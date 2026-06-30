Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Brazil vs Nhật Bản ngày 30/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Brazil và Nhật Bản lúc 0h00 ngày 30/6/2026. Selecao hướng tới vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Brazil vs Nhật Bản

Thời gian: 0h00 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Houston, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Brazil vs Nhật Bản hôm nay 30/6/2026 - Tỷ số: 2-1

Phút 90+5: Martinelli nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil

Brazil có pha tấn công rất hay với đường chọc khe thẳng vào trung lộ. Martinelli khống chế bước một bằng chân trái trước khi cứa lòng chân phải, đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới Nhật Bản.

Phút 90: Hiệp hai có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho trận đấu có thêm 6 phút bù giờ trong hiệp hai.

Phút 89: Vinicius dứt điểm bị chặn

Vinicius nhá chuyền rồi đẩy bóng ra ngoài để cứa lòng. Đáng tiếc, cú sút chạm chân cầu thủ Nhật Bản và bay ra ngoài.

Phút 83: Brazil tạt bóng quá sâu

Brazil tiếp tục thực hiện một pha tạt bóng sớm, nhưng đường bóng đi quá sâu và bay thẳng ra ngoài.

Phút 77: Martinelli dứt điểm ra ngoài

Bóng bật ra đúng tầm để Martinelli cố gắng vuốt bóng ngay. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil hơi với trong pha ra chân nên bóng bay ra ngoài.

Phút 73: Rayan đánh đầu bất thành

Gabriel thực hiện quả tạt vào vòng cấm để Rayan bật cao đánh đầu. Bóng lại đập vào lưng Suzuki rồi đi hết đường biên.

Phút 68: Tomiyasu giải nguy kịp thời

Casemiro câu bóng vào vòng cấm để Endrick bật lên đánh đầu, nhưng Tomiyasu đã có mặt đúng lúc để phá bóng, giúp Nhật Bản tránh khỏi tình huống nguy hiểm.

Phút 63: Suzuki băng ra cắt bóng

Brazil liên tục tạt bóng sớm từ rìa vòng cấm nhằm tạo độ xoáy vào khu vực nguy hiểm. Dù vậy, Suzuki phán đoán tốt và băng ra bắt gọn.

Phút 58: Vinicius Junior dứt điểm trúng cột dọc

Vinicius Junior đi bóng rất lắt léo trong vòng cấm rồi tung cú vẩy má ngoài đầy kỹ thuật. Tuy nhiên, Suzuki kịp phản xạ đẩy bóng chạm cột dọc, cứu thua cho Nhật Bản.

Phút 56: Casemiro gỡ hòa 1-1 cho Brazil

Bóng được treo về phía cột sau của Nhật Bản và Casemiro chọn vị trí rất tốt. Tiền vệ Brazil có mặt đúng lúc để đánh đầu tung lưới đối thủ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phút 53: Nhật Bản cứu thua trên vạch vôi

Vinicius Junior đánh đầu chuyền bóng để Casemiro dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, bóng lại trúng người Ito ngay trên vạch vôi rồi bật vào người Suzuki, giúp Nhật Bản thoát thua đầy may mắn.

Phút 52: Suzuki cứu thua xuất sắc

Guimaraes bay người đánh đầu rất hiểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Suzuki còn chơi hay hơn với pha cản phá đẳng cấp.

Phút 48: Danilo nhận thẻ vàng

Danilo buộc phải phạm lỗi từ sớm để ngăn cầu thủ Nhật Bản tiếp cận vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Nhật Bản giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Phút 45: Daichi Kamada nhận thẻ vàng

Daichi Kamada bị trọng tài rút thẻ vàng sau pha phạm lỗi có chủ ý nhằm ngăn Brazil tổ chức phản công.

Phút 38: Cunha tiếp tục sút xa

Cunha thử vận may bằng một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm nhưng lực sút chưa đủ mạnh để gây khó cho thủ môn Suzuki.

Phút 34: Vinicius Junior sút xa

Vinicius Junior nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút ngay từ khoảng cách hơn 20m. Bóng đi khá căng nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Suzuki.

Phút 29: Sano mở tỷ số cho Nhật Bản

Sano cướp bóng ở giữa sân rồi dốc thẳng xuống vòng cấm Brazil. Anh tung cú dứt điểm chéo góc căng và chìm, khiến Alisson không có cơ hội cản phá.

Phút 20: Brazil tạt bóng bất thành

Vinicius Junior và Paqueta lần lượt đưa bóng xuống đáy biên, nhưng cả hai quả tạt vào vòng cấm đều bị hàng thủ Nhật Bản chặn lại.

Phút 16: Casemiro nhận thẻ vàng

Casemiro phạm lỗi với Ito ngay trước vòng cấm Brazil và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Phút 12: Sano nhận thẻ vàng

Sano trở thành cầu thủ đầu tiên bị phạt thẻ sau pha phạm lỗi với Vinicius Junior.

Phút 10: Nhật Bản phòng ngự tỉnh táo

Brazil cố gắng bấm bóng vào vòng cấm để Vinicius Junior băng xuống, nhưng hậu vệ Nhật Bản vẫn giữ được sự tập trung và kịp thời hóa giải.

Phút 6: Hàng thủ Nhật Bản giải nguy

Guimaraes tạt bóng rất nhanh vào vòng cấm cho Vinicius băng xuống, nhưng hậu vệ Nhật Bản đã kịp phá bóng để hóa giải tình huống nguy hiểm.

Phút 2: Guimaraes dứt điểm nhanh

Rayan nhả bóng thuận lợi để Guimaraes nhanh chân tung cú sút. Tuy nhiên, bóng đập chân hậu vệ Nhật Bản rồi đi ra ngoài.

Đội hình dự kiến ĐT Brazil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Đội hình dự kiến ĐT Nhật Bản

Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Nhận định bóng đá hôm nay Brazil vs Nhật Bản

Brazil bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế đội nhất bảng C. Sau trận hòa 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân, Selecao nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu bằng hai chiến thắng cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland.

Theo Opta, Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút. Nhật Bản đạt 19,7%, còn khả năng trận đấu phải kéo sang hiệp phụ là 23,0%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Brazil đứng thứ 6 thế giới, cao hơn Nhật Bản hạng 18.

Sức mạnh của Brazil nằm ở chất lượng ngôi sao và tốc độ tấn công. Vinicius Junior, Neymar, Paqueta và Matheus Cunha giúp Selecao có nhiều phương án tạo đột biến. Hàng thủ Brazil cũng cho thấy sự ổn định hơn khi giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước vòng knock-out.

Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Samurai Blue bất bại cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và từng đánh bại Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu có lối chơi kỷ luật, pressing tốt và phản công tốc độ.

Điểm đáng chú ý là Nhật Bản mới chỉ thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần nhất. Dù vậy, cái dớp chưa từng thắng một trận knock-out World Cup vẫn là rào cản lớn với đại diện châu Á.

Brazil ghi tới 15 bàn trong 5 trận gần đây, đạt hiệu suất 3 bàn/trận. Với phong độ tấn công đang lên và bản lĩnh ở các trận loại trực tiếp, Selecao vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Nhật Bản.