Thể thao 360 VTVgo VTV2 trực tiếp tỉ số Algeria vs Áo ngày 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Algeria và Áo lúc 9h00 ngày 28/6/2026. Hai đội quyết chiến vì tấm vé đi tiếp tại bảng J World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Algeria vs Áo

Thời gian: 9h00 ngày 28/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ

Giải đấu: Bảng J - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV2 VTVgo trực tiếp Algeria vs Áo hôm nay 28/6/2026 - Tỷ số: 3-2

Phút 90+4: Mahrez nâng tỷ số lên 3-2 cho Algeria

Houssem Aouar tung đường chuyền mở ra cơ hội cho Riyad Mahrez. Tiền đạo Algeria nỗ lực vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Áo để chạm bóng trước, rồi dứt điểm gọn vào góc thấp bên trái, giúp Algeria vượt lên dẫn 3-2.

Phút 90: Hiệp hai có 4 phút bù giờ

Trọng tài thông báo hiệp hai sẽ có thêm 4 phút bù giờ.

Phút 88: Algeria chủ động kiểm soát bóng

Algeria đang phối hợp mạch lạc ở khu vực giữa sân, chủ động cầm bóng để điều tiết nhịp độ trận đấu và hạn chế cơ hội tấn công của Áo.

Phút 82: Algeria miệt mài tìm bàn thứ ba

Rayan Ait-Nouri cố gắng chọc khe cho đồng đội băng xuống, nhưng hậu vệ Áo đọc tình huống tốt và kịp thời chặn lại.

Phút 77: Algeria chủ động kiểm soát bóng

Algeria cầm bóng chắc chắn hơn, liên tục thực hiện các đường chuyền qua lại để kéo giãn đội hình Áo và chờ cơ hội tấn công.

Phút 72: Hai đội liên tiếp thay người

Khoảng thời gian cuối trận, cả Áo lẫn Algeria đều đưa thêm nhân sự mới vào sân nhằm điều chỉnh cách chơi.

Phút 68: Danso đánh đầu chệch khung thành

Kevin Danso bật cao đón quả phạt góc, nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.

Phút 64: Hàng thủ Algeria hóa giải

Florian Grillitsch cố gắng chuyền bóng từ ngoài vòng cấm để tìm đồng đội, nhưng hàng phòng ngự Algeria phản ứng kịp thời và cắt được đường bóng.

Phút 60: Mahrez đưa trận đấu về vạch xuất phát

Houssem Aouar kiến tạo tinh tế để Riyad Mahrez thoải mái băng vào trong tư thế không bị kèm. Cầu thủ Algeria dễ dàng đưa bóng vào lưới, cân bằng tỷ số 2-2.

Phút 55: Sabitzer đưa Áo vượt lên 2-1

Marcel Sabitzer chọn vị trí rất tốt trong vòng cấm, đón đường chuyền của Konrad Laimer rồi dứt điểm một chạm. Bóng đi sát cột dọc bên phải, giúp Áo nâng tỷ số lên 2-1 trước Algeria.

Phút 54: Chaibi dứt điểm không thành công

Fares Chaibi tung cú vô-lê một chạm từ ngoài vòng cấm, nhưng pha kết thúc không đủ khó để đánh bại thủ môn Áo.

Phút 50: Áo kiểm soát bóng chủ động

Áo phối hợp bằng những đường chuyền khá mạch lạc và chờ thời cơ tấn công. Tuy nhiên, họ mắc sai lầm ở pha xử lý cuối cùng và để mất bóng.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp hai bắt đầu, Algeria là đội giao bóng.

Phút 45: Algeria cân bằng tỷ số 1-1

Rafik Belghali đi bóng đầy tự tin trước khi tung cú sút trong vòng cấm. Pha dứt điểm đưa bóng găm vào góc cao bên phải, giúp Algeria kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 44: Schlager cứu thua xuất sắc

Maza đứng ở vị trí rất thuận lợi và tung cú dứt điểm một chạm chỉ cách khung thành vài mét. Dù vậy, thủ môn Alexander Schlager phản xạ cực nhanh để ngăn bóng đi vào lưới.

Phút 39: Algeria tiếc nuối vì cột dọc

Fares Chaibi có khoảng trống ngoài vòng cấm và tung cú sút đầy hy vọng. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn nhưng lại dội cột dọc bên phải.

Phút 36: Ibrahim Maza dứt điểm sạt cột

Ibrahim Maza có pha đi bóng rất hay trước khi tung cú sút trong vòng cấm. Bóng đi sạt cột dọc trái trong gang tấc, khiến Algeria bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.

Phút 32: Belghali bỏ lỡ cơ hội

Rafik Belghali đón bóng trong khoảng trống rồi dứt điểm ngay trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trái rất đáng tiếc.

