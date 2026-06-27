Thể thao 360 VTVgo, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Cape Verde vs Saudi Arabia 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Cape Verde và Saudi Arabia lúc 7h00 ngày 27/6/2026. Đại diện châu Phi đứng trước cơ hội tạo lịch sử ở bảng H.

VTVgo, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Cape Verde vs Saudi Arabia 27/6/2026

Cape Verde 0 - 0 Saudi Arabia Trận đấu chuẩn bị diễn ra 45+6' Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. 45+2' Thủ môn Cape Verde cứu thua

Thủ môn Vozinha có pha lùi về bắt bóng rất khôn ngoan sau cú đánh đầu cận thành của Mohamed Kanno bên phía Saudi Arabia.

Thủ môn Vozinha có pha lùi về bắt bóng rất khôn ngoan sau cú đánh đầu cận thành của Mohamed Kanno bên phía Saudi Arabia. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có thêm 6 phút bù giờ.

Hiệp một có thêm 6 phút bù giờ. 45' Tin vui với Cape Verde

Ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số trước Uruguay. Nếu duy trì kết quả hiện tại, Cape Verde là đội đi tiếp ở bảng H.

Ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số trước Uruguay. Nếu duy trì kết quả hiện tại, Cape Verde là đội đi tiếp ở bảng H. 42' Semedo sút xa nguy hiểm

Semedo tung cú đá nối từ tuyến hai rất tốt, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Saudi Arabia dù thủ môn Al Owais đã đứng chôn chân.

Semedo tung cú đá nối từ tuyến hai rất tốt, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Saudi Arabia dù thủ môn Al Owais đã đứng chôn chân. 38' Cape Verde tìm kiếm cơ hội từ cố định

Đội bóng châu Phi tổ chức đá phạt góc, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Saudi Arabia.

Đội bóng châu Phi tổ chức đá phạt góc, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Saudi Arabia. 35' Va chạm trong vòng cấm

Một pha va chạm diễn ra trong vòng cấm Saudi Arabia. Ali Lajami, cầu thủ vừa vào thay người, cũng là người phải nằm sân của đội bóng châu Á.

Một pha va chạm diễn ra trong vòng cấm Saudi Arabia. Ali Lajami, cầu thủ vừa vào thay người, cũng là người phải nằm sân của đội bóng châu Á. 32' Hassan Tambakti rời sân bằng cáng

Hassan Tambakti của Saudi Arabia tỏ ra rất đau và phải rời sân bằng cáng. Ali Lajami là người vào thay.

Hassan Tambakti của Saudi Arabia tỏ ra rất đau và phải rời sân bằng cáng. Ali Lajami là người vào thay. 29' Uruguay tấn công biên

Thủ môn Unai Simon băng ra bắt gọn bóng sau pha căng ngang bên cánh phải của cầu thủ Uruguay.

Thủ môn Unai Simon băng ra bắt gọn bóng sau pha căng ngang bên cánh phải của cầu thủ Uruguay. 21' Tây Ban Nha tấn công biên

Yamal đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Uruguay đã phá bóng giải nguy.

Yamal đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Uruguay đã phá bóng giải nguy. 14' Pedri bị phạm lỗi

Pedri nằm sân sau tình huống va chạm với Bentancur.

Pedri nằm sân sau tình huống va chạm với Bentancur. 11' Yamal rơi vào thế việt vị

Trọng tài phất cờ báo việt vị Yamal. Tiền đạo 18 tuổi khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Uruguay, nhưng lại di chuyển hơi sớm.

Trọng tài phất cờ báo việt vị Yamal. Tiền đạo 18 tuổi khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Uruguay, nhưng lại di chuyển hơi sớm. 2' Cơ hội của Tây Ban Nha

Yamal đột phá vào trung lộ trước khi chuyền sang cánh trái cho Oyarzabal. Cầu thủ này căng ngang vào trong, bóng chạm chân hậu vệ Uruguay đổi hướng đi ra biên.

Yamal đột phá vào trung lộ trước khi chuyền sang cánh trái cho Oyarzabal. Cầu thủ này căng ngang vào trong, bóng chạm chân hậu vệ Uruguay đổi hướng đi ra biên. 1' Trận đấu bắt đầu

Tây Ban Nha giao bóng trước, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tây Ban Nha giao bóng trước, trận đấu chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Cape Verde vs Saudi Arabia chính thức lăn bóng.

