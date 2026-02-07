Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Anh vs Congo ngày 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Anh và Congo lúc 23h00 ngày 1/7/2026. Tam sư hướng tới vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Anh vs Congo

Thời gian: 23h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Anh vs Congo hôm nay 1/7/2026 - Tỷ số: 2-1

Phút 86: Tuyển Anh vượt lên 2-1

Sau pha đi bóng và dứt điểm bất thành của Bellingham, Gordon kịp giữ bóng trong sân rồi chọc khe cho Harry Kane. Tiền đạo đội trưởng của tuyển Anh xử lý gọn gàng trước khi xâm nhập vòng cấm và tung cú đá như búa bổ ở góc rất hẹp, khiến thủ môn Mpasi bất lực nhìn bóng bay vào nóc lưới.

Phút 79: Cú sút táo bạo của Anderson

Anderson thử vận may bằng một pha sút xa đầy quyết đoán. Dù vậy, bóng đi vọt xà ngang khung thành CHDC Congo, khiến tuyển Anh chưa thể tận dụng cơ hội để vượt lên.

Phút 75: Tuyển Anh gỡ hòa 1-1

Rice thoát xuống sát đường biên ngang rồi đưa bóng vào trong, mở ra pha tấn công đáng chú ý cho tuyển Anh. Gordon nhận bóng bên cánh trái, xử lý bình tĩnh để loại bỏ sự truy cản trước khi treo bóng vừa tầm. Harry Kane chọn vị trí tốt ở trung lộ và đánh đầu chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho "Tam sư".

Phút 72: CHDC Congo phòng ngự chắc chắn

Saka thực hiện quả tạt hướng về cột hai, nơi Gordon chờ sẵn để tạo điểm cắt. Dù vậy, Wan Bissaka đã lùi về đúng lúc, bật cao đánh đầu phá bóng ra ngoài và giúp CHDC Congo tránh một pha bóng nguy hiểm.

Phút 64: Anderson cứu nguy cho tuyển Anh

Từ tình huống phạt góc được dàn xếp ngắn, Mbuku có quá nhiều khoảng trống để dứt điểm trong vòng cấm. Cú sút hướng về góc cao khung thành, nhưng Anderson kịp thời can thiệp, giúp tuyển Anh tránh bàn thua thứ hai trong gang tấc.

Phút 54: Rashford đánh đầu ra ngoài

Madueke tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chuẩn xác về phía cột xa. Rashford bật cao đánh đầu trong tư thế khá thuận lợi, nhưng bóng lại đi không trúng đích, khiến tuyển Anh thêm một lần tiếc nuối.

Phút 53: Mpasi cứu thua xuất sắc

Bellingham đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Bóng chạm một cầu thủ CHDC Congo đổi hướng và đi thẳng về phía khung thành, nhưng thủ môn Mpasi tiếp tục phản xạ tuyệt vời để cứu thua ngay trước vạch vôi.

Phút 52: Rashford bỏ lỡ cơ hội

Thế trận trở nên cởi mở hơn và Rashford có cơ hội đối mặt sau khi nhận bóng bên cánh trái. Tiền đạo tuyển Anh dẫn bóng vào vòng cấm trong góc sút thuận lợi, nhưng cú dứt điểm lại đi vào cạnh lưới, khiến "Tam sư" tiếp tục lỡ hẹn với bàn gỡ.

Phút 50: CHDC Congo phòng ngự chắc chắn

Từ quả treo bóng của Declan Rice, Bellingham chờ sẵn ở cột xa để tạo ra pha bóng nguy hiểm. Dù vậy, Masuaku đã kịp bật lên đánh đầu giải nguy, đưa bóng ra ngoài đường biên ngang.

Phút 46: Trận đấu trở lại

CHDC Congo là đội giao bóng trong hiệp 2.

Hết hiệp 1: Tuyển Anh bị dẫn bàn

45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 cho CHDC Congo. Tuyển Anh có những thời điểm gây sức ép mạnh mẽ, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén để đánh bại hàng thủ và thủ môn Mpasi.

Phút 43: Kane ngã trong vòng cấm

Harry Kane thoát xuống sau pha phá bẫy việt vị thành công và đối mặt thủ môn Mpasi. Dù có va chạm khi thủ môn CHDC Congo lao ra truy cản, trọng tài vẫn không cho tuyển Anh hưởng phạt đền vì nhận định Kane ngã quá dễ dàng.

Phút 42: Wissa bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt

Wan Bissaka tăng tốc bên cánh phải trước khi đưa bóng vào vòng cấm. Sau khi chạm chân O'Reilly, bóng đổi hướng và rơi vào vị trí rất thuận lợi cho Wissa. Dù chỉ cách khung thành vài mét, cầu thủ CHDC Congo lại dứt điểm trúng cột dọc.

Phút 35: Cơ hội liên tiếp cho "Tam sư"

Rashford mở ra pha bóng nguy hiểm bằng đường chuyền vượt tuyến cho Harry Kane thoát xuống. Tiền đạo tuyển Anh xử lý khéo léo rồi cố gắng xoay người dứt điểm, nhưng bóng bị chặn ngay sát vạch vôi. Ở pha bóng sau đó, Madueke căng ngang thuận lợi để Rashford băng vào dứt điểm cận thành, song Wan Bissaka đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi, giữ nguyên lợi thế cho CHDC Congo.