Cập nhật: Argentina liên tiếp ghi bàn

Ở trận đấu cùng giờ, Argentina đã gia tăng cách biệt trước Jordan. Với cục diện này, Áo đang tạm đi tiếp với vị trí thứ hai sau Argentina, còn Algeria đối mặt nguy cơ bị loại.

Phút 29: Arnautovic mở tỷ số cho Áo

David Alaba thực hiện đường tạt chính xác vào vòng cấm để Marko Arnautovic băng vào dứt điểm. Bóng đi gọn vào góc thấp bên phải, giúp Áo vượt lên dẫn Algeria 1-0.

Phút 25: Trận đấu tạm gián đoạn

Trận đấu bước vào quãng nghỉ giữa hiệp một để cầu thủ hai đội uống nước và sắp xếp lại đội hình.

Phút 20: Laimer rơi vào thế việt vị

Konrad Laimer có khoảng trống để băng xuống phía sau hàng thủ Algeria, nhưng anh đã di chuyển quá sớm. Trợ lý trọng tài lập tức phất cờ báo việt vị.

Phút 16: Áo lên bóng bất thành

Konrad Laimer treo bóng vào vòng cấm Algeria, nhưng hàng phòng ngự đối phương kịp đọc tình huống và cắt đường chuyền.

Phút 11: Arnautovic nhận thẻ vàng

Marko Arnautovic có pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Algeria. Trọng tài Ilgiz Tantashev lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo của Áo.

Phút 10: Maza dứt điểm không chính xác

Ibrahim Maza tung cú sút từ khoảng cách khá xa về phía khung thành Áo, nhưng bóng tiếp tục đi không trúng đích.

Phút 08: Seiwald sút vọt xà

Nicolas Seiwald có cơ hội dứt điểm từ rìa vòng cấm, nhưng pha tiếp xúc bóng không tốt khiến cú sút đi vọt xà.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Áo giao bóng trước, trận đấu giữa Algeria và Áo chính thức bắt đầu.

Phút 3: Lộn xộn trước khung thành Algeria

Áo nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép, khiến khung thành Algeria rơi vào tình huống lộn xộn ngay những phút đầu.

Đội hình dự kiến ĐT Algeria

Zidane; Mandi, Tougai, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi; Mahrez, Amoura, Gouiri.

Đội hình dự kiến ĐT Áo

Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović.

Nhận định bóng đá hôm nay Algeria vs Áo

Algeria và Áo bước vào lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 với cùng 3 điểm sau 2 lượt trận. Argentina đã sớm tạo lợi thế lớn với 6 điểm tuyệt đối, còn Jordan chưa có điểm nào, khiến cuộc đối đầu tại Kansas City mang tính chất chẳng khác nào một trận đấu loại trực tiếp.

Algeria đang đứng sau Áo do kém hiệu số bàn thắng bại. Đại diện Bắc Phi thua Argentina 0-3 ở trận ra quân, nhưng kịp trở lại bằng chiến thắng 2-1 trước Jordan. Kết quả đó giúp thầy trò HLV Vladimir Petković tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng knock-out.

Nhiệm vụ của Algeria rất rõ ràng: họ cần thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp. Một kết quả hòa nhiều khả năng không đủ giúp Algeria vượt lên đối thủ, vì vậy đội bóng châu Phi phải chơi chủ động hơn, đồng thời duy trì được sự cân bằng phía sau.

Áo bước vào trận đấu với lợi thế lớn hơn về cục diện. Sau thất bại 0-2 trước Argentina, đội bóng của HLV S. Helm thắng Jordan 3-1 để vươn lên nhì bảng. Với hiệu số tốt hơn Algeria, Áo có quyền lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn.

Điểm mạnh của Áo nằm ở tổ chức đội hình, kỷ luật chiến thuật và tuyến giữa đồng đều. Họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng áp đảo, nhưng có khả năng giảm nhịp trận đấu, hạn chế không gian của đối thủ và chờ cơ hội phản công.

Về hiệu suất ghi bàn, Áo đang nhỉnh hơn với 26 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2,17 bàn/trận. Algeria ghi 39 bàn sau 22 trận, đạt 1,77 bàn/trận. Cả hai đều có nền tảng tấn công ổn, nhưng tính chất căng thẳng có thể khiến trận đấu không bùng nổ quá lớn.

Algeria sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao hơn, nhưng việc buộc phải thắng cũng khiến họ dễ đối mặt rủi ro nếu đẩy đội hình lên quá sớm. Áo có tâm lý thoải mái hơn, lối chơi cân bằng hơn và nhiều cơ sở để tận dụng khoảng trống ở các pha chuyển trạng thái.

Dự đoán tỷ số: Algeria 1-2 Áo.