Trận đấu giữa Cape Verde và Saudi Arabia tại World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 27/06/2026 trên sân NRG Stadium, Houston, Mỹ. Đây là màn so tài ở lượt trận cuối bảng H, nơi Cape Verde hướng tới cột mốc lịch sử còn Saudi Arabia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nền tảng trực tiếp trận Cape Verde và Saudi Arabia: VTV2, VTV5, VTV6, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Cape Verde và Saudi Arabia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Cape Verde và Saudi Arabia: https://fptplay.vn/

Link TV360 trực tiếp trận đấu Cape Verde và Saudi Arabia: https://tv360.vn/

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Cape Verde vs Saudi Arabia là trận đấu có ý nghĩa lớn tại lượt cuối bảng H World Cup 2026. Sau hai lượt trận đầu tiên, Tây Ban Nha tạm dẫn đầu với 4 điểm, Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, còn Saudi Arabia xếp cuối với 1 điểm.

Cape Verde đang đứng trước cơ hội viết nên trang sử mới. Trong lần đầu dự World Cup, đội bóng đảo quốc châu Phi đã cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay. Nếu thắng Saudi Arabia, Cape Verde gần như chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội.

Trong trường hợp hòa, Cape Verde vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu Uruguay không thắng Tây Ban Nha. Ngay cả khi không vào nhóm hai đội đầu bảng, họ vẫn có thể cạnh tranh nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Saudi Arabia không còn nhiều lựa chọn. Đại diện châu Á buộc phải thắng để vượt lên 4 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp. Trận hòa Uruguay 1-1 từng mang đến tín hiệu tích cực, nhưng thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha khiến hiệu số của họ bị ảnh hưởng rất lớn.

Tương quan sức mạnh: Cape Verde nhỉnh hơn về phong độ

Cape Verde được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định sau hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Bubista không chỉ phòng ngự kiên cường, mà còn cho thấy khả năng phản công đáng chú ý trước những đối thủ mạnh hơn.

Trước Tây Ban Nha, Cape Verde chơi kỷ luật và khiến La Roja không thể ghi bàn. Trước Uruguay, họ tiếp tục gây tiếng vang khi hai lần làm tung lưới đối thủ nhờ Kevin Pina và Hélio Varela.

Điểm mạnh lớn nhất của Cape Verde nằm ở khả năng giữ cự ly đội hình. Vozinha là chốt chặn quan trọng trong khung thành, còn Kevin Pina, Ryan Mendes, Garry Rodrigues và Hélio Varela đem đến tốc độ, kinh nghiệm và sức phản đòn.

Saudi Arabia có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup, nhưng phong độ chưa thật sự ổn định. Đại diện châu Á ghi 5 bàn trong 5 trận gần nhất nhưng cũng thủng lưới 7 lần. Họ cần chơi chủ động hơn, nhưng việc dâng cao có thể tạo cơ hội cho Cape Verde phản công.

Lịch sử đối đầu: Chưa từng gặp nhau ở World Cup

Cape Verde và Saudi Arabia chưa từng gặp nhau tại một kỳ World Cup. Vì vậy, trận đấu tại NRG Stadium sẽ là cuộc đối đầu đặc biệt giữa một tân binh đang gây bất ngờ và một đại diện châu Á nhiều kinh nghiệm hơn.

Việc chưa có nhiều dữ liệu đối đầu khiến trận đấu khó đoán hơn. Cape Verde có lợi thế tâm lý sau hai trận hòa ấn tượng, còn Saudi Arabia có động lực rất lớn vì chỉ chiến thắng mới giúp họ tiếp tục hy vọng.

Trong bối cảnh hiện tại, Cape Verde có thể không cần mạo hiểm quá sớm. Ngược lại, Saudi Arabia nhiều khả năng phải nhập cuộc với quyết tâm cao hơn, nhưng cũng cần tránh để mất cân bằng đội hình.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Cape Verde đang bất bại sau 2 lượt trận đầu bảng H World Cup 2026. Đội bóng châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục cầm hòa Uruguay 2-2 trong trận đấu giàu cảm xúc.

