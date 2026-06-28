Thể thao 360 VTVgo VTV2 trực tiếp tỉ số Panama vs Anh ngày 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Panama và Anh lúc 04h00 ngày 28/6/2026. Tam sư quyết thắng Panama để giữ chắc ngôi đầu bảng L World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Panama vs Anh

Thời gian: 04h00 ngày 28/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ MetLife, New York/New Jersey, Mỹ

Giải đấu: Bảng L - Lượt 3 World Cup 2026

Link VTV2 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

VTV2 VTVgo trực tiếp Panama vs Anh hôm nay 28/6/2026 - Tỷ số: 0-2

Phút 90: Hiệp hai có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho trận đấu có thêm 6 phút bù giờ.

Phút 87: Rashford dứt điểm chệch cột

Tuyển Anh may mắn khi Bellingham và Harry Kane đã biết cách tạo khác biệt. Rashford tiếp tục gây thất vọng ở pha xử lý cuối cùng khi nhận quả tạt ở góc sút thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 83: Croatia tái lập lợi thế trước Ghana

Ở trận đấu cùng giờ, Nikola Vlasic ghi bàn giúp Croatia vượt lên dẫn Ghana 2-1, qua đó tạm đòi lại vị trí nhì bảng.

Phút 77: Diaz dứt điểm chệch khung thành

Tuyển Anh phải chống đỡ thêm một quả phạt góc của Panama. Sau tình huống bóng hai, Diaz có cơ hội dứt điểm ở cự ly khoảng 15m nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành.

Phút 75: Guehi cản phá kịp thời

Diaz có khoảng trống để dứt điểm ở góc hẹp, nhưng Guehi đã băng về đúng lúc và dùng người cản phá, khiến bóng đi chệch khung thành.

Phút 74: Diaz bỏ lỡ cơ hội

Hàng thủ tuyển Anh tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống. Từ quả tạt bên cánh phải, Diaz băng vào dứt điểm nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 67: Kane nhân đôi cách biệt

Bellingham tiếp tục ghi dấu ấn với pha tham gia tấn công bên cánh trái rồi chuyền tinh tế vào trung lộ. Harry Kane di chuyển khôn ngoan, thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Panama và đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh.

Phút 62: Bellingham mở tỷ số cho tuyển Anh

Saka thực hiện quả phạt góc không quá chất lượng, nhưng hàng thủ Panama lại xử lý lúng túng. Bellingham nhanh chân chạm bóng vừa đủ để đưa bóng vào lưới, giúp tuyển Anh dẫn 1-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng L.

Phút 58: Mosquera cứu thua xuất sắc

Bellingham tung đường chọc khe tinh tế để Harry Kane thoát xuống. Tiền đạo tuyển Anh dứt điểm đầy uy lực, nhưng thủ môn Mosquera đã bay người cản phá và đẩy bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phút 52: Cơ hội rất nguy hiểm cho tuyển Anh

Rashford thực hiện đường chuyền đẹp vào khu vực 5m50, khiến hàng thủ Panama rối loạn khi Harry Kane băng vào. Andrade cố phá bóng nhưng lại sút trúng đồng đội, khiến bóng bay vòng và đi vọt xà trong gang tấc.

Hiệp 2 bắt đầu

Tuyển Anh giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Phút 45: Hiệp một có 3 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 3 phút bù giờ.

Phút 40: Harry Kane mờ nhạt

Harry Kane đang gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dấu ấn trước Panama. Đến thời điểm này, đội trưởng tuyển Anh mới chỉ có một lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ.

Phút 38: Rashford bỏ lỡ đáng tiếc

Tuyển Anh bắt đầu tìm lại nhịp độ với quả tạt sâu vào vòng cấm. Harry Kane và Rashford cùng băng vào, nhưng Rashford đệm bóng chệch khung thành ở cự ly gần.

Phút 35: Anderson sút xa

Anderson quyết định dứt điểm từ khoảng cách 25m, nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của thủ môn Mosquera. Tuyển Anh vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Panama.

Phút 34: O'Reilly đánh đầu

O'Reilly bất ngờ bó vào trung lộ như một tiền đạo thứ hai và có cơ hội đánh đầu từ cự ly khoảng 12m. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh không đủ lực để gây khó cho thủ môn Mosquera.

Phút 31: Croatia dẫn trước Ghana

Ở trận đấu cùng giờ, Sucic đã ghi bàn mở tỷ số, giúp Croatia vươn lên dẫn 1-0 trước Ghana.

Phút 28: Panama dứt điểm vào cạnh lưới

Panama tiếp tục gây sóng gió từ một tình huống ném biên dài. Tuyển Anh không thắng được pha tranh chấp đầu tiên, để bóng tìm đến Harvey trước khi cầu thủ này xoay người dứt điểm vào cạnh lưới.

