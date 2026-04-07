Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Argentina vs Cape Verde ngày 4/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Argentina và Cape Verde lúc 5h00 ngày 4/7/2026. Messi cùng Albiceleste hướng tới tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Argentina vs Cape Verde

Thời gian: 05h00 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Argentina vs Cape Verde hôm nay 4/7/2026 - Tỷ số: 3-2

Phút 119: Cape Verde bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa

Từ quả tạt bên cánh phải, Monteiro đánh đầu chuyền bóng vào trong để Tavares băng xuống sát cầu môn. Cầu thủ Cape Verde chỉ thiếu một nhịp chạm bóng để ghi bàn, còn Emiliano Martinez cũng giật mình và để bóng bật ra hết đường biên.

Phút 116: Martinez cản phá cú sút hiểm của Lopes Cabral

Lopes Cabral không treo bóng mà sút thẳng từ vị trí đá phạt bên trái. Bóng bay về góc cao đầy nguy hiểm, nhưng Emiliano Martinez phản xạ kịp thời để đẩy bóng qua xà.

Phút 115: Thẻ vàng cho Montiel

Montiel xoạc bóng không chính xác và đốn ngã Varela ngay sát vòng cấm Argentina. Cape Verde được hưởng quả đá phạt nguy hiểm bên cánh trái.

Phút 111: Romero đưa Argentina dẫn 3-2

Messi thực hiện quả phạt góc bên cánh trái, Romero băng vào khu vực 5m50 rồi đánh đầu chéo góc. Bóng chạm tay một cầu thủ Cape Verde trước khi bay vọt qua tầm với của Vozinha và đi vào lưới.

Phút 108: Cape Verde phản công không thành công

Mac Allister bị phạm lỗi, nhưng quả đá phạt sau đó của Messi bị hàng thủ Cape Verde phá ra. Cape Verde lập tức phản công, song các hậu vệ Argentina kịp lùi về, trước khi Monteiro sút xa cầu may từ hơn 30m đưa bóng đi không chính xác.

Hết hiệp phụ thứ nhất: Argentina và Cape Verde hòa 2-2

Hiệp phụ đầu tiên khép lại với tỷ số 2-2 giữa Argentina và Cape Verde. Hai đội sẽ đổi sân để tiếp tục thi đấu hiệp phụ thứ hai.

Phút 103: Lopes Cabral gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde

Lopes Cabral nhận bóng bên cánh trái, quặt qua Mac Allister rồi cắt vào trong. Dù mới đứng ở mé ngoài bên trái vòng cấm, anh vẫn đặt lòng chân phải cực hiểm, đưa bóng găm vào góc chết cột xa và đánh bại Emiliano Martinez.

Phút 98: Cape Verde phòng ngự lăn xả

Argentina tạo sức ép lớn trong vòng cấm Cape Verde, với các pha ra chân liên tiếp của Messi và Alvarez. Dù vậy, bóng đều đi trúng người cầu thủ Cape Verde.

Phút 90+2: Argentina vượt lên dẫn 2-1

Từ quả phạt góc bên trái của Messi, hàng thủ Cape Verde phá bóng ra khu vực cột xa. Lisandro Martinez có mặt đúng lúc và dù ở góc sút hẹp, anh vẫn dứt điểm chân trái đưa bóng xoáy qua đầu Vozinha, giúp Argentina tái lập thế dẫn bàn.

Phút 91: Trận đấu bước vào hiệp phụ

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Cape Verde.

Hết hiệp 2: Argentina và Cape Verde hòa 1-1

Hiệp 2 khép lại với tỷ số 1-1 giữa Argentina và Cape Verde. Hai đội sẽ bước vào 2 hiệp phụ để phân định thắng thua.

Phút 90+5: Vozinha cản phá cú sút phạt của Messi

Messi đột phá chếch bên phải trung lộ, gần như vượt qua hai cầu thủ Cape Verde trước khi bị đốn ngã. Từ quả đá phạt sau đó, Messi sút chìm về phía trái hàng rào, bóng đổi hướng nhưng Vozinha vẫn kịp dịch người, dùng tay hất bóng lên rồi bắt gọn cú đánh đầu bồi của một cầu thủ Argentina.

Phút 90+2: Paredes sút xa

Paredes có khoảng trống trước vòng cấm, dù không quá rộng, và quyết định tung cú sút kỹ thuật. Tuy nhiên, bóng đi không đủ khó để đánh bại thủ môn Vozinha.

