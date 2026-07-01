Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Argentina vs Ai Cập ngày 7/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Argentina và Ai Cập lúc 23h00 ngày 7/7/2026. Messi đối đầu Salah ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Argentina vs Ai Cập

Thời gian: 23h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Argentina vs Ai Cập hôm nay 7/7/2026 - Tỷ số: 1-2

Phút 79: Romero đánh đầu ghi bàn

Từ quả tạt của Messi bên ngoài vòng cấm, Romero chọn vị trí tốt rồi tung cú đánh đầu uy lực. Bóng bay vào lưới, giúp Argentina rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Phút 77: Ai Cập bỏ lỡ cơ hội

Trezeguet thoát xuống bên cánh trái và nhận bóng sát đường biên ngang. Cầu thủ này dứt điểm ngay, nhưng bóng chỉ tìm đến cạnh lưới.

Phút 74: Trezeguet được tung vào sân

Hai đội trở lại sau thời gian nghỉ uống nước. Ai Cập thay người khi Trezeguet vào sân, còn Hassan rời sân.

Phút 67: Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0

Salah dốc bóng từ giữa sân rồi chuyền sang cho Hassan. Cầu thủ này băng xuống sát đáy biên trước khi căng ngang để Ziko ập vào dứt điểm tung lưới Argentina.

Phút 66: Argentina thay người

Tagliafico và De Paul rời sân, nhường chỗ cho Lautaro cùng Nico Gonzalez.

Phút 60: VAR từ chối bàn thắng của Ai Cập

Trọng tài ra ngoài đường biên để xem lại băng hình và sau đó hủy bàn thắng. Lỗi của cầu thủ Ai Cập đã xuất hiện trước pha dứt điểm.

Phút 58: Ziko ghi bàn cho Ai Cập

Từ pha chuyển trạng thái tốc độ, Salah chia bóng cực hay để Ziko thoát xuống dứt điểm. Emiliano Martinez không thể cản phá và Ai Cập vươn lên dẫn Argentina 2-0.

Phút 53: Cú sút xa của Argentina

Argentina có pha dứt điểm nhanh sau khoảng trống trước vòng cấm. Bóng đi khá nguy hiểm nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại hàng thủ Ai Cập.

Phút 49: Messi lỡ nhịp

Messi đã thoát xuống sau đường chuyền của đồng đội, nhưng bóng trôi quá tầm kiểm soát khiến anh không thể tiếp tục pha bóng.

Phút 46: Ai Cập giao bóng ở hiệp hai

45 phút còn lại của trận đấu bắt đầu, với Ai Cập là đội đưa bóng vào cuộc.

Hết hiệp 1: Ai Cập dẫn Argentina 1-0

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Ai Cập.

Phút 45: Hiệp một có 5 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một được cộng thêm 5 phút bù giờ.

Phút 43: Cú sút thiếu chính xác của Alvarez

Alvarez dẫn bóng xoay vòng trước khi quyết định dứt điểm bằng chân phải. Pha ra chân có lực, nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

Phút 39: Thủ môn Ai Cập lại tỏa sáng

Argentina có pha chuyển trạng thái đầy tốc độ, nhưng cú dứt điểm cuối cùng vẫn không thể đánh bại Shobeir. Thủ môn Ai Cập bay người cản phá xuất sắc.

Phút 38: Messi cứa lòng thiếu chính xác

Messi cướp được bóng rồi tự mở ra góc dứt điểm. Tuy nhiên, cú cứa lòng sau đó lại đi quá cao so với khung thành Ai Cập.

Phút 32: Thủ môn Ai Cập cứu thua xuất sắc

Messi thực hiện cú đá phạt hàng rào rất đẹp, đưa bóng vòng cung về góc xa. Dù vậy, thủ môn Ai Cập đã bay người đẩy bóng thành công.

Phút 21: Thủ môn Ai Cập cứu thua

Argentina bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Messi thực hiện quả phạt đền không thành công. Thủ môn Ai Cập phán đoán tốt và bay người cứu thua.

Phút 15: Ai Cập mở tỷ số

Ai Cập bất ngờ vươn lên dẫn 1-0 sau pha tạt bóng sớm về cột sau. Ibrahim bật cao đánh đầu về góc ngược đầy chuẩn xác, khiến Emiliano Martinez chỉ còn biết đứng nhìn.

Phút 13: Ai Cập được hưởng đá phạt

Các cầu thủ Argentina phản ứng khá mạnh sau tình huống va chạm của De Paul, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định và cho Ai Cập được hưởng quả đá phạt.

Phút 8: Lisandro Martinez phá bóng kịp thời

Ai Cập có pha tạt bóng sớm hướng về cột sau, nhưng Lisandro Martinez đã chọn vị trí tốt và đánh đầu ngược giải nguy cho Argentina.

Phút 5: Hai đội chơi quyết liệt

Argentina và Ai Cập đều không ngại va chạm trong những phút đầu. Bóng liên tục được luân chuyển giữa hai bên sau các pha tranh chấp ở giữa sân.

Trận đấu bắt đầu

Argentina giao bóng.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Argentina (4-3-1-2): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Đội hình dự kiến ĐT Ai Cập

Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Nhận định bóng đá hôm nay Argentina vs Ai Cập

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch. Đội bóng Nam Mỹ đã vượt qua vòng bảng bằng 3 chiến thắng trước Algeria, Áo và Jordan, qua đó giành ngôi đầu bảng một cách thuyết phục.

Sức mạnh của Argentina vẫn đến từ khả năng kiểm soát bóng, tuyến giữa giàu năng lượng và những pha xử lý tạo khác biệt của các ngôi sao tấn công. Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong lối chơi, bên cạnh Lautaro Martinez, Thiago Almada, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul.

Dù vậy, chiến thắng trước Cape Verde ở vòng knock-out trước đó cũng là lời cảnh báo cho Argentina. Nhà đương kim vô địch phải cần tới hiệp phụ mới có thể vượt qua đối thủ, trong một trận đấu mà hàng thủ nhiều lần bị đặt vào trạng thái báo động vì các pha phản công trực diện.

Ai Cập không sở hữu đội hình đồng đều như Argentina, nhưng đại diện châu Phi đã chứng minh họ là tập thể rất khó bị khuất phục. Sau trận hòa Bỉ, chiến thắng trước New Zealand và hành trình vượt qua vòng bảng, Ai Cập tiếp tục gây chú ý khi đánh bại Úc trên loạt luân lưu.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở sự bền bỉ, khả năng giữ cự ly phòng ngự và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Mohamed Salah là cái tên nguy hiểm nhất, bởi chỉ một khoảng trống nhỏ cũng có thể mở ra cơ hội cho đội bóng châu Phi.

Về phong độ, Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 7 bàn và nhận 6 bàn thua. Hai lần gặp nhau trước đây, Argentina đều thắng Ai Cập với các tỷ số 2-0 và 6-0.

Argentina được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng định đoạt trận đấu từ nhiều vị trí. Tuy nhiên, nếu không sớm tận dụng cơ hội, Messi cùng đồng đội hoàn toàn có thể bị kéo vào một thế trận khó lường trước Salah và các đồng đội.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-1 Ai Cập.