Phút 26: Pickford cứu thua

Jose Rodriguez thoát xuống sau khi giành chiến thắng trong pha tranh chấp, còn Quansah ở vị trí không thuận lợi. Tiền đạo Panama dứt điểm từ góc hẹp, nhưng Pickford chọn vị trí tốt và cản phá thành công.

Phút 22: Saka bị cản phá

Rogers di chuyển khôn ngoan để thoát xuống phía sau hàng thủ Panama rồi chuyền ngược lại cho Saka ở cự ly khoảng 15m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Saka đã bị hậu vệ Panama lao vào chặn kịp thời.

Phút 16: Panama bỏ lỡ cơ hội

Panama khai thác khoảng trống sau lưng Anderson để Martinez thoát xuống. Cầu thủ này chuyền cho Tomas Rodriguez, nhưng Rodriguez xử lý bước một không tốt và để cơ hội trôi qua.

Phút 12: Thế trận hấp dẫn

Panama chủ động gây sức ép lên tuyển Anh mỗi khi có cơ hội và duy trì hàng phòng ngự dâng cao đầy quyết liệt. Lối chơi giàu năng lượng của đối thủ khiến đoàn quân của HLV Tuchel chưa thể tìm ra phương án triển khai hiệu quả.

Phút 9: Cơ hội cho Saka

Từ quả phạt góc của Anderson, thủ môn Mosquera đấm bóng ra không xa. Bóng tìm đến Saka, nhưng cú dứt điểm vội của ngôi sao Arsenal lại đi thiếu chính xác.

Phút 7: Mosquera cứu thua

Rashford cắt bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút chìm uy lực. Mosquera phản xạ tốt, đổ người đẩy bóng ra ngoài đường biên ngang.

Phút 5: Panama hóa giải pha lên bóng của Anh

Rashford chọc khe để Bellingham băng xuống vòng cấm, nhưng hàng thủ Panama đã kịp phá bóng. Ở tình huống phạt góc sau đó, đường treo bóng về cột xa cho Guehi cũng bị đối phương đánh đầu giải nguy.

Phút 4: ĐT Anh nhập cuộc chệch choạc

HLV Tuchel phải bật dậy khỏi ghế chỉ đạo và liên tục ra hiệu vì không hài lòng. ĐT Anh vẫn chưa bắt nhịp tốt và khởi đầu khá lúng túng trước Panama.

Phút 1: Panama tạo cơ hội sớm

Chỉ sau 10 giây bóng lăn, Panama đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Guehi xử lý không tốt sau đường bóng dài, tạo điều kiện để Tomas Rodriguez sút chìm từ khoảng 20m, nhưng bóng đi đúng vị trí của Pickford.

Trận đấu bắt đầu

Panama vs Anh vào trận

Đội hình dự kiến ĐT Panama

Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

Nhận định bóng đá hôm nay Panama vs Anh

Panama bước vào lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 trong hoàn cảnh không còn cơ hội đi tiếp. Hai trận thua liên tiếp cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia khiến đại diện CONCACAF đứng cuối bảng, chưa có điểm và chưa ghi được bàn thắng nào.

Dù sớm dừng bước, Panama không phải đội bóng dễ bị đánh bại. Cả hai thất bại của thầy trò HLV Thomas Christiansen đều chỉ có cách biệt tối thiểu. Trước Croatia, Panama tạo ra thế trận khá chặt chẽ nhưng vẫn thiếu sự sắc bén ở các pha xử lý cuối cùng.

Ở phía đối diện, Anh đang có 4 điểm sau hai lượt trận. Tam sư khởi đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, sau đó hòa Ghana 0-0. Kết quả này khiến ngôi đầu bảng L chưa thực sự chắc chắn, nhất là khi Ghana cũng đang bám sát với cùng số điểm.

Với Anh, mục tiêu ở trận gặp Panama rất rõ ràng: giành chiến thắng, tốt nhất là thắng cách biệt để giữ lợi thế trước khi bước vào vòng knock-out. Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford đều đang có trạng thái tốt, giúp HLV Thomas Tuchel có nhiều lựa chọn cho mặt trận tấn công.

Tương quan lực lượng đang nghiêng hẳn về Tam sư. Anh ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận và chỉ có 1 trận không ghi bàn trong chuỗi này. Hàng thủ cũng duy trì sự chắc chắn khi mới nhận 4 bàn thua.

Panama có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông để hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Anh sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, đại diện CONCACAF sẽ phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian.

Lịch sử cũng đứng về phía Anh. Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 2018 và Tam sư thắng đậm 6-1. Với động lực giữ ngôi đầu bảng, chất lượng nhân sự vượt trội và phong độ ổn định hơn, Anh sáng cửa khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Panama 0-3 Anh.