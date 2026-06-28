Thể thao 360 VTVgo, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Congo vs Uzbekistan 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Congo và Uzbekistan lúc 6h30 ngày 28/6/2026. Hai đội quyết đấu để níu hy vọng tại bảng K World Cup 2026.

VTVgo, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Congo vs Uzbekistan 28/6/2026

Congo 3 - 1 Uzbekistan Trận đấu đã kết thúc 90+1' Vào! CHDC Congo 3-1 Uzbekistan

Dù trước mặt có 3 cầu thủ Uzbekistan, Wissa vẫn quyết định tung cú dứt điểm sát vòng cấm. Bóng đi chìm hiểm hóc, không cho thủ môn Nematov cơ hội cản phá, giúp CHDC Congo nâng tỷ số lên 3-1.

Dù trước mặt có 3 cầu thủ Uzbekistan, Wissa vẫn quyết định tung cú dứt điểm sát vòng cấm. Bóng đi chìm hiểm hóc, không cho thủ môn Nematov cơ hội cản phá, giúp CHDC Congo nâng tỷ số lên 3-1. 90' Thời gian bù giờ

Trận đấu có 8 phút bù giờ.

Trận đấu có 8 phút bù giờ. 78' Vào! CHDC Congo 2-1 Uzbekistan

Cú dứt điểm của cầu thủ CHDC Congo bị hậu vệ Uzbekistan cản phá, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Mayele ngay trước khung thành. Tiền đạo này ra chân cực nhanh trước khi thủ môn Nematov kịp băng ra bắt bóng, giúp CHDC Congo vượt lên dẫn 2-1.

Cú dứt điểm của cầu thủ CHDC Congo bị hậu vệ Uzbekistan cản phá, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Mayele ngay trước khung thành. Tiền đạo này ra chân cực nhanh trước khi thủ môn Nematov kịp băng ra bắt bóng, giúp CHDC Congo vượt lên dẫn 2-1. 68' Vào! CHDC Congo 1-1 Uzbekistan

Wissa bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cho CHDC Congo.

Wissa bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cho CHDC Congo. 67' Phạt đền cho CHDC Congo

Từ quả tạt bên cánh phải, Khusanov phạm lỗi với Wissa trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trao cơ hội gỡ hòa cho CHDC Congo.

Từ quả tạt bên cánh phải, Khusanov phạm lỗi với Wissa trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trao cơ hội gỡ hòa cho CHDC Congo. 58' CHDC Congo tạo cơ hội nguy hiểm

Mbuku tung cú dứt điểm rất căng ngay sát vòng cấm, buộc thủ môn Nematov phải vất vả cản phá. Ngay sau đó, Mayele dứt điểm cận thành thiếu chính xác, nhưng trọng tài cũng đã thổi phạt việt vị cầu thủ CHDC Congo.

Mbuku tung cú dứt điểm rất căng ngay sát vòng cấm, buộc thủ môn Nematov phải vất vả cản phá. Ngay sau đó, Mayele dứt điểm cận thành thiếu chính xác, nhưng trọng tài cũng đã thổi phạt việt vị cầu thủ CHDC Congo. 51' Shomurodov bỏ lỡ cơ hội

Từ pha căng ngang bên cánh phải, Shomurodov dứt điểm trong thế không bị ai kèm, nhưng bóng lại bay vọt xà ngang khung thành CHDC Congo.

Từ pha căng ngang bên cánh phải, Shomurodov dứt điểm trong thế không bị ai kèm, nhưng bóng lại bay vọt xà ngang khung thành CHDC Congo. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan chính thức bắt đầu.

Hiệp hai trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan chính thức bắt đầu. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có 7 phút bù giờ.

Hiệp một có 7 phút bù giờ. 42' Nematov đấm bóng giải nguy

CHDC Congo được hưởng phạt góc, nhưng thủ môn Nematov đã băng ra mạnh mẽ để đấm bóng giải nguy cho khung thành Uzbekistan.

CHDC Congo được hưởng phạt góc, nhưng thủ môn Nematov đã băng ra mạnh mẽ để đấm bóng giải nguy cho khung thành Uzbekistan. 38' Uzbekistan suýt có siêu phẩm

Từ cánh trái, cầu thủ Uzbekistan quyết định rót bóng thẳng về phía khung thành khi thấy thủ môn Mpasi dâng lên hơi cao. Rất may cho CHDC Congo, thủ môn này đã kịp lùi về để cản phá.

Từ cánh trái, cầu thủ Uzbekistan quyết định rót bóng thẳng về phía khung thành khi thấy thủ môn Mpasi dâng lên hơi cao. Rất may cho CHDC Congo, thủ môn này đã kịp lùi về để cản phá. 34' Cipenga ngã sát vòng cấm

Cipenga ngã sát vòng cấm Uzbekistan sau tình huống tranh chấp bên cánh trái, nhưng trọng tài xác định hậu vệ Uzbekistan không phạm lỗi.