Phút 89: VAR không trao penalty cho Argentina

Messi xử lý bên cánh phải rồi đưa bóng vào trong cho Mac Allister bật cao đánh đầu. Bóng đã chạm cánh tay của Pico trước khi được phá ra, nhưng trọng tài tham khảo ý kiến tổ VAR và quyết định không thổi phạt đền.

Phút 86: Tagliafico vào sân

Molina gặp vấn đề vì chuột rút và phải rời sân. Argentina đưa Tagliafico vào thay, qua đó dùng hết số lượt thay người trong 90 phút chính thức.

Phút 85: Argentina thay người

Leandro Paredes được tung vào sân để thay De Paul.

Phút 81: Lopes giải nguy cho Cape Verde

Messi đột phá trung lộ rồi mở bóng sang trái cho Molina căng ngang. Bóng vượt qua tầm với của Vozinha và hướng về phía Enzo ở cột xa, nhưng Lopes đã nhoài chân phá bóng kịp thời.

Phút 80: Cape Verde điều chỉnh nhân sự

Semedo và Varela được tung vào sân để thay J. Cabral cùng Mendes. Cả hai sự thay đổi của Cape Verde đều hướng tới hàng công.

Phút 78: Pina sút phạt thiếu chính xác

Cape Verde có cơ hội từ tình huống cố định sau khi Mac Allister phạm lỗi với Deroy Duarte. Từ cự ly khoảng 28m ở trung lộ, Pina tung cú sút phạt nhưng bóng đi không trúng mục tiêu.

Phút 73: Messi sút phạt không thắng được Vozinha

Argentina được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau khi Messi bị phạm lỗi sát vòng cấm. Đội trưởng Argentina thực hiện rất nhanh, bóng hướng về góc cao bên phải, nhưng Vozinha phản xạ xuất sắc để cản phá.

Phút 68: Messi bị phạm lỗi

Messi đi bóng vào trung lộ và bị Pina kéo ngã. Trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ Cape Verde, trước khi Messi sút phạt đưa bóng trúng hàng rào.

Phút 67: Alvarez dứt điểm không thành công

Lisandro Martinez tiếp tục phất bóng vượt tuyến lên phía trên. Molina làm tường ở góc trái vòng cấm Cape Verde, tạo điều kiện để Alvarez băng lên dứt điểm, nhưng cú đá của tiền đạo Argentina bị tác động và đi không chính xác.

Phút 64: Argentina thay người

Nico Gonzalez và Julian Alvarez được tung vào sân, thay cho Almada và Lautaro Martinez.

Phút 63: Messi bị Vozinha từ chối

Sau pha bật tường của Lautaro ở khu chữ D, Messi băng xuống trong tư thế đối mặt. Dù vậy, cú dứt điểm của anh không thắng được pha cản phá bằng chân trái của thủ môn Vozinha.

Phút 59: Duarte gỡ hòa cho Cape Verde

Mendes xuống biên phải rồi chuyền ngắn vào trong cho Deroy Duarte ở góc phải vòng cấm Argentina. Dù góc sút rất hẹp, Duarte vẫn dứt điểm chìm xuyên qua khe giữa chân Lisandro Martinez, bóng đi sát chân phải Emiliano Martinez rồi lăn vào góc xa, đưa tỷ số về 1-1.

Phút 54: Duarte dứt điểm từ xa

Moreira căng bóng từ cánh phải vào trong, Da Costa làm tường trước khi bóng chạm chân Medina bật ra. Duarte tận dụng cơ hội để sút xa, nhưng cú đá đi quá gần vị trí của Emiliano Martinez và bị thủ môn Argentina bắt gọn.

Phút 52: Molina bỏ lỡ cơ hội

Messi lùi sâu rồi phất bóng vượt tuyến rất hay để Molina thoát xuống ở góc phải vòng cấm Cape Verde. Tuy nhiên, pha đỡ bước một của Molina hơi mạnh, khiến bóng đi hết đường biên.

Phút 48: Cape Verde lên bóng bên cánh phải

Moreira leo biên phải rồi căng chìm vào trong cho Da Costa. Tuy nhiên, Da Costa đẩy bóng hơi dài và Medina đã kịp can thiệp để phá bóng.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Argentina giao bóng để bắt đầu hiệp đấu thứ hai.

Hết hiệp 1: Argentina tạm dẫn Cape Verde

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Argentina.

Phút 45: Enzo bị Vozinha từ chối bàn thắng

Mac Allister đưa bóng vào trung lộ cho Lautaro, trước khi một cầu thủ Cape Verde phá bóng lỗi về phía Enzo. Tiền vệ Argentina lập tức sút xa, nhưng Vozinha đã đổ người cứu thua.

