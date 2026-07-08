Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam đấu với Campuchia ngày 7/8/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam vs Campuchia lượt cuối bảng A AFF Cup 2026 lúc 20h00 hôm nay 7/8/2026 trên sân Mỹ Đình.

Thông tin trận đấu Việt Nam đấu với Campuchia

Thời gian: 20h00 ngày 7/8/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam

Giải đấu: Lượt cuối bảng A AFF Cup 2026

Link VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam đấu với Campuchia hôm nay 7/8/2026 - Tỉ số: 1-0

Phút 62: Xuân Son suýt lập công

Xuân Son đột phá trước khi tung cú dứt điểm chéo góc. Bóng đi vào phần lưới bên cạnh khung thành Campuchia.

Phút 60: Lê Giang Patrik mắc sai lầm

Từ cú sút xa không quá nguy hiểm của cầu thủ Campuchia, Lê Giang Patrik cản phá không tốt và để bóng bật khỏi tầm tay. Rất may, bóng đi ra biên thay vì lăn vào lưới.

Phút 56: Tiến Anh bỏ lỡ

Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào trong. Tiến Anh băng vào dứt điểm nhưng đưa bóng vọt xà ngang.

Phút 55: Xuân Mạnh sửa sai kịp thời

Xuân Mạnh xử lý thiếu tập trung và bị cướp bóng ngay trước vòng cấm Việt Nam. Rất may, anh kịp sửa sai bằng pha ngăn chặn Beto dứt điểm ở cự ly gần.

Phút 54: Hai Long sút xa

Hai Long thử vận may bằng cú sút xa, nhưng bóng chạm chân hậu vệ Campuchia rồi đi ra biên.

Phút 47: Đình Bắc dứt điểm ngoài vòng cấm

Nhận bóng từ Tiến Anh, Đình Bắc quyết định sút xa ngoài vòng cấm nhưng bóng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Campuchia.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia bắt đầu.

Phút 45+3: Hiệp 1 khép lại

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Việt Nam.

Phút 41: Thủ môn Campuchia cản phá cú sút của Quang Hải

Hoàng Đức mở cú sút của Quang Hải ra cơ hội bằng đường chuyền bổng vào vòng cấm. Quang Hải băng xuống dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Campuchia, sau đó trọng tài căng cờ báo việt vị.

Phút 37: Quang Hải bị thủ môn Campuchia từ chối

Việt Nam có pha phối hợp trung lộ sắc nét trước khi Đình Bắc đưa bóng xuống cho Quang Hải. Đội trưởng Việt Nam dứt điểm ngay, nhưng thủ môn Campuchia đã kịp lao ra cản phá.

Phút 34: Campuchia tấn công nguy hiểm

Hàng thủ Việt Nam dâng cao, tạo khoảng trống để Campuchia phản công. Makara Tun chọc khe cho Soknet Hav, nhưng Lê Giang Patrik đã băng ra bắt bóng kịp thời.

Phút 32: Quang Hải đột phá

Quang Hải đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi phối hợp 1-2 với đồng đội. Tuy nhiên, các cầu thủ Campuchia áp sát rất nhanh khiến anh không thể tung cú dứt điểm.

Phút 28: Cơ hội cho Quang Hải

Quang Hải băng vào vòng cấm Campuchia để đón đường chuyền từ cánh trái, nhưng bóng đi hơi mạnh so với đà di chuyển của anh.

Phút 22: Đình Bắc dứt điểm nguy hiểm

Đình Bắc tiếp tục tạo dấu ấn với pha đi bóng cá nhân. Tiền đạo của Công an Hà Nội tung cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Campuchia.

Phút 18: Đình Bắc ghi bàn

Việt Nam tận dụng tốt tình huống cướp bóng ở phần sân đối phương. Đình Bắc nhận bóng, vượt qua sức ép của hàng thủ Campuchia rồi dứt điểm hiểm hóc để ghi bàn mở tỷ số.

Phút 14: Thành Chung mắc sai lầm

Thành Chung xử lý thiếu tập trung và để Samuel Bong cướp bóng ngay trước vòng cấm Việt Nam. Rất may, cầu thủ Campuchia dứt điểm vọt xà trong pha đối mặt với Lê Giang Patrik.

