Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha ngày 7/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 02h00 ngày 7/7/2026. Ronaldo cùng Selecao chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Thời gian: 02h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ AT&T, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha hôm nay 7/7/2026 - Tỷ số: 0-1

Hết giờ: Tây Ban Nha giành vé đi tiếp

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 sau bàn thắng muộn của Merino.

Phút 90+3: Thẻ vàng cho Bồ Đào Nha

Yamal chuẩn bị mở tốc độ phản công thì bị Semedo kéo ngã. Pha phạm lỗi chiến thuật khiến hậu vệ Bồ Đào Nha phải nhận thẻ vàng.

Phút 90+1: Tây Ban Nha vượt lên dẫn 1-0

Tây Ban Nha phối hợp sắc nét ở trung lộ và mở ra khoảng trống cho Merino băng xuống. Cầu thủ vừa vào sân lạnh lùng đánh bại Costa, khai thông thế bế tắc.

Phút 89: Bernardo Silva nhận thẻ vàng

Bernardo Silva có pha phạm lỗi có chủ ý và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 85: Tây Ban Nha thay người

Olmo và Pedri được rút khỏi sân. Merino cùng Ruiz là hai cầu thủ được tung vào sân trong những phút cuối trận.

Phút 80: Tây Ban Nha chưa thể tận dụng

Ferran Torres băng xuống cánh phải đầy tốc độ trước khi trả bóng ngược vào trong. Dù vậy, hàng thủ Bồ Đào Nha đã đọc tình huống tốt và phá bóng thành công.

Phút 76: Bồ Đào Nha suýt có cơ hội từ bóng bật ra

Cú sút xa của Vitinha đưa bóng chạm cầu thủ Tây Ban Nha rồi đổi hướng. Bruno Fernandes xử lý tốt trong vòng cấm và dứt điểm bồi, nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới.

Phút 73: Yamal sút phạt nguy hiểm

Yamal tung cú đá phạt từ ngoài vòng cấm với quỹ đạo khá khó chịu. Costa vẫn chơi tập trung và đẩy bóng ra ngoài đường biên ngang.

Phút 65: Tây Ban Nha chưa thể tận dụng

Baena có bóng trước vòng cấm và xử lý khéo léo để tìm khoảng trống. Dù vậy, pha ra chân của anh quá nhẹ nên không tạo ra nhiều nguy hiểm.

Phút 60: Bồ Đào Nha phòng ngự quyết liệt

Pedri tung cú sút về phía khung thành, nhưng một hậu vệ Bồ Đào Nha đã áp sát và dùng thân mình cản phá.

Phút 51: Bồ Đào Nha bỏ lỡ pha phối hợp

Neto băng xuống bên cánh và đưa bóng ngang vào khu vực nguy hiểm. Dù vậy, đường căng ngang có lực hơi mạnh, khiến Ronaldo không thể theo kịp.

Phút 46: Bồ Đào Nha giao bóng

Hai đội bước vào hiệp đấu thứ hai. Bồ Đào Nha thực hiện quyền giao bóng sau giờ nghỉ.

Phút 45+6: Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha kết thúc với tỷ số 0-0.

Phút 45: Hiệp một có 6 phút bù giờ

Trọng tài xác định hiệp một trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có thêm 6 phút bù giờ.

Phút 41: Bóng dội xà ngang Tây Ban Nha

Tây Ban Nha vừa thoát thua đầy may mắn khi cú sút của Mendes chạm Porro rồi đổi hướng, trước khi bóng bật vào xà ngang.

Phút 37: Cơ hội nguy hiểm của Bồ Đào Nha

Từ đường tạt bóng của Fernandes, Felix đánh đầu ngược lại cho Ronaldo ra chân. Dù vậy, Simon vẫn chơi tập trung và cản phá thành công.

Phút 34: Tây Ban Nha suýt tạo khác biệt

Olmo có pha di chuyển khôn ngoan để thoát xuống trước khi đưa bóng ngang khung thành. Đáng tiếc, các đồng đội của anh không thể tận dụng tình huống này.

Phút 31: Olmo đánh đầu ra ngoài

Pedri tạt bóng rất khó chịu khiến Costa phá bóng không tốt. Tuy nhiên, Olmo lại đánh đầu ra ngoài ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Phút 29: Veiga cắt bóng kịp thời

Olmo chọc khe từ giữa sân cho Yamal băng xuống, nhưng Veiga đã chuồi người rất đúng lúc để cắt bóng, ngăn chặn cơ hội nguy hiểm của Tây Ban Nha.

