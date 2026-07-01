Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số bán kết Pháp vs Tây Ban Nha ngày 15/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7/2026. Mbappe cùng Les Bleus tranh vé chung kết World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha

Thời gian: 2h00 ngày 15/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ AT&T, Mỹ

Giải đấu: Bán kết World Cup 2026

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9

Link VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

VTV3 VTVgo trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha hôm nay 15/7/2026 - Tỷ số: 0-1: : Pháp gặp bất lợi

Hết hiệp 1: Pháp gặp bất lợi

Tây Ban Nha bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0. Pháp có nhiều pha lên bóng sau bàn thua nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Phút 45: Hiệp 1 có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp 1 có thêm 6 phút bù giờ.

Phút 42: Unai Simon cứu nguy cho Tây Ban Nha

Unai Simon băng ra rất nhanh để phá bóng ngay trước khi Mbappe kịp tiếp bóng và tăng tốc. Thủ môn Tây Ban Nha đã xử lý chính xác trong tình huống nguy hiểm.

Phút 40: Mbappe bị bắt việt vị

Trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị trước khi Kylian Mbappe kịp thực hiện pha đánh đầu. Tình huống tấn công của tuyển Pháp vì thế bị dừng lại.

Phút 36: Pháp bỏ lỡ cơ hội từ xa

Barcola có pha xử lý tự tin khi dẫn bóng qua hàng loạt cầu thủ Tây Ban Nha. Dù vậy, cú dứt điểm cuối cùng lại đi quá cao so với khung thành.

Phút 31: Tây Ban Nha nhận thêm thẻ vàng

Cucurella vào bóng mạnh quá mức cần thiết trong một pha tranh chấp. Trọng tài Ivan Barton không do dự rút thẻ vàng cho hậu vệ Tây Ban Nha.

Phút 30: Pháp buộc phải thay người

William Saliba không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. HLV Didier Deschamps phải đưa Maxence Lacroix vào sân để thay thế trung vệ tuyển Pháp.

Phút 27: Hai đội nghỉ tiếp nước

Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để hai đội nghỉ tiếp nước. Đây là khoảng thời gian cần thiết với tuyển Pháp sau những phút đầu chịu nhiều áp lực.

Phút 22: Tây Ban Nha mở tỷ số

Mikel Oyarzabal thực hiện quả phạt đền đầy quyết đoán, đưa bóng găm vào góc phải khung thành. Mike Maignan không thể cản phá, Tây Ban Nha vươn lên dẫn Pháp 1-0.

Phút 20: Tây Ban Nha được hưởng phạt đền

Trọng tài Ivan Barton cắt còi sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Tây Ban Nha được trao quả phạt đền.

Phút 19: Pháp tiếp tục gây sức ép

Michael Olise tung đường chuyền vừa tầm vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Tây Ban Nha đã kịp can thiệp. Bóng đi hết đường biên ngang, mang về quả phạt góc cho tuyển Pháp.

Phút 15: Pháp pressing quyết liệt

Tuyển Pháp đang áp sát rất rát, khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Các cầu thủ áo xanh không ngại phạm lỗi từ xa để cắt nhịp tấn công của đối thủ.

Phút 10: Baena đá phạt bất thành

Alex Baena thực hiện cú đá phạt khá bất ngờ, nhưng bóng không vượt qua được hàng rào của tuyển Pháp.

Phút 8: Rabiot nhận thẻ vàng

Rabiot có pha phạm lỗi nguy hiểm với Dani Olmo ngay sát vòng cấm tuyển Pháp. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút 6: Barcola tạo sóng gió bên cánh trái

Barcola có pha đi bóng tốc độ xuống sát đường biên ngang, nhưng nỗ lực đưa bóng vào trong của anh không vượt qua được sự truy cản từ hàng thủ Tây Ban Nha.

Phút 5: Hai đội nhập cuộc chủ động

Trận đấu diễn ra với nhịp độ khá cân bằng. Cả Pháp lẫn Tây Ban Nha đều tự tin triển khai bóng và hướng đến khung thành đối phương.

Phút 1: Tây Ban Nha giao bóng

Tiếng còi khai cuộc vang lên. Tây Ban Nha đưa bóng vào cuộc, mở màn trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha bước vào trận bán kết tại sân AT&T với hai cách tiếp cận trái ngược. Les Bleus đặc biệt nguy hiểm ở những pha chuyển trạng thái tốc độ cao, còn La Roja vẫn đặt nền tảng vào kiểm soát bóng, pressing và khả năng tạo ưu thế quân số ở trung tuyến.

Đội tuyển Pháp đang có chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp, ghi 16 bàn và lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay cùng Morocco tại vòng knock-out. Hàng công của HLV Didier Deschamps sở hữu tốc độ đáng gờm với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue.

Mbappe là mối đe dọa lớn nhất với tám bàn thắng tại World Cup 2026. Tiền đạo đội trưởng có khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Tây Ban Nha, nhất là khi Pedro Porro và Cucurella thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Mbappe cùng Dembele cũng đã tạo ra tổng cộng 19 cơ hội cho nhau tại giải.

Dù duy trì phong độ cao, Pháp vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Les Bleus bỏ lỡ nhiều tình huống thuận lợi trước Morocco, bao gồm quả phạt đền không thành công của Mbappe. Trước một Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát nhịp độ tốt, những pha dứt điểm thiếu chính xác có thể khiến Pháp gặp khó khăn.

Tây Ban Nha nhiều khả năng triển khai tấn công qua hành lang phải với sự kết hợp giữa Lamine Yamal và Pedro Porro. Yamal chưa đạt trạng thái bùng nổ như tại EURO 2024, nhưng khả năng đi bóng vào trung lộ và kéo giãn hàng phòng ngự vẫn là vũ khí quan trọng của La Roja.

Cuộc chiến tại khu vực giữa sân có thể quyết định tấm vé vào chung kết. Tây Ban Nha sở hữu Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabian Ruiz và Mikel Merino, còn Pháp gặp tổn thất khi Aurelien Tchouameni không thể ra sân vì chấn thương háng. Manu Kone cũng cần được kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn.

Theo Opta, Pháp có 42,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, cao hơn mức 31,8% của Tây Ban Nha. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ được dự báo ở mức 26,1%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha đứng thứ hai thế giới và Pháp xếp ngay phía sau.

Hai đội đều toàn thắng năm trận gần nhất và cùng chỉ để thủng lưới một lần. Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng nhỉnh hơn, nhưng tốc độ của Mbappe, Dembele và Olise giúp Pháp có khả năng tạo khác biệt chỉ từ một tình huống phản công.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.