Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha vs Croatia ngày 3/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha và Croatia lúc 6h00 ngày 3/7/2026. Ronaldo đối đầu Modric tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia

Thời gian: 6h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi, Los Angeles, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia hôm nay 3/7/2026 - Tỷ số: 2-1

Phút 90+4: Bồ Đào Nha dẫn ngược 2-1

Leao có đường tạt rất vừa tầm từ cánh trái, tạo điều kiện để Goncalo Ramos bật lên đánh đầu hạ thủ môn Croatia. Bồ Đào Nha vươn lên dẫn 2-1 trong những phút bù giờ.

Phút 90+3: Trọng tài không cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền

Nuno Mendes đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi ngã xuống, nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ Croatia không phạm lỗi trong tình huống này.

Cập nhật: Hiệp 2 được bù giờ 10 phút

Trận đấu sẽ có thêm 10 phút bù giờ. Bồ Đào Nha và Croatia vẫn còn thời gian để tạo ra bước ngoặt ở cuối trận.

Phút 88: Croatia suýt ghi bàn

Hàng thủ Bồ Đào Nha thêm một lần bị đặt vào thế báo động khi Croatia áp sát khung thành. Dù vậy, đội bóng áo ca-rô vẫn chưa thể tận dụng để ghi bàn.

Phút 87: Veiga đánh đầu chệch khung thành

Từ quả phạt góc của Bồ Đào Nha, Veiga bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Bóng đi chệch khung thành Croatia, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Phút 84: Bồ Đào Nha suýt tạo cơ hội nguy hiểm

Bồ Đào Nha có pha đưa bóng vào khu vực trước khung thành Croatia, nhưng đường tạt cuối cùng chưa đủ chính xác để tạo ra cú dứt điểm.

Phút 81: Ronaldo rời sân

Bồ Đào Nha có sự thay đổi người khi Ronaldo rời sân. Ruben Neves được tung vào sân để thay thế CR7.

Phút 80: Thêm một lần việt vị cho Croatia

Croatia lại bị xác định việt vị trong một pha lên bóng. Đây là lần thứ hai từ đầu trận các cầu thủ Croatia bị bắt lỗi này.

Phút 75: Croatia chưa thể có bàn thứ hai

Croatia đã nhiều lần đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha, nhưng cả 5 tình huống đều không được công nhận bàn thắng.

Phút 68: Bồ Đào Nha quân bình 1-1

Trên chấm 11m, Ronaldo không mắc sai lầm để ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Phút 61: Ronaldo bị từ chối bàn thắng

Ronaldo băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm một chạm tung lưới Croatia. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định CR7 đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Phút 58: Leao sút trúng xà ngang

Rafael Leao tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm Croatia. Bóng đi rất căng nhưng lại tìm đến xà ngang, khiến Bồ Đào Nha chưa thể có bàn gỡ.

Phút 56: Bàn thắng của Matanovic không hợp lệ

Từ đường căng ngang bên cánh phải, Matanovic xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành vào lưới Bồ Đào Nha. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị trước đó.

Phút 53: Croatia dẫn 1-0

Từ pha lên bóng bên cánh phải, Stanisic đưa bóng vào trong rất vừa tầm cho Perisic. Hàng thủ Bồ Đào Nha bỏ quên cầu thủ này, để anh dễ dàng dứt điểm mở tỷ số.

Phút 48: Croatia đáp trả bằng pha bóng của Kovacic

Kovacic tự tin đi bóng qua hai cầu thủ Bồ Đào Nha rồi dứt điểm trong vòng cấm. Cú sút chạm nhẹ Diogo Costa trước khi đưa bóng ra cạnh lưới.

Phút 46: Bồ Đào Nha tấn công biên nguy hiểm

Rafael Leao đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Tuy nhiên, hàng thủ Croatia đã chơi tập trung và kịp thời ngăn các cầu thủ Bồ Đào Nha dứt điểm.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia chính thức bắt đầu.

Phút 45+4: Hai đội hòa 0-0 sau hiệp 1

45 phút đầu tiên khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Bồ Đào Nha tạo ra nhiều sức ép, nhưng Croatia vẫn đứng vững.

Phút 45+2: Leao bỏ lỡ cơ hội

Rafael Leao có thời cơ dứt điểm trong vòng cấm và lập tức tung cú vô-lê một chạm. Dù vậy, pha kết thúc của anh đưa bóng đi vọt xà rất xa.

Phút 43: Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận

Bồ Đào Nha cầm bóng chắc chắn và liên tục sử dụng các đường chuyền ngắn. Những pha phối hợp nhịp nhàng giúp họ duy trì sức ép lên Croatia.

Phút 40: Croatia chặn đường tạt của Vitinha

Vitinha đưa bóng vào phía trong với ý đồ tạo cơ hội cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Croatia kịp can thiệp, đưa bóng ra ngoài và chịu quả phạt góc.