Phút 23: Trận đấu tạm dừng

Các cầu thủ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được trọng tài cho nghỉ uống nước trong ít phút.

Phút 21: Cancelo dứt điểm thiếu chính xác

Fernandes có pha trả ngược rất thông minh, mở ra cơ hội cho Cancelo. Tuy nhiên, cầu thủ Bồ Đào Nha lại sút quá vội và đưa bóng đi không chính xác.

Phút 16: Tây Ban Nha bị Costa từ chối

Yamal rồi Baena lần lượt tung ra các cú cứa lòng nguy hiểm từ hai cánh. Dù vậy, Costa vẫn chơi tập trung và có hai pha bay người cứu thua liên tiếp.

Phút 11: Ronaldo dứt điểm căng

Nhận đường chuyền từ Fernandes, Ronaldo đảo chân trước khi tung cú sút rất căng. Bóng đi khó chịu khiến thủ môn Simon không thể bắt dính.

Phút 9: Tây Ban Nha lỡ cơ hội mười mươi

Oyarzabal thoát xuống đối mặt Costa và có đủ thời gian để xử lý. Dù vậy, tiền đạo của Tây Ban Nha lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống rất thuận lợi.

Phút 7: Bồ Đào Nha đáp trả

Cancelo kéo bóng một mạch vào khu vực nguy hiểm rồi quyết định dứt điểm ngay. Cú sút có lực nhưng thiếu độ chính xác, đưa bóng đi quá cao so với khung thành.

Phút 3: Costa bắt gọn cú sút của Oyarzabal

Sau khi đoạt bóng ở giữa sân, Oyarzabal lập tức kéo bóng lên và quyết định dứt điểm. Cú sút có lực nhưng chưa đủ khó để đánh bại Costa.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Bồ Đào Nha

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Nhận định bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tạo nên màn thư hùng đáng chú ý bậc nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu giữa hai thế lực của bán đảo Iberia, nơi Cristiano Ronaldo cùng dàn sao Selecao phải đối mặt với nhà đương kim vô địch châu Âu đang có phong độ rất cao.

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng nghẹt thở trước Croatia. Đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn sở hữu lực lượng chất lượng ở cả ba tuyến, từ Diogo Costa, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes cho đến Cristiano Ronaldo và Rafael Leao.

Kinh nghiệm của Ronaldo là điểm tựa lớn cho Bồ Đào Nha ở những trận cầu loại trực tiếp. Tuy nhiên, Selecao cần chơi hiệu quả hơn trong khâu tận dụng cơ hội, đồng thời duy trì sự chắc chắn trước sức ép lớn từ Tây Ban Nha. Những lần dừng bước sớm ở các giải đấu lớn gần đây là lời cảnh báo không nhỏ cho Bồ Đào Nha.

Ở phía đối diện, Tây Ban Nha đang cho thấy hình ảnh rất thuyết phục. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, La Roja không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn chơi trực diện, tốc độ và giàu tính đột biến hơn. Sự xuất hiện của Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri và Rodri giúp Tây Ban Nha cân bằng giữa sáng tạo, kiểm soát và khả năng gây sức ép.

Phong độ của Tây Ban Nha cũng rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 và hòa 1, ghi 11 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Hàng thủ La Roja chưa để thủng lưới tại World Cup 2026, cho thấy nền tảng phòng ngự rất chắc chắn.

Lịch sử đối đầu cũng đem lại lợi thế tinh thần cho Tây Ban Nha. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, La Roja thắng 1 trận sau 90 phút, 4 trận còn lại khép lại với tỷ số hòa. Dù vậy, Bồ Đào Nha là đội thắng cuộc đối đầu gần nhất trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Nations League 2024/25.

Với tính chất của một trận knock-out, hai đội có thể nhập cuộc thận trọng trước khi tăng tốc ở hiệp hai. Tây Ban Nha nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn nơi hàng thủ. Bồ Đào Nha vẫn đủ sức tạo khác biệt bằng những khoảnh khắc của Ronaldo, Bruno Fernandes hay Rafael Leao.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.