Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Brazil vs Na Uy ngày 6/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Brazil và Na Uy lúc 3h00 ngày 6/7/2026. Selecao hướng tới chiến thắng đầu tiên trước đối thủ kỵ dơ tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Brazil vs Na Uy

Thời gian: 3h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Meadowlands, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Brazil vs Na Uy hôm nay 6/7/2026 - Tỷ số: 1-2

Hết giờ: Na Uy vượt qua Brazil

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Na Uy. Haaland lập cú đúp, trong khi bàn thắng từ cú sút phạt của Neymar là không đủ để Brazil lật ngược tình thế.

Phút 100: Neymar ghi bàn từ cú sút phạt

Neymar thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, đưa bóng vào lưới Na Uy và thắp lại hy vọng cho Brazil.

Phút 89: Haaland lập cú đúp

Haaland tiếp tục ghi bàn cho Na Uy, hoàn tất cú đúp cá nhân và giúp đội bóng Bắc Âu nới rộng lợi thế trước Brazil.

Phút 86: Casemiro sút chệch cột dọc

Casemiro lọt xuống góc hẹp bên trái vòng cấm Na Uy, nhưng anh lại chọn dứt điểm thay vì căng ngang cho hai đồng đội đang chờ bên trong. Cú sút sau đó đưa bóng đi chệch cột xa.

Phút 85: Nyland đẩy bóng đập cột dọc

Nyland tiếp tục cứu thua cho Na Uy. Ajer truy cản nhưng vô tình khiến bóng bật bổng về phía khung thành nhà, buộc Nyland phải lao hết sức và bay người đẩy bóng đập cột dọc bật ra.

Phút 79: Na Uy có bàn thắng

Haaland lên tiếng đúng lúc với pha lập công giúp Na Uy khai thông thế bế tắc.

Phút 75: Schjelderup không thắng được Alisson

Na Uy chuyển trạng thái nhanh, dùng bóng dài hướng tới Haaland để tiền đạo này tranh chấp với Gabriel. Sau pha phối hợp có Bobb tham gia, Haaland nhả bóng sang trái cho Schjelderup băng vào vòng cấm, nhưng cú dứt điểm chân phải bị Alisson cản phá.

Phút 68: Brazil thay người

Neymar và Danilo Santos được tung vào sân để thế chỗ Rayan và Martinelli.

Phút 67: Haaland đệm bóng hụt

Ajer bất ngờ thoát xuống góc trái vòng cấm Brazil sau đường chuyền của Bobb rồi thực hiện cú trivela về phía cột xa. Haaland băng vào chậm trong tích tắc, chỉ khẽ chạm bóng và không thể đệm vào lưới.

Phút 63: Brazil bị thổi việt vị

Casemiro bấm bóng vào góc phải vòng cấm Na Uy, nơi Rayan đánh đầu trả ngang để Guimaraes bắt vô-lê trúng Nyland. Tuy nhiên, trọng tài đã xác định Rayan rơi vào thế việt vị.

Phút 62: Nyland tiếp tục cứu thua

Brazil thu hồi bóng sau tình huống phạt góc bị Na Uy phá ra. Đội bóng áo vàng đưa bóng trở lại vòng cấm và tạo cơ hội cho Rayan bắt vô-lê. Bóng chạm nhẹ Heggem nhưng Nyland vẫn phản xạ tốt để đẩy ra.

Phút 59: Endrick không tận dụng được cơ hội

Từ pha mất bóng của Odegaard, Guimaraes chuyền nhanh xuống cho Vinicius. Ngôi sao Brazil vượt qua một cầu thủ Na Uy rồi chọc khe đưa Endrick vào thế đối mặt, nhưng cú chích bóng cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

Phút 58: Endrick vào sân

Brazil có sự điều chỉnh trên hàng công khi Endrick thay Cunha.

Phút 54: Ajer chặn đứng Vinicius

Vinicius tăng tốc bên cánh trái, vượt qua hai cầu thủ Na Uy và đưa bóng xuống sát đường biên ngang. Ajer kịp can thiệp để phá bóng trước khi Brazil tạo ra pha căng ngang nguy hiểm.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Brazil là đội giao bóng trong hiệp hai. Bên phía Na Uy, Oscar Bobb và Schjelderup được tung vào sân thay Sorloth và Nusa.

Hết hiệp 1: Brazil và Na Uy hòa 0-0

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Brazil tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, nhưng chưa thể xuyên thủng hàng thủ Na Uy.

Phút 45+4: Martinelli đánh đầu hụt đáng tiếc

Guimaraes sút xa rất căng nhưng bóng đập trúng Cunha. Brazil sau đó lấy lại bóng và Casemiro bấm bóng tinh tế cho Martinelli phá bẫy việt vị, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu hụt khi trước mặt chỉ còn Nyland và khung thành.

Phút 40: Vinicius không thắng được Nyland

Từ pha mất bóng nguy hiểm của Odegaard, Brazil lập tức có cơ hội. Martinelli gảy bóng cho Vinicius ở góc trái vòng cấm Na Uy. Sau nhịp ngoặt bóng qua Ryerson, Vinicius sút chìm về góc gần nhưng bị Nyland dùng chân cản phá.