Phút 10: Văn Vĩ cướp bóng

Văn Vĩ cướp bóng ngay trên phần sân Campuchia, nhưng quả tạt sau đó đi quá mạnh khiến cơ hội của Việt Nam trôi qua.

Phút 7: Việt Nam tấn công biên

Văn Vĩ tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Campuchia đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút 5: Cầu thủ Campuchia nằm sân

Một cầu thủ Campuchia bị đau sau nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Xuân Mạnh. Việt Nam đang kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đầu trận.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu chính thức bắt đầu, Campuchia là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Đội hình dự kiến ĐT Campuchia

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Ngôi đầu bảng A trong tầm tay tuyển Việt Nam

Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A AFF Cup 2026 trong vị thế thuận lợi nhất kể từ đầu giải. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik lên ngôi đầu với 7 điểm và hiệu số +10.

Trận gặp Campuchia vì thế là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tự quyết vị trí số một trước khi bước vào bán kết. Với lợi thế sân Mỹ Đình, đội bóng áo đỏ đang nắm nhiều yếu tố thuận lợi để hướng tới thêm một chiến thắng.

Phong độ gần đây cũng mang lại sự tự tin lớn. Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi tới 17 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Hiệu suất trung bình 3,4 bàn mỗi trận cho thấy hàng công đang duy trì khả năng tạo sức ép rất cao.

Sự nguy hiểm không chỉ đến từ Xuân Son. Đình Bắc, Hai Long, Văn Vĩ, Quang Hải hay Hoàng Đức đều có thể tham gia vào các tình huống tấn công, giúp HLV Kim Sang Sik sở hữu nhiều phương án khi đối thủ chủ động lùi sâu.

Hàng thủ Campuchia đối mặt sức ép lớn tại Mỹ Đình

Campuchia không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, nhưng chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste ở lượt đấu gần nhất giúp thầy trò HLV Koji Gyotoku bước vào trận cuối với tâm lý thoải mái hơn.

Đội bóng xứ Chùa Tháp có khả năng tạo ra những pha lên bóng đáng chú ý. Trong 5 trận gần đây, Campuchia ghi 11 bàn và giành 3 chiến thắng. Dù vậy, phần lớn số bàn thắng của họ xuất hiện trước những đối thủ như Bhutan, Hồng Kông và Timor-Leste.

Khi gặp những đội có khả năng gây sức ép mạnh hơn, hệ thống phòng ngự Campuchia bộc lộ nhiều vấn đề. Hai trận gặp Singapore và Indonesia khiến họ phải nhận tổng cộng 7 bàn thua.

Khó khăn về nhân sự cũng ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Koji Gyotoku. Theo thông tin trước trận, Mat Noron, Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea đã rời tuyển để trở lại câu lạc bộ, còn Taing Bunchhai rút lui vì chấn thương.

Trước một Việt Nam đang có hiệu suất ghi bàn cao, Campuchia nhiều khả năng phải dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự và chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu tiếp thêm lợi thế cho tuyển Việt Nam

Những lần gặp nhau gần đây đều mang lại kết quả tích cực cho Việt Nam. Đội bóng áo đỏ toàn thắng trong 5 trận gần nhất đối đầu Campuchia, tạo ra lợi thế đáng kể về tâm lý trước cuộc tái đấu tại Mỹ Đình.

Tương quan sức mạnh cũng đang nghiêng mạnh về đội chủ nhà. Siêu máy tính BeSoccer đánh giá Việt Nam có 84,3% khả năng giành chiến thắng, cao hơn rất nhiều mức 4,2% của Campuchia. Khả năng hai đội chia điểm được dự đoán ở mức 11,5%.

Việt Nam hiện đứng hạng 99 FIFA, còn Campuchia ở vị trí 175. Dù thứ hạng không quyết định kết quả trên sân, khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về chất lượng và sự ổn định giữa hai đội trước lượt đấu cuối.

Các thống kê về thẻ phạt cũng cho thấy trận đấu có thể không quá căng thẳng. Việt Nam chỉ nhận 2 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất, còn Campuchia có 3 thẻ vàng và cả hai đội đều chưa phải nhận thẻ đỏ.

Với phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đa dạng hơn, Việt Nam được đánh giá đủ sức kiểm soát trận đấu và tạo ra cách biệt. Nếu sớm có bàn mở tỷ số, thế trận sẽ càng thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Dự đoán tỉ số: Việt Nam 3-0 Campuchia.