Phút 33: Bruno Fernandes khuấy đảo hàng thủ Croatia

Bruno Fernandes liên tục tạo ra sóng gió bằng những đường căng ngang khó chịu. Hàng thủ Croatia phải chống đỡ vất vả, còn thủ môn Livakovic nhiều lần phải can thiệp.

Phút 30: Ronaldo không kịp dứt điểm

Bồ Đào Nha vẫn miệt mài gây sức ép để tìm bàn mở tỷ số. Cơ hội vừa đến với Ronaldo trong vòng cấm, nhưng CR7 không thể chạm bóng để dứt điểm ở cự ly gần.

Phút 28: Trận đấu tạm dừng

Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ để uống nước trong quãng nghỉ giải nhiệt. Thời tiết trên sân khá nóng, khiến các cầu thủ cần bổ sung nước trước khi tiếp tục thi đấu.

Phút 17: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Ruben Dias bị trọng tài thổi phạt sau một pha tranh chấp và phải nhận thẻ vàng bên phía Bồ Đào Nha.

Phút 15: Croatia thoát thua

Trung vệ Veiga có pha không chiến rất tốt rồi đánh đầu uy lực. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà khung thành Croatia.

Phút 13: Hàng rào Croatia chặn cú đá của Ronaldo

Ronaldo thực hiện quả sút phạt trực tiếp, nhưng pha dứt điểm thiếu độ hiểm và bóng đập vào hàng rào Croatia.

Phút 8: Livakovic cắt bóng trước Ronaldo

Pedro Neto thực hiện đường tạt hướng thẳng tới Ronaldo. Dù vậy, Livakovic đã kịp lao ra can thiệp, không cho tiền đạo Bồ Đào Nha có cơ hội đánh đầu.

Phút 4: Bồ Đào Nha tạo sức ép

Bruno Fernandes có hai pha dứt điểm liên tiếp sau đường trả bóng của Rafael Leao. Dù vậy, Livakovic và các hậu vệ Croatia vẫn đứng vững, không để Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số.

Phút 3: Diogo Costa bắt gọn cú sút của Budimir

Budimir nhận bóng rồi nhanh chóng dứt điểm về phía góc thấp bên trái. Tuy nhiên, pha sút bóng không đủ mạnh để gây khó cho thủ môn Diogo Costa.

Phút 2: Croatia gây sức ép bên cánh trái

Croatia nhập cuộc đầy tốc độ với pha lên bóng bên hành lang trái, tạo ra những khó khăn đầu tiên cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Bồ Đào Nha

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Đội hình dự kiến ĐT Croatia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic.

Nhận định bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với mục tiêu khẳng định lại vị thế sau vòng bảng không hoàn toàn bằng phẳng. Đội bóng của HLV Roberto Martinez từng bị CHDC Congo cầm hòa, sau đó thắng đậm Uzbekistan trước khi chia điểm với Colombia để giành vé đi tiếp.

Dù chưa đạt trạng thái bùng nổ nhất, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu và nhiều ngôi sao đủ sức xoay chuyển trận đấu. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hay Rafael Leao đều có thể tạo khác biệt chỉ bằng một pha xử lý.

Croatia cũng đến vòng knock-out sau hành trình nhiều thử thách. Đội bóng áo ca-rô thua Anh ở lượt đầu, nhưng kịp đứng dậy bằng hai chiến thắng quan trọng trước Panama và Ghana. Bản lĩnh trận lớn, kinh nghiệm và sự lì lợm vẫn là điểm mạnh quen thuộc của Croatia.

Tâm điểm của trận đấu nằm ở cuộc đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Hai huyền thoại từng cùng Real Madrid chinh phục Champions League, nhưng giờ phải đứng ở hai chiến tuyến trong một trận loại trực tiếp. Với cả hai, World Cup 2026 có thể là sân khấu cuối cùng ở cấp độ đội tuyển.

Về thống kê tấn công, Bồ Đào Nha và Croatia đều ghi 33 bàn sau 13 trận, đạt trung bình 2,54 bàn/trận. Croatia có sự ổn định đáng chú ý khi ghi bàn ở 11/13 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/13 trận.

Hàng thủ Croatia đang cho cảm giác chắc chắn hơn với 11 bàn thua sau 13 trận, trung bình 0,85 bàn/trận. Bồ Đào Nha để thủng lưới 14 bàn trong cùng chuỗi thống kê, nhưng trận hòa 0-0 trước Colombia giúp họ có thêm sự tự tin trước khi bước vào vòng knock-out.

Bồ Đào Nha có lợi thế đối đầu khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần gặp Croatia gần nhất. Tuy vậy, Croatia luôn là đối thủ khó chịu ở những trận đấu cần bản lĩnh và sự kiên nhẫn.

Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn, nhiều phương án tấn công hơn và sự hiện diện của Ronaldo, Bồ Đào Nha được đánh giá sáng cửa đi tiếp. Croatia đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng đại diện áo bã trầu vẫn có cơ sở tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.