Phút 39: Argentina hóa giải pha tấn công của Cape Verde

Cape Verde có pha lên bóng đáng chú ý khi Mendes được chọc khe xuống cánh phải. Dù vậy, quả tạt đầu tiên đi quá sâu và đường bóng tiếp theo cũng bị hàng thủ Argentina phá ra khá dễ dàng.

Phút 29: Argentina vượt lên dẫn 1-0

Lisandro Martinez có đường phất bóng rất hay xuống khoảng trống bên cánh phải. Messi thoát xuống thông minh sau lưng Diney, khống chế bước một rồi dứt điểm qua đầu Vozinha ở góc hẹp để mở tỷ số.

Phút 23: Messi nỗ lực đột phá

Messi nhận bóng ở trung lộ và cố gắng xoay sở trước sức ép của hàng thủ Cape Verde. Sau đường chuyền lại của Mac Allister, anh tiếp tục luồn lách nhưng bị cầu thủ thứ ba của đối phương ập vào lấy bóng.

Phút 19: Messi không kịp dứt điểm

Molina thoát xuống cánh phải sau đường phất dài của Argentina rồi chuyền ngay cho Messi. Tuy nhiên, bóng đi hơi mạnh, tạo điều kiện để Vozinha băng ra bắt gọn.

Phút 18: Vozinha bắt gọn cú đá phạt của Messi

Argentina được hưởng quả đá phạt ở trung lộ sau khi Messi bị phạm lỗi. Từ cự ly khoảng 25m, Messi sút qua hàng rào nhưng hướng bóng khá dễ đoán và Vozinha đã xử lý an toàn.

Phút 15: Messi bỏ lỡ cơ hội

Argentina luân chuyển bóng trước khi bất ngờ đưa bóng vào góc trái vòng cấm Cape Verde. Messi băng xuống dứt điểm chéo góc, nhưng bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút 7: Cape Verde có pha phản công

Da Costa đi bóng từ cánh phải rồi cắt vào trong để dứt điểm. Bóng chạm chân hai cầu thủ Argentina và đi không nguy hiểm về phía thủ môn Emiliano Martinez.

Phút 5: Argentina phá bóng sau quả đá phạt

Cape Verde thực hiện quả đá phạt gần biên trái bằng pha phối hợp ngắn. Bóng sau đó được treo vào khu vực cấm địa, nhưng hàng thủ Argentina đã kịp phá ra.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Cape Verde giao bóng, khởi đầu hiệp một.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến ĐT Cape Verde

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Nhận định bóng đá hôm nay Argentina vs Cape Verde

Argentina bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni khép lại vòng bảng J bằng thành tích hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Hành trình của Albiceleste bắt đầu bằng chiến thắng 3-0 trước Algeria, tiếp đó là thắng lợi 2-0 trước Áo và màn vượt qua Jordan 3-1 ở lượt trận cuối. Đáng chú ý, Argentina vẫn duy trì được sức mạnh dù đã xoay tua đáng kể đội hình.

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina nằm ở sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong những khoảnh khắc quyết định, nhưng đội bóng Nam Mỹ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào siêu sao này. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Giovani Lo Celso hay Nico Paz đều mang đến cho HLV Scaloni nhiều phương án khác nhau.

Argentina đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Hiệu suất 2,6 bàn/trận cho thấy hàng công Albiceleste vẫn vận hành sắc bén, trong khi hàng thủ giữ được sự chắc chắn cần thiết trước giai đoạn knock-out.

Cape Verde là một trong những câu chuyện thú vị nhất tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi lần đầu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng đã giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng H. Họ không thắng trận nào, song 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia là đủ để tạo nên lịch sử.

Sức mạnh của Cape Verde nằm ở sự kỷ luật. Đội bóng này giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng, nổi bật là trận hòa 0-0 đầy quả cảm trước Tây Ban Nha. Trước Argentina, Cape Verde nhiều khả năng tiếp tục đá thấp, phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công.

Dù vậy, thử thách lần này ở đẳng cấp rất khác. Argentina kiểm soát bóng tốt, có nhiều cá nhân biết tạo khác biệt và sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại vòng knock-out. Nếu Cape Verde không duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, họ rất dễ bị khai thác bởi những pha phối hợp tốc độ của Albiceleste.

Về lực lượng, Argentina có chút lo lắng khi Cristian Romero bị đau nhẹ. Cape Verde không có Telmo Arcanjo vì chấn thương. Xét tổng thể, Argentina vượt trội về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Cape Verde.