể góp mặt vì chấn thương. Điều đó khiến HLV Luis de la Fuente phải tính toán kỹ hơn trong việc bố trí nhân sự và tạo chiều sâu cho hai cánh.

Bỉ tăng tốc đúng thời điểm

Bỉ không có vòng bảng hoàn toàn thuyết phục. “Quỷ đỏ” hòa Ai Cập 1-1, chia điểm với Iran sau trận đấu không bàn thắng rồi mới bùng nổ bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand.

Từ vòng loại trực tiếp, đội bóng châu Âu cho thấy tinh thần chiến đấu đáng gờm. Trước Senegal, Bỉ bị dẫn 0-2 cho tới phút 86 nhưng vẫn gỡ hòa, kéo trận đấu vào hiệp phụ và giành chiến thắng 3-2.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì ở vòng 1/8 khi Bỉ đánh bại Mỹ 4-1. Charles De Ketelaere ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, Hans Vanaken tận dụng sai lầm của đối thủ, còn Romelu Lukaku hoàn tất chiến thắng trong thời gian bù giờ.

De Bruyne, Doku và Lukaku là mối đe dọa lớn

Khả năng chuyển trạng thái có thể trở thành vũ khí quan trọng nhất của Bỉ trước Tây Ban Nha. Khi La Roja đẩy cao đội hình, Kevin De Bruyne có thể khai thác khoảng trống bằng những đường chuyền nhanh ra phía sau hàng hậu vệ.

Jeremy Doku mang đến tốc độ và khả năng đi bóng trực diện, còn Romelu Lukaku có ưu thế về thể hình trong các pha tranh chấp với trung vệ đối phương. Charles De Ketelaere cũng đang đạt phong độ cao, tạo thêm một phương án xâm nhập khu vực cấm địa.

Bỉ không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều. Họ có thể chủ động chơi thấp, thu hẹp không gian trước vòng cấm rồi chờ cơ hội phản công khi Tây Ban Nha mất bóng.

Duyên nợ từ tứ kết World Cup 1986

Tây Ban Nha và Bỉ từng tạo nên một trong những trận tứ kết đáng nhớ tại World Cup 1986. Hai đội hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, trước khi Bỉ giành chiến thắng trong loạt luân lưu để tiến vào bán kết.

Bốn năm sau, Tây Ban Nha phần nào đòi lại món nợ bằng chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại vòng bảng World Cup 1990. Tổng cộng, hai đội đã gặp nhau 23 lần, La Roja thắng 12 trận, hòa 6 và thua 5.

Cuộc tái đấu tại SoFi vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá hiện đại. Đây còn là lần gặp lại ở vòng tứ kết World Cup sau tròn 40 năm kể từ ký ức tại Mexico.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn nhưng khó thắng cách biệt

Opta đánh giá Tây Ban Nha có 59,3% khả năng thắng trong 90 phút, cao hơn mức 18,3% của Bỉ. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ là 22,4%.

Những con số cho thấy La Roja chiếm ưu thế, nhưng Bỉ vẫn đủ khả năng tạo ra thử thách lớn. Tây Ban Nha có hàng thủ chắc chắn hơn, còn “Quỷ đỏ” sở hữu nhiều cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm và đang đạt phong độ tốt.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi một khoảnh khắc cá nhân hoặc sai lầm nhỏ. Nếu duy trì được cấu trúc đội hình và hạn chế các pha phản công của Bỉ, Tây Ban Nha có cơ hội lớn hơn để giành vé vào bán kết.