Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Argentina vs Thụy Sĩ ngày 12/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Argentina và Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7/2026. Messi cùng các đồng đội đối diện thử thách lớn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đại diện châu Âu.

Thông tin trận đấu Argentina vs Thụy Sĩ

Thời gian: 8h00 ngày 12/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Arrowhead, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ hôm nay 12/7/2026 - Tỷ số: 1-0: Mac Allister ghi bàn cho Argentina

Phút 20: Sow thử vận may từ xa

Sow tung cú sút xa khá quyết đoán, nhưng bóng đi không đủ khó để đánh bại Martinez. Thủ môn Argentina bắt gọn tình huống này.

Phút 10: Mac Allister ghi bàn cho Argentina

Từ quả đá phạt góc của Messi, Mac Allister chọn vị trí tốt và bật cao đánh đầu đầy hiểm hóc. Argentina sớm có bàn mở tỷ số trước Thụy Sĩ.

Phút 7: Xhaka dứt điểm vọt xà

Xhaka băng lên đón bóng rồi tung cú vô lê khá quyết đoán. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh đi quá cao so với khung thành Argentina.

Phút 3: Argentina mất nhịp tấn công

Alvarez bị trọng tài thổi phạt khi Argentina đang triển khai bóng lên phía trên. Thụy Sĩ được hưởng quyền kiểm soát bóng sau tình huống này.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ đã bắt đầu. Thụy Sĩ là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Sĩ

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Nhận định bóng đá hôm nay Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina bước vào vòng tứ kết World Cup 2026 với thành tích toàn thắng, nhưng hành trình của nhà đương kim vô địch không hề bằng phẳng. Hai chiến thắng liên tiếp với tỷ số 3-2 trước Cape Verde và Ai Cập cho thấy La Albiceleste vẫn sở hữu bản lĩnh lớn, song hàng phòng ngự đã để lộ không ít khoảng trống.

Theo siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội của Thụy Sĩ là 18,7%, còn khả năng trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ đạt 24,2%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina đứng số 1 thế giới, còn Thụy Sĩ xếp thứ 19.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu ở vòng loại trực tiếp cùng dàn cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện. Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Mac Allister và Enzo Fernandez đều có thể tạo ra khoảnh khắc khác biệt.

Messi tiếp tục là đầu tàu của Argentina khi ghi bàn trong cả 5 trận tại World Cup 2026. Ở vòng 1/8, thủ quân 39 tuổi từng đá hỏng phạt đền nhưng vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa trong cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập. Bàn thắng của Enzo Fernandez sau đó giúp La Albiceleste hoàn tất chiến thắng 3-2.

Argentina đã thắng 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Kể từ thất bại trước Saudi Arabia tại World Cup 2022, đội bóng Nam Mỹ bất bại 11 trận ở sân chơi thế giới và đều ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận.

Dù vậy, Thụy Sĩ là đối thủ rất khó bị khuất phục. Đoàn quân của HLV Murat Yakin chưa thua tại World Cup năm nay, thắng 4 và hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức. Họ chỉ nhận 3 bàn thua sau 5 trận, đồng thời giữ sạch lưới trước Algeria và Colombia ở vòng knock-out.

Granit Xhaka giữ vai trò điều tiết tuyến giữa, Manuel Akanji chỉ huy hàng phòng ngự, còn Breel Embolo là mối đe dọa trong các pha phản công. Thủ môn Gregor Kobel cũng vừa trở thành người hùng khi giúp Thụy Sĩ vượt qua Colombia trên chấm luân lưu.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Argentina. La Albiceleste chưa từng thua Thụy Sĩ sau 7 lần gặp nhau. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng Nam Mỹ thắng 3 và hòa 2. Tại World Cup 2014, Argentina đánh bại đối thủ 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng muộn của Angel Di Maria.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa từng bị dẫn trước trong toàn bộ hành trình World Cup 2026, tính cả vòng loại. Khả năng giữ cự ly đội hình, phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công có thể khiến Messi cùng các đồng đội trải qua một trận đấu căng thẳng.

Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, phong độ ghi bàn cao và kinh nghiệm vượt khó, Argentina vẫn sáng cửa vào bán kết. Dù vậy, hàng thủ kỷ luật của Thụy Sĩ đủ sức khiến nhà đương kim vô địch phải chờ đến những phút cuối mới có thể giải quyết trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.