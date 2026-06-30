Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy ngày 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bờ Biển Ngà và Na Uy lúc 00h00 ngày 1/7/2026. Haaland cùng Na Uy gặp thử thách lớn ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Thời gian: 00h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân vận động AT&T, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy hôm nay 1/7/2026 - Tỷ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Bờ Biển Ngà

Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Sangaré, Kessié, Fofana; Amad Diallo, Pépé, Diomande.

Đội hình dự kiến ĐT Na Uy

Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørloth.

Nhận định bóng đá hôm nay Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tâm thế đầy hứng khởi sau khi tạo nên cột mốc lịch sử. Đại diện châu Phi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng knock-out World Cup, sau hành trình vòng bảng rất đáng chú ý.

Đoàn quân của HLV Emerse Faé thắng Ecuador 1-0, vượt qua Curaçao 2-0 và chỉ thua sát nút Đức 1-2. Vị trí nhì bảng E cho thấy Bờ Biển Ngà không chỉ dựa vào tinh thần, mà còn sở hữu lối chơi cân bằng, biết cách bảo vệ thành quả và tận dụng cơ hội.

Na Uy cũng tiến vào vòng loại trực tiếp với phong độ tấn công rất cao. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, trước khi thua Pháp 1-4 ở lượt cuối trong bối cảnh có nhiều điều chỉnh về nhân sự. Hàng công của Na Uy ghi 12 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,4 bàn/trận.

Tâm điểm của trận đấu vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Với khả năng chọn vị trí, dứt điểm và không chiến, Haaland có thể tạo khác biệt chỉ sau một khoảnh khắc.

Dù vậy, Bờ Biển Ngà không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi thắng 4/5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Những cái tên như Amad Diallo, Nicolas Pépé hay Franck Kessié đủ khả năng gây sức ép lên hàng thủ Na Uy, vốn đã nhận tới 9 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Các thống kê cho thấy đây là cặp đấu khá cân bằng. Bờ Biển Ngà có nền tảng phòng ngự chắc chắn, còn Na Uy nổi bật ở phản công, bóng bổng và các tình huống cố định. Nếu trận đấu diễn ra với tốc độ cao, khả năng xuất hiện bàn thắng ở cả hai phía là rất lớn.

Với hàng công bùng nổ hơn và Haaland đang có phong độ tốt, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co nếu duy trì được sự kỷ luật.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.