Cipenga ngã sát vòng cấm Uzbekistan sau tình huống tranh chấp bên cánh trái, nhưng trọng tài xác định hậu vệ Uzbekistan không phạm lỗi. 29' Cơ hội của CHDC Congo

Wissa ngả người vô-lê trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Uzbekistan.

Wissa ngả người vô-lê trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng bay vọt xà ngang khung thành Uzbekistan. 17' Bàn thắng của CHDC Congo không được công nhận

CHDC Congo triển khai tấn công từ phần sân nhà tới tận vòng cấm Uzbekistan. Từ pha căng ngang bên cánh trái, Mbuku xử lý một nhịp rồi dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Mbuku đã phạm lỗi với cầu thủ Uzbekistan trước đó và từ chối công nhận bàn thắng.

CHDC Congo triển khai tấn công từ phần sân nhà tới tận vòng cấm Uzbekistan. Từ pha căng ngang bên cánh trái, Mbuku xử lý một nhịp rồi dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Mbuku đã phạm lỗi với cầu thủ Uzbekistan trước đó và từ chối công nhận bàn thắng. 10' Vào! Uzbekistan 1-0 CHDC Congo

Uzbekistan phối hợp tấn công chếch bên cánh trái. Shomurodov băng vào vòng cấm CHDC Congo, đón đường chuyền từ Mozgovoy trước khi lốp bóng điệu nghệ khiến thủ môn đối phương bất lực.

Uzbekistan phối hợp tấn công chếch bên cánh trái. Shomurodov băng vào vòng cấm CHDC Congo, đón đường chuyền từ Mozgovoy trước khi lốp bóng điệu nghệ khiến thủ môn đối phương bất lực. 4' Uzbekistan tấn công biên nguy hiểm

Cầu thủ Uzbekistan thực hiện đường căng ngang khó chịu bên cánh trái, nhưng hậu vệ CHDC Congo đã thi đấu tập trung và kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà.

Cầu thủ Uzbekistan thực hiện đường căng ngang khó chịu bên cánh trái, nhưng hậu vệ CHDC Congo đã thi đấu tập trung và kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà. 1' Bàn thắng của Uzbekistan không được công nhận

Shomurodov dứt điểm tung lưới CHDC Congo khi đồng hồ mới điểm sang giây thứ 21. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Shomurodov dứt điểm tung lưới CHDC Congo khi đồng hồ mới điểm sang giây thứ 21. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan đã việt vị và không công nhận bàn thắng. 0' Trận đấu đang diễn ra

Trận đấu giữa Congo vs Uzbekistan chính thức lăn bóng.

Trận đấu giữa Congo và Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/06/2026 tại Atlanta, Mỹ. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với hy vọng đi tiếp của cả hai đội sau hai lượt trận đầu tiên.

Nền tảng trực tiếp trận Congo và Uzbekistan: VTV, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Congo và Uzbekistan phát trực tiếp trận đấu trên hệ thống VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Congo và Uzbekistan: https://fptplay.vn/su-kien/chdc-congo-uzbekistan-binh-luan-giong-nam-bo-6a3b8de03d4ddd8fb3c2e438?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Congo và Uzbekistan: https://tv360.vn/tv/vtv10-hd?ch=98&col=1§=LIVE&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Congo vs Uzbekistan là trận đấu của hy vọng tại bảng K World Cup 2026. Colombia đã có 6 điểm, Bồ Đào Nha sở hữu 4 điểm, Congo đứng thứ ba với 1 điểm, còn Uzbekistan chưa có điểm nào sau hai lượt trận.

Với Congo, một kết quả tích cực trước Uzbekistan là điều kiện cần để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Đại diện châu Phi từng hòa Bồ Đào Nha 1-1, sau đó chỉ thua Colombia 0-1 sau bàn thắng ở phút 76 của Daniel Muñoz.

Uzbekistan ở tình thế khó khăn hơn. Hai thất bại trước Colombia và Bồ Đào Nha khiến đại diện châu Á chịu sức ép cực lớn. Sau 2 trận, Uzbekistan đã nhận 8 bàn thua, hiệu số -7 và gần như buộc phải thắng nếu muốn níu lại cơ hội.

Tương quan sức mạnh: Congo chắc chắn hơn

Congo tạo dấu ấn bằng hệ thống phòng ngự 5 người được tổ chức tốt. Dù không cầm bóng nhiều trước các đối thủ mạnh, đội bóng châu Phi vẫn giữ được cự ly, hạn chế khoảng trống và tạo ra một số pha phản công đáng chú ý.

Lionel Mpasi là điểm tựa quan trọng trong khung thành. Trước Colombia, thủ môn này có nhiều pha cứu thua giúp Congo đứng vững trong phần lớn thời gian. Phía trên, Wissa, Bakambu và Edo Kayembe mang lại tốc độ cũng như kinh nghiệm trong các pha chuyển trạng thái.

Uzbekistan có những cá nhân đáng chú ý như Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov. Tuy nhiên, sau hai lượt trận đầu tiên, hệ thống phòng ngự của đại diện châu Á bộc lộ nhiều vấn đề khi bị khai thác ở hai biên và khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Về tinh thần, Congo đang ở trạng thái ổn định hơn. Đại diện châu Phi chỉ thủng lưới 2 bàn dù đã gặp Bồ Đào Nha và Colombia. Uzbekistan lại phải vượt qua áp lực lớn sau thất bại nặng nề 0-5 trước Bồ Đào Nha.