Phút 30: Mpasi cứu thua xuất sắc

Declan Rice tiếp tục treo bóng chất lượng vào vòng cấm, tìm đúng vị trí của Bellingham. Tiền vệ tuyển Anh bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 8m, nhưng thủ môn Mpasi phản xạ xuất thần, tung một tay đẩy bóng cứu thua cho CHDC Congo.

Phút 28: Cơ hội trôi qua với Konsa

Declan Rice thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Konsa có mặt trong vòng cấm nhưng lại không thể tạo ra pha kết thúc rõ ràng, để bóng chạm người rồi đi chệch cột dọc khung thành CHDC Congo.

Phút 23: Rashford xử lý khó tin

Từ đường chuyền rất nhẹ ở cự ly gần, Rashford lại khống chế lỗi và để bóng trôi thẳng ra ngoài đường biên. Trên khán đài, tiếng la ó bắt đầu xuất hiện, phản ánh sự thất vọng trước lối chơi thiếu sắc nét của tuyển Anh.

Phút 20: CHDC Congo đòi phạt đền

Mbuku đưa bóng vào vòng cấm cho Wissa, trước khi tiền đạo này ngã xuống sau pha va chạm với Konsa và Guehi. Dù các cầu thủ CHDC Congo phản ứng, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục vì chưa có đủ căn cứ thổi phạt đền.

Phút 19: Bellingham bị cảnh cáo

Tuyển Anh đang lên bóng phản công thì Bellingham có pha tranh chấp quá mức cần thiết với Mbuku. Trọng tài nhanh chóng rút thẻ vàng, trong lúc các trụ cột "Tam sư" bắt đầu bộc lộ sự nóng ruột.

Phút 17: Cứu thua cho CHDC Congo

Rashford tăng tốc mạnh mẽ bên hành lang trái trước khi đưa bóng vào khu vực cấm địa. Bellingham tưởng như có cơ hội chạm bóng, nhưng Mpasi phản ứng nhanh, băng ra đấm bóng ngay trước mũi giày cầu thủ tuyển Anh.

Phút 10: CHDC Congo thở phào

Nỗ lực lấy lại thế trận của tuyển Anh bị gián đoạn khi thủ môn Mpasi bên phía CHDC Congo nằm sân. Rất may, người gác đền này nhanh chóng đứng dậy và có thể tiếp tục thi đấu.

Phút 7: CHDC Congo mở tỷ số

Cipenga có quá nhiều khoảng trống bên cánh trái vòng cấm tuyển Anh. Anh ngoặt bóng vào trong rồi tung cú sút căng về góc gần, khiến Pickford dù chạm tay vào bóng vẫn không thể cứu thua.

Phút 3: Bellingham áp sát nguy hiểm

Thủ môn Mpasi xử lý hơi chậm sau đường chuyền về của đồng đội. Bellingham lập tức tăng tốc áp sát, nhưng tiền vệ tuyển Anh chỉ thiếu một nhịp để có thể đưa chân cản bóng.

Phút 2: Anh sớm tạo sức ép

ĐT Anh khởi đầu đầy chủ động và nhanh chóng đưa bóng sang phần sân CHDC Congo. Dù vậy, Declan Rice xử lý không thành công gần đường biên ngang, khiến cơ hội trôi qua.

Phút 1: Anh giao bóng

Tiếng còi khai cuộc đã vang lên. ĐT Anh giao bóng, bắt đầu màn so tài với CHDC Congo.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

Đội hình dự kiến ĐT CHDC Congo

M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Nhận định bóng đá hôm nay Anh vs Congo

Anh bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế vượt trội sau khi dẫn đầu bảng L. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giành 7 điểm sau 3 lượt trận, lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0.

Tam sư cho thấy sự ổn định cao ở vòng bảng. Sau 3 trận, Anh ghi 6 bàn, nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất. Harry Kane tiếp tục là đầu tàu trên hàng công, còn Jude Bellingham duy trì vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với mặt trận tấn công.

Dưới thời HLV Tuchel, tuyển Anh đang cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng và chuyển trạng thái. Elliot Anderson mang lại sự chắc chắn ở trung tuyến, Declan Rice giữ vai trò đánh chặn, còn Saka, Rashford hay Kane giúp Tam sư có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ.

CHDC Congo cũng tạo dấu ấn đáng nhớ khi lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Đại diện châu Phi hòa Bồ Đào Nha, thua Colombia, rồi lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tinh thần của Congo đang lên rất cao, đặc biệt sau cú đúp của Yoane Wissa trước Uzbekistan. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình vẫn là vấn đề lớn. Anh sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi ở Premier League và Champions League, còn Congo phần lớn dựa vào các cầu thủ thi đấu tại Ligue 1, Bundesliga hoặc Championship.

Khả năng kiểm soát trận đấu nhiều khả năng nghiêng hẳn về Tam sư. Anh thường cầm bóng trên 60% trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đủ sức ép Congo lùi sâu và buộc đại diện châu Phi phải chờ cơ hội phản công qua Wissa, Meschack Elia hoặc Cedric Bakambu.

Nếu duy trì được cường độ pressing cùng hiệu quả dứt điểm như vòng bảng, Anh sáng cửa giải quyết trận đấu trong 90 phút. Congo có tinh thần tốt, nhưng kinh nghiệm ở những trận loại trực tiếp lớn vẫn là điểm hạn chế.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 CHDC Congo.