Tính trong 5 trận gần nhất, Cape Verde ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đây là thống kê tích cực với một đội bóng bước vào World Cup bằng vị thế tân binh.

Saudi Arabia mở màn bằng trận hòa Uruguay 1-1, nhưng sau đó thua Tây Ban Nha 0-4. Đại diện châu Á ghi 5 bàn và nhận 7 bàn thua trong 5 trận gần đây, cho thấy hàng thủ vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Về lực lượng, Cape Verde chưa ghi nhận ca chấn thương nghiêm trọng công khai, nhưng cần kiểm tra thể trạng của một số cầu thủ sau hai trận phải hoạt động với cường độ cao. Saudi Arabia có lực lượng cơ bản ổn định, song HLV trưởng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh cách tiếp cận, nhất là ở tuyến giữa và hai biên.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Cape Verde nhiều khả năng không vội đẩy cao đội hình. Đại diện châu Phi có thể chơi với khối đội hình thấp, giữ cự ly chặt chẽ rồi chờ thời cơ phản công bằng tốc độ của Garry Rodrigues, Ryan Mendes hoặc Hélio Varela.

Kevin Pina và Jamiro Monteiro sẽ đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Nếu Cape Verde kiểm soát tốt khu vực trung tâm, họ có thể hạn chế các pha phối hợp của Saudi Arabia và nhanh chóng đưa bóng lên tuyến trên khi có khoảng trống.

Saudi Arabia buộc phải chơi chủ động hơn vì chỉ chiến thắng mới giúp họ mở ra cơ hội đi tiếp. Salem Al-Dawsari và Al-Buraikan là những nhân tố được kỳ vọng tạo khác biệt, trong khi Mohamed Kanno có thể là điểm tựa ở khu vực giữa sân.

Về số bàn thắng, trận đấu có thể xuất hiện từ 2-3 bàn. Cape Verde ghi trung bình 1,8 bàn/trận trong 5 trận gần nhất, còn Saudi Arabia có 5 bàn trong cùng giai đoạn. Tính chất căng thẳng có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng, nhưng thế trận sẽ mở hơn nếu có bàn thắng sớm.

Về phạt góc, Cape Verde có trung bình 5 quả/trận trong 5 trận gần nhất, còn Saudi Arabia đạt 2,6 quả/trận. Với việc Saudi Arabia phải dâng cao, tổng số phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-10 quả.

Về thẻ phạt, Cape Verde nhận trung bình 1,8 thẻ vàng/trận, trong khi Saudi Arabia ở mức 1,4 thẻ vàng/trận. Khu vực giữa sân có thể xuất hiện nhiều va chạm do tính chất sinh tử của trận đấu, khiến tổng số thẻ vàng được dự báo ở mức 3-5 thẻ.

Nhìn chung, Cape Verde có phong độ, tâm lý và sự chắc chắn tốt hơn sau hai lượt trận. Saudi Arabia vẫn đủ khả năng gây khó khăn bằng kinh nghiệm và các tình huống cố định, nhưng đại diện châu Phi có nhiều cơ sở để giữ lại kết quả tích cực.

Dự đoán tỷ số: Cape Verde 1-1 Saudi Arabia.

Thống kê đáng chú ý Cape Verde vs Saudi Arabia

Cape Verde bất bại sau 2 lượt trận đầu bảng H World Cup 2026.

Cape Verde đã cầm hòa cả Tây Ban Nha và Uruguay.

Cape Verde ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần nhất.

Saudi Arabia ghi 5 bàn và thủng lưới 7 lần trong 5 trận gần nhất.

Saudi Arabia đứng cuối bảng H với 1 điểm sau 2 lượt trận.

Saudi Arabia buộc phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Cape Verde nhận trung bình 1,8 thẻ vàng/trận trong 5 trận gần nhất.

Saudi Arabia chỉ được hưởng trung bình 2,6 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất.

Cape Verde có thể đi tiếp nếu đánh bại Saudi Arabia.

Saudi Arabia thua Tây Ban Nha 0-4 ở lượt trận gần nhất.