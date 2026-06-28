Thể thao 360 VTVgo VTV10 trực tiếp tỉ số Congo vs Uzbekistan ngày 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Congo và Uzbekistan lúc 6h30 ngày 28/6/2026. Hai đội bước vào trận đấu của hy vọng tại bảng K World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Congo vs Uzbekistan

Thời gian: 6h30 ngày 28/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Bảng K - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV10 VTVgo trực tiếp Congo vs Uzbekistan hôm nay 28/6/2026 - Tỷ số: 2-1

Phút 90+1: Wissa nâng tỷ số lên 3-1 cho CHDC Congo

Dù trước mặt có tới 3 cầu thủ Uzbekistan, Wissa vẫn quyết định dứt điểm sát vòng cấm. Bóng đi chìm hiểm hóc, khiến thủ môn Nematov không có cơ hội cản phá.

Phút 90: Trận đấu có 8 phút bù giờ

Hiệp hai được cộng thêm 8 phút bù giờ.

Phút 78: CHDC Congo vượt lên dẫn 2-1

Sau cú sút bị hàng thủ Uzbekistan cản phá, bóng tìm đến vị trí của Mayele trong vòng cấm. Tiền đạo CHDC Congo chớp thời cơ cực nhanh, dứt điểm cận thành trước khi Nematov kịp can thiệp.

Phút 68: CHDC Congo có bàn gỡ hòa

Trên chấm 11m, Wissa không mắc sai lầm khi dứt điểm chính xác, giúp CHDC Congo quân bình tỷ số.

Phút 67: CHDC Congo được hưởng phạt đền

Từ quả tạt bên cánh phải, Khusanov phạm lỗi với Wissa trong vòng cấm Uzbekistan. Trọng tài lập tức cho CHDC Congo hưởng quả phạt đền.

Phút 58: CHDC Congo tạo sóng gió

Mbuku tung cú dứt điểm rất căng sát vòng cấm, buộc thủ môn Nematov phải vất vả cản phá. Ngay sau đó, Mayele đá bồi ở cự ly gần nhưng xử lý không tốt, dù trọng tài cũng đã thổi phạt việt vị.

Phút 51: Shomurodov bỏ lỡ cơ hội

Từ pha căng ngang bên cánh phải, Shomurodov dứt điểm trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Uzbekistan lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Trận đấu bước vào hiệp hai.

Phút 45: Hiệp một có 7 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có 7 phút bù giờ.

Phút 42: CHDC Congo được hưởng phạt góc

CHDC Congo đưa bóng vào vòng cấm từ quả phạt góc. Thủ môn Nematov đã băng ra mạnh mẽ và đấm bóng giải nguy cho Uzbekistan.

Phút 38: Uzbekistan suýt có siêu phẩm

Từ cánh trái, cầu thủ Uzbekistan bất ngờ rót bóng thẳng về khung thành khi thủ môn MPasi dâng lên hơi cao. Rất may cho CHDC Congo, MPasi kịp lùi về để cản phá.

Phút 34: Cipenga ngã sát vòng cấm

Cipenga ngã xuống sau pha tranh chấp bên cánh trái, ngay sát vòng cấm Uzbekistan. Tuy nhiên, trọng tài xác định hậu vệ Uzbekistan không phạm lỗi.

Phút 29: Cơ hội cho CHDC Congo

Wissa có pha ngả người vô-lê trong vòng cấm Uzbekistan. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đưa bóng bay vọt xà ngang.

Phút 17: CHDC Congo bị từ chối bàn thắng

CHDC Congo triển khai tấn công từ phần sân nhà lên tận vòng cấm Uzbekistan. Sau đường căng ngang bên cánh trái, Mbuku xử lý một nhịp rồi dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài xác định Mbuku đã phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 10: Uzbekistan mở tỷ số

Uzbekistan phối hợp tấn công bên cánh trái trước khi Mozgovoy chuyền bóng vào vòng cấm. Shomurodov băng xuống đúng lúc rồi lốp bóng tinh tế, khiến thủ môn CHDC Congo không thể cản phá.

Phút 4: Uzbekistan gây sức ép bên cánh trái

Uzbekistan lên bóng nguy hiểm ở biên trái và tung đường căng ngang vào trong. Dù vậy, hậu vệ CHDC Congo đã đọc tình huống tốt và hóa giải pha bóng trước khung thành.

Phút 1: Shomurodov đưa bóng vào lưới nhưng việt vị

Ngay khi đồng hồ mới sang giây 21, Shomurodov đã dứt điểm tung lưới CHDC Congo. Bàn thắng sau đó không được tính vì lỗi việt vị của cầu thủ Uzbekistan.

Đội hình dự kiến ĐT Congo

Lionel Mpasi; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Henock Inonga; Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.

Đội hình dự kiến ĐT Uzbekistan

Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov; Khojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov; Eldor Shomurodov.

Nhận định bóng đá hôm nay Congo vs Uzbekistan

Congo và Uzbekistan bước vào lượt trận cuối bảng K World Cup 2026 với áp lực rất lớn. Colombia đã có 6 điểm, Bồ Đào Nha sở hữu 4 điểm, còn Congo đứng thứ ba với 1 điểm. Uzbekistan chưa có điểm nào sau hai thất bại liên tiếp, nên trận đấu tại Atlanta trở thành cơ hội cuối cùng cho cả hai.

Congo đang tạo cảm giác thuyết phục hơn sau hai lượt trận đầu tiên. Đại diện châu Phi từng cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1, sau đó chỉ thua Colombia 0-1 bởi bàn thắng ở phút 76 của Daniel Muñoz. Dù không kiểm soát bóng quá nhiều, Congo vẫn duy trì được sự chắc chắn và kiên nhẫn.

Điểm tựa lớn nhất của Congo là hệ thống phòng ngự 5 người. Trước Colombia, thủ môn Lionel Mpasi có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội nhà đứng vững trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, hạn chế của Congo nằm ở khả năng tận dụng cơ hội khi Wissa, Bakambu hay Edo Kayembe chưa thể chuyển hóa các tình huống đáng chú ý thành bàn thắng.

Uzbekistan lại đang trải qua kỳ World Cup đầu tiên đầy khó khăn. Sau trận thua Colombia 1-3, đại diện châu Á tiếp tục nhận thất bại nặng 0-5 trước Bồ Đào Nha. Hai trận đã qua, Uzbekistan thủng lưới tới 8 bàn, hiệu số -7 và gần như không còn quyền tự quyết nếu không thắng Congo.

Về lực lượng, Uzbekistan vẫn có những cái tên đáng chú ý như Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev hay Abdukodir Khusanov. Dù vậy, vấn đề lớn của đội bóng châu Á là khả năng chống chịu khi đối thủ đẩy tốc độ, pressing và khai thác khoảng trống hai biên.

Trận đấu này nhiều khả năng không diễn ra quá cởi mở từ đầu. Congo có lý do để duy trì khối phòng ngự thấp, chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của Yoane Wissa và kinh nghiệm của Cedric Bakambu. Uzbekistan buộc phải mạo hiểm hơn, nhưng việc dâng cao đội hình có thể khiến họ để lộ nhiều khoảng trống.

Với sự chắc chắn sau hai lượt trận và trạng thái tinh thần tốt hơn, Congo được đánh giá nhỉnh hơn. Đại diện châu Phi không cần thắng đậm, nhưng nếu tận dụng tốt một khoảnh khắc phản công, họ đủ khả năng giành kết quả quan trọng.

Dự đoán tỷ số: Congo 1-0 Uzbekistan.