Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Colombia vs Bồ Đào Nha ngày 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Colombia và Bồ Đào Nha lúc 6h30 ngày 28/6/2026. Hai đội quyết đấu để xác định ngôi đầu bảng K World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Colombia vs Bồ Đào Nha

Thời gian: 6h30 ngày 28/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Hard Rock, Mỹ

Giải đấu: Bảng K - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV7 VTVgo trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha hôm nay 28/6/2026 - Tỷ số: 0-0

Phút 90: Hiệp hai có 5 phút bù giờ

Trọng tài thông báo hiệp hai sẽ có thêm 5 phút bù giờ. Hai đội vẫn còn thời gian để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Phút 87: Gustavo Puerta nhận thẻ vàng

Gustavo Puerta phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm. Trọng tài Alireza Faghani không do dự khi rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Colombia.

Phút 83: Bồ Đào Nha nỗ lực vây hãm

Nuno Mendes treo bóng từ tình huống đá phạt, nhưng đường tạt thiếu chính xác. Một hậu vệ Colombia dễ dàng đánh đầu phá bóng ra xa.

Phút 80: Ronaldo phung phí cơ hội

Ronaldo có cơ hội tốt để dứt điểm nếu hãm bóng gọn hơn. Tuy nhiên, CR7 lại đưa bóng vào góc hẹp rồi cố chuyền cho Leao nhưng không thành công.

Phút 78: Dalot sút xa không chính xác

Dalot nhận bóng trước khi quyết định tung cú sút từ xa, nhưng bóng đi không trúng khung thành Colombia.

Phút 74: Không có phạt đền cho Colombia

Luis Suarez va chạm với Mendes trong vòng cấm Bồ Đào Nha, nhưng trọng tài không cho Colombia hưởng phạt đền.

Phút 73: Bồ Đào Nha thoát thua trên vạch vôi

Luis Suarez dứt điểm nhanh trong vòng cấm sau đường chuyền chính xác của đồng đội. Bóng tưởng như đã đi vào lưới, nhưng một hậu vệ Bồ Đào Nha kịp cản phá ngay trên vạch vôi.

Phút 66: Diogo Costa cứu thua ngoạn mục

Jhon Arias có cơ hội rất rõ ràng trong vòng cấm và tung cú vô-lê hướng về góc phải khung thành. Tuy nhiên, Diogo Costa phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bồ Đào Nha.

Phút 60: Ronaldo dứt điểm chệch khung thành

Felix thả bóng tinh tế để Ronaldo đối mặt với thủ môn Vargas của Colombia. Tuy nhiên, cú dứt điểm của CR7 đi chệch khung thành, trước khi trọng tài xác định tiền đạo Bồ Đào Nha đã việt vị.

Phút 65: Bồ Đào Nha vẫn bế tắc

Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm từ quả đá phạt, nhưng pha xử lý không tốt khiến bóng đi thẳng ra ngoài đường biên ngang. Camilo Vargas sẽ thực hiện quả phát bóng lên cho Colombia.

Phút 63: Richard Rios phạm lỗi

Richard Rios có pha vào bóng quyết liệt và trọng tài Alireza Faghani lập tức cắt còi. Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt từ tình huống này.

Phút 59: Joao Felix nỗ lực tạo cơ hội

Joao Felix thực hiện đường chuyền bổng khá tinh tế vào vòng cấm Colombia. Tuy nhiên, không có cầu thủ Bồ Đào Nha nào kịp băng vào tiếp ứng, khiến pha tấn công trôi qua đáng tiếc.

Phút 55: Diogo Costa bắt gọn cú sút của Jhon Arias

Jhon Arias xử lý khá tự tin khi vượt qua một cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Dù vậy, cú sút không đủ hiểm và đi đúng vị trí của Diogo Costa.

Phút 50: Joao Felix đánh đầu vọt xà

Bồ Đào Nha có cơ hội mở tỷ số khi Joao Felix bật cao đón quả tạt chính xác trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú đánh đầu của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Bồ Đào Nha là đội giao bóng trong hiệp hai. Ngay đầu hiệp, HLV Martinez thực hiện sự thay đổi khi đưa Dalot vào sân thay Cancelo.

Phút 45: Diogo Costa cứu thua ấn tượng

Gustavo Puerta băng xuống đón đường chuyền chính xác rồi dứt điểm một chạm ở cự ly thuận lợi. Tuy nhiên, thủ môn Diogo Costa đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bồ Đào Nha.

Phút 41: Joao Felix dứt điểm vọt xà

Bồ Đào Nha tổ chức ném biên rất hiệu quả, tạo ra cơ hội ngay sát khung thành Colombia. Đáng tiếc, cú dứt điểm cận thành của Joao Felix lại đưa bóng bay vọt xà.

Phút 38: Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Bruno Fernandes có đủ thời gian và khoảng trống trong vòng cấm sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Tuy nhiên, cú sút vào chính giữa khung thành của tiền vệ Bồ Đào Nha không thể thắng được Camilo Vargas.

Phút 37: Bồ Đào Nha lùi sâu chống đỡ

Colombia đang tận dụng nền tảng thể lực tốt để gia tăng sức ép. Hàng thủ Bồ Đào Nha phải làm việc vất vả và liên tục lùi sâu trước các pha lên bóng của đối thủ.

Phút 32: James Rodriguez bị phạm lỗi

Ruben Dias có pha phạm lỗi từ phía sau với James Rodriguez. Cú va chạm khá mạnh khiến cầu thủ Colombia bị đau và trận đấu phải tạm chững lại.

Phút 27: Trận đấu tạm gián đoạn

Trận đấu bước vào quãng nghỉ uống nước cần thiết. Đây cũng là thời điểm để Bồ Đào Nha điều chỉnh lại nhịp chơi