Lịch sử đối đầu: Ít dữ liệu đáng chú ý

Congo và Uzbekistan không có nhiều dữ liệu đối đầu đáng chú ý ở cấp độ World Cup. Vì vậy, màn so tài tại Atlanta sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ hiện tại và khả năng chịu áp lực của hai đội.

Congo đang có lợi thế hơn về sự chắc chắn sau hai lượt trận. Đại diện châu Phi cho thấy họ có thể chơi kiên nhẫn, phòng ngự thấp và chờ thời điểm phản công.

Uzbekistan cần mạo hiểm hơn do chưa có điểm. Tuy nhiên, nếu đẩy cao đội hình quá sớm, họ có thể để lộ khoảng trống cho Wissa, Bakambu hoặc Banza khai thác.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ hòa Đan Mạch 0-0, thua Chile 1-2, hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thua Colombia 0-1. Điểm đáng chú ý là Congo chỉ nhận 2 bàn thua sau 2 trận World Cup dù gặp hai đối thủ rất mạnh.

Uzbekistan thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất nếu tính trận thắng Venezuela trên chấm luân lưu. Tại World Cup 2026, họ thua Colombia 1-3 và thua Bồ Đào Nha 0-5.

Về lực lượng, Congo có đầy đủ nhân sự cho trận đấu này. Uzbekistan cũng không ghi nhận tổn thất đáng chú ý, qua đó có thể sử dụng đội hình mạnh nhất ở lượt trận cuối bảng K.

Sự khác biệt lớn nằm ở trạng thái thi đấu. Congo đang có nền tảng phòng ngự tốt và tinh thần chiến đấu ổn định. Uzbekistan cần cải thiện rất nhiều nếu muốn tránh thêm một trận đấu khó khăn.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Congo nhiều khả năng tiếp tục trung thành với sơ đồ thiên về phòng ngự. Hệ thống 5 hậu vệ giúp họ bảo vệ khu vực trước vòng cấm, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ biên chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.

Yoane Wissa và Cedric Bakambu sẽ là hai điểm đến quan trọng trong các pha phản công. Nếu Uzbekistan dâng đội hình, tốc độ của Wissa có thể trở thành vũ khí đáng chú ý bên phía Congo.

Uzbekistan buộc phải chơi chủ động hơn so với hai lượt trận trước. Eldor Shomurodov cần thêm sự hỗ trợ từ Fayzullaev và Masharipov, nhưng đại diện châu Á phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự để tránh bị phản đòn.

Về số bàn thắng, Congo ghi 3 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Uzbekistan ghi 2 bàn trong cùng giai đoạn. 4/5 trận gần đây của Congo có không quá 2 bàn, nên kịch bản trận đấu xuất hiện khoảng 1-2 bàn khá dễ xảy ra.

Ở thống kê phạt góc, Congo có trung bình khoảng 4,8 quả/trận trong 5 trận gần nhất, còn Uzbekistan đạt khoảng 4 quả/trận. Với thế trận Uzbekistan buộc phải tăng tốc ở hiệp 2, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-9 quả.

Về thẻ phạt, Congo nhận trung bình khoảng 0,6 thẻ vàng/trận trong 5 trận gần nhất, còn Uzbekistan khoảng 1 thẻ vàng/trận. Dù trận đấu có tính chất sống còn, tổng thẻ vàng nhiều khả năng chỉ ở mức 2-3 thẻ.

Nhìn chung, Congo có sự cân bằng tốt hơn giữa phòng ngự và phản công. Uzbekistan cần thắng nhưng lại đang gặp vấn đề lớn ở hàng thủ. Nếu tận dụng tốt một cơ hội rõ ràng, đại diện châu Phi đủ khả năng giành chiến thắng tối thiểu.

Dự đoán tỷ số: Congo 1-0 Uzbekistan.

Thống kê đáng chú ý Congo vs Uzbekistan

Congo mới thủng lưới 2 bàn sau 2 trận World Cup dù đã gặp Bồ Đào Nha và Colombia.

Uzbekistan đã nhận 8 bàn thua sau 2 lượt trận bảng K.

Congo ghi 3 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận.

Uzbekistan ghi 2 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận.

4/5 trận gần nhất của Congo có không quá 2 bàn thắng.

5/5 trận gần nhất của Uzbekistan có tổng thẻ không vượt quá 4 thẻ vàng.

Congo có trung bình khoảng 4,8 quả góc/trận trong 5 trận gần nhất.

Uzbekistan thường chỉ tạo 2-3 quả góc khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Congo từng hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở lượt ra quân bảng K.

Uzbekistan thua Colombia 1-3 và thua Bồ Đào Nha 0-5 sau hai lượt trận đầu tiên.

Trận đấu tại Atlanta là cơ hội cuối để hai đội níu hy vọng đi tiếp.