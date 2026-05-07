Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Canada vs Morocco ngày 5/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Canada và Morocco lúc 0h00 ngày 5/7/2026. Đội đồng chủ nhà Canada đứng trước thử thách lớn tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Canada vs Morocco

Thời gian: 0h00 ngày 5/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ NRG Stadium, Houston, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Canada vs Morocco hôm nay 5/7/2026 - Tỷ số: 0-0

Phút 3: Hai đội nhập cuộc thận trọng

Hai đội bắt đầu trận đấu với nhịp độ khá chậm. Bombito vừa phất bóng dài hướng tới Buchanan đang bứt tốc, nhưng đường chuyền quá mạnh và lăn hết đường biên.

Đội hình dự kiến ĐT Canada

Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Eustaquio, Buchanan, Millar, Saliba; David, Oluwaseyi.

Đội hình dự kiến ĐT Morocco

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazroui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari.

Nhận định bóng đá hôm nay Canada vs Morocco

Canada bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với tâm thế đặc biệt sau hành trình giàu cảm xúc. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch đã vượt qua Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng muộn của Stephen Eustáquio, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở nhóm 16 đội mạnh nhất World Cup.

Tinh thần thi đấu quả cảm, tốc độ trong các pha lên bóng và khả năng chuyển trạng thái nhanh đang giúp Canada trở thành đối thủ rất khó lường. Với Alphonso Davies, Jonathan David và Tajon Buchanan, đại diện CONCACAF có đủ nhân tố để tạo đột biến trong những tình huống phản công.

Morocco lại mang đến một thử thách hoàn toàn khác. Đại diện châu Phi vừa trải qua trận đấu cực kỳ căng thẳng trước Hà Lan, hòa 1-1 sau 120 phút rồi thắng 3-2 trên chấm luân lưu. Chiến thắng đó giúp thầy trò Mohamed Ouahbi tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

Điểm mạnh của Morocco nằm ở hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng chịu sức ép tốt và những pha chuyển đổi trạng thái sắc bén. Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Ounahi hay Brahim đều có thể tạo ảnh hưởng lớn trong một trận đấu được dự báo chặt chẽ.

Về phong độ, Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Morocco còn ấn tượng hơn khi bất bại 5 trận vừa qua với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng châu Phi cũng đang sở hữu chuỗi 25 trận không thua trên mọi đấu trường.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Morocco khi đội bóng này thắng cả 2 lần gặp Canada trước đây. Dù Canada có lợi thế thể lực nhờ được nghỉ nhiều hơn, kinh nghiệm và độ lì của Morocco ở các trận knock-out vẫn là yếu tố rất đáng chú ý.

Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu nhiều khả năng diễn ra căng thẳng và không dễ xuất hiện thế trận quá cởi mở. Canada có thể gây khó khăn bằng tốc độ, nhưng Morocco vẫn nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh, tổ chức phòng ngự và kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

Dự đoán tỷ số: Canada 1-2 Morocco.