Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Bỉ vs Senegal ngày 2/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bỉ và Senegal lúc 3h00 ngày 2/7/2026. Quỷ đỏ gặp thử thách lớn tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Bỉ vs Senegal

Thời gian: 3h00 ngày 2/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Levi's, San Francisco Bay Area, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Bỉ vs Senegal hôm nay 2/7/2026 - Tỷ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Doku, Lukaku.

Đội hình dự kiến ĐT Senegal

Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Camara, Mane; Sarr.

Nhận định bóng đá hôm nay Bỉ vs Senegal

Bỉ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng, nhưng Senegal là đối thủ đủ sức biến trận đấu tại Levi's trở thành bài kiểm tra khó lường. Quỷ đỏ giành 5 điểm ở vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, song hành trình đi tiếp của họ vẫn để lại không ít dấu hỏi.

Hai trận hòa trước Ai Cập và Iran từng khiến Bỉ chịu nhiều áp lực. Chiến thắng 5-0 trước New Zealand ở lượt cuối giúp thầy trò HLV Rudi Garcia lấy lại sự tự tin, đặc biệt khi hàng công tìm được cảm giác ghi bàn đúng thời điểm trước vòng knock-out.

Điểm mạnh của Bỉ vẫn nằm ở khả năng kiểm soát bóng và chất lượng nhân sự trên hàng công. De Bruyne giữ vai trò kết nối lối chơi, Tielemans và Vanaken hỗ trợ tuyến giữa, còn Doku, Trossard và Lukaku mang đến nhiều phương án tấn công trực diện. Nếu các mắt xích này vận hành trơn tru, Quỷ đỏ có thể tạo sức ép lớn trong phần lớn thời gian.

Senegal không bước vào trận đấu với vị thế dễ bị bắt nạt. Đại diện châu Phi từng thua Pháp và Na Uy ở vòng bảng, nhưng chiến thắng 5-0 trước Iraq đã đưa họ vào vòng knock-out theo cách đầy cảm xúc. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý khi Senegal trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái là vũ khí nguy hiểm của Senegal. Mane, Sarr, Ndiaye và Camara có thể khiến hàng thủ Bỉ gặp rắc rối nếu Quỷ đỏ mất bóng ở khu vực giữa sân. Dù vắng Edouard Mendy vì chấn thương, Senegal vẫn sở hữu tập thể giàu sức chiến đấu.

Bỉ bất bại 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 25 bàn trong 10 trận và đạt hiệu suất 2,5 bàn/trận. Senegal cũng ghi 18 bàn sau 10 trận, nhưng hàng thủ của họ chưa thật sự chắc chắn khi đã nhận 11 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Với kinh nghiệm, chất lượng đội hình và sự hưng phấn sau trận thắng New Zealand, Bỉ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, Senegal có đủ tốc độ và khát vọng để khiến trận đấu kéo dài trong thế căng thẳng đến những phút cuối.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Senegal.