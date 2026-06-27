Thể thao 360 VTVgo VTV2 trực tiếp tỉ số Cape Verde vs Saudi Arabia ngày 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Cape Verde và Saudi Arabia lúc 7h00 ngày 27/6/2026. Đại diện châu Phi hướng tới cột mốc lịch sử tại bảng H World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Cape Verde vs Saudi Arabia

Thời gian: 7h00 ngày 27/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ NRG Stadium, Houston, Mỹ

Giải đấu: Bảng H - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV2 VTVgo trực tiếp Cape Verde vs Saudi Arabia hôm nay 27/6/2026 - Tỷ số: 0-0

Phút 45+6: Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa Cape Verde và Saudi Arabia khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+2: Vozinha cứu thua

Mohamed Kanno đánh đầu cận thành đầy nguy hiểm, nhưng thủ môn Vozinha đã lùi về hợp lý và bắt gọn bóng.

Phút 45: Hiệp một có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 6 phút bù giờ.

Cập nhật bảng H

Ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha đã mở tỷ số trước Uruguay. Với kết quả hiện tại, Cape Verde đang là đội giành quyền đi tiếp ở bảng H.

Phút 42: Semedo sút xa nguy hiểm

Semedo tung cú đá nối rất tốt từ tuyến hai. Bóng đi chệch khung thành Saudi Arabia trong tình huống thủ môn Al Owais gần như đứng chôn chân.

Phút 38: Cape Verde gây sức ép từ cố định

Cape Verde tổ chức đá phạt góc và tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành Saudi Arabia.

Phút 35: Va chạm trong vòng cấm

Một pha va chạm xảy ra trong vòng cấm Saudi Arabia. Ali Lajami, cầu thủ vừa vào sân thay người, là người phải nằm sân.

Phút 32: Hassan Tambakti rời sân bằng cáng

Hassan Tambakti tỏ ra rất đau và không thể tiếp tục thi đấu. Saudi Arabia buộc phải đưa Ali Lajami vào sân thay thế.

Phút 29: Uruguay tấn công biên

Thủ môn Unai Simon băng ra bắt gọn bóng sau pha căng ngang từ cánh phải của cầu thủ Uruguay.

Phút 21: Yamal khuấy đảo cánh phải

Yamal đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Uruguay đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút 14: Pedri bị phạm lỗi

Pedri nằm sân sau tình huống va chạm với Bentancur. Trọng tài xác định cầu thủ Uruguay đã có pha thúc cùi chỏ.

Phút 11: Yamal rơi vào thế việt vị

Yamal khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Uruguay, nhưng tiền đạo 18 tuổi di chuyển hơi sớm và bị trọng tài biên phất cờ.

Phút 2: Tây Ban Nha tạo cơ hội

Yamal đột phá vào trung lộ rồi chuyền sang cánh trái cho Oyarzabal. Pha căng ngang sau đó chạm chân hậu vệ Uruguay đổi hướng đi ra biên.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Tây Ban Nha giao bóng trước để bắt đầu trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Cape Verde

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Pires; Lenini; Mendes, Duarte, Munteiro, Rodrigues; Tavares.

Đội hình dự kiến ĐT Saudi Arabia

Mohammed Al-Owais; Abdulhamic, Al-Amri, Lajami, Altambakti, Al-Harbi; Juwayr, Al-Khaibari, Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Nhận định bóng đá hôm nay Cape Verde vs Saudi Arabia

Cape Verde bước vào lượt trận cuối bảng H World Cup 2026 với cơ hội rất lớn để tạo nên cột mốc lịch sử. Sau hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay, đội bóng tân binh đang có 2 điểm và vẫn nắm quyền tự quyết nhất định trong cuộc đua đi tiếp.

Saudi Arabia lại ở thế khó hơn. Đại diện châu Á mới có 1 điểm sau trận hòa Uruguay và thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha. Với hiệu số bị ảnh hưởng nặng, Saudi Arabia gần như buộc phải đánh bại Cape Verde nếu muốn nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Cape Verde đang là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất giải đấu. Từ vị thế đội bóng lần đầu dự World Cup, thầy trò HLV Bubista đã cầm hòa hai đối thủ giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Trận hòa Tây Ban Nha cho thấy sự kỷ luật, còn màn chia điểm với Uruguay khẳng định khả năng phản công sắc bén.

Điểm mạnh của Cape Verde nằm ở tinh thần thi đấu, cự ly đội hình và sự chắc chắn trong phòng ngự. Vozinha là chốt chặn quan trọng trong khung thành, trong khi Kevin Pina, Ryan Mendes, Garry Rodrigues và Hélio Varela có thể tạo khác biệt ở các pha chuyển trạng thái.

Saudi Arabia có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và không thiếu những cầu thủ có khả năng xử lý tốt ở tuyến trên. Tuy nhiên, thất bại nặng trước Tây Ban Nha khiến đại diện châu Á chịu áp lực tâm lý lớn. Nếu phải dâng cao tìm bàn thắng, Saudi Arabia có thể để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ.

Cape Verde ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận và chỉ thủng lưới 3 lần. Saudi Arabia có 5 bàn trong 5 trận gần đây, nhưng hàng công chưa tạo được sức ép ổn định trước những đội tổ chức tốt.

Trận đấu này được dự báo căng thẳng vì cả hai đều có mục tiêu rõ ràng. Cape Verde có thể không cần mạo hiểm quá sớm, trong khi Saudi Arabia buộc phải chủ động hơn. Một kết quả hòa là kịch bản hợp lý, nhưng Cape Verde vẫn có cơ sở để hy vọng vào khoảnh khắc lịch sử.

Dự đoán tỷ số: Cape Verde 1-1 Saudi Arabia.