Phút 37: Haaland dứt điểm chưa đủ hiểm

Nusa đi bóng từ cánh phải vào trong rồi treo bóng tầm trung. Haaland di chuyển về góc trái vòng cấm Brazil và tung cú tâng cầu mây, nhưng pha xử lý này không gây nhiều khó khăn cho Alisson.

Phút 35: Odegaard đưa bóng vào cạnh lưới

Na Uy tận dụng sai lầm chuyền bóng của Brazil để phản công. Nusa từ hành lang trái cắt vào rồi chuyền cho Odegaard. Dù bị Marquinhos che góc, Odegaard vẫn xoay sở để sút ngay về góc gần, nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới.

Phút 30: Nyland cứu nguy trước khung thành

Vinicius chọc khe để Martinelli thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ Brazil căng ngang cho Guimaraes ở sát cầu môn, nhưng Nyland kịp can thiệp bằng chân, khiến bóng bật qua đầu Guimaraes. Hàng thủ Na Uy sau đó tiếp tục chắn được tình huống dứt điểm tiếp theo.

Phút 24: Brazil phản công bất thành

Brazil cướp bóng ở giữa sân và Cunha lập tức tăng tốc. Dù Vinicius băng lên bên trái, Cunha chọn tự đi bóng trong thế 1 đấu 1, nhưng Wolfe đã theo sát và ngăn anh xâm nhập vòng cấm.

Phút 18: Brazil không tận dụng được pha phản công

Brazil có cơ hội phản công 3 đấu 3 sau khi Na Uy mất bóng ở giữa sân. Tuy nhiên, ba hậu vệ Na Uy che chắn tốt khu vực trung lộ, khiến bóng phải được đưa ra góc hẹp cho Vinicius. Pha tạt của anh sau đó bị Ajer phá ra.

Phút 14: Guimaraes đá hỏng phạt đền

Guimaraes thực hiện quả 11m với nhịp chạy đà có điểm dừng để đánh lừa Nyland. Thủ môn Na Uy vẫn đứng vững và bay người cản phá cú sút về phía tay phải.

Phút 10: VAR mang về phạt đền cho Brazil

Guimaraes đưa bóng vào trung lộ cho Martinelli, người xử lý khéo rồi chuyền sang góc trái vòng cấm cho Cunha băng xuống. Cunha bị Ajer xoạc ngã. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài thay đổi quyết định và cho Brazil hưởng penalty.

Phút 3: Na Uy bị từ chối bàn thắng

Odegaard mở pha phản công bằng đường chọc khe cho Sorloth bên cánh phải. Sorloth quặt bóng rồi nhả lại để Berg dứt điểm vào góc cao, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị với Sorloth.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Na Uy là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Brazil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha.

Đội hình dự kiến ĐT Na Uy

Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.

Nhận định bóng đá hôm nay Brazil vs Na Uy

Brazil bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với vị thế được đánh giá cao hơn Na Uy. Theo Opta, Selecao có 53,6% cơ hội thắng trong 90 phút, cao hơn mức 22,4% của đại diện Bắc Âu. Khả năng trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ được dự báo ở mức 24,0%.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Brazil đứng hạng 6 thế giới, còn Na Uy xếp hạng 31. Khoảng cách này cho thấy lợi thế nghiêng về đội bóng Nam Mỹ, nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến nhiều áp lực cho Selecao khi họ chưa từng thắng Na Uy sau 4 lần chạm trán.

Hành trình của Brazil tại World Cup 2026 khá ổn định. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đứng đầu bảng C sau trận hòa Morocco 1-1, thắng Haiti 3-0, vượt qua Scotland 3-0 và sau đó ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16. Selecao cho thấy sự cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Na Uy cũng không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 rồi hạ Bờ Biển Ngà 2-1 tại vòng 1/16. Với 10 bàn sau 4 trận, Na Uy đang sở hữu hàng công có khả năng bùng nổ, đặc biệt khi Erling Haaland tiếp tục duy trì phong độ cao.

Brazil nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, sử dụng tốc độ của Vinicius Junior bên cánh trái và khả năng sáng tạo của Neymar ở trung lộ. Khi Lucas Paqueta vắng mặt, Bruno Guimaraes và Casemiro cần giữ được sự chắc chắn để hạn chế những pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Na Uy có thể không cần cầm bóng quá nhiều. Martin Odegaard giữ vai trò mở ra các đường phản công, Antonio Nusa tạo tốc độ ở biên, còn Haaland và Sorloth là những điểm đến nguy hiểm trong vòng cấm. Đây là kiểu đối thủ có thể khiến Brazil trả giá nếu mất bóng ở khu vực giữa sân.

Selecao vẫn sáng cửa đi tiếp nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm knock-out và nhiều phương án tạo đột biến hơn. Dù vậy, để phá dớp không thắng Na Uy, Brazil cần duy trì sự kiên nhẫn và tránh bị kéo vào thế trận đôi công quá cởi mở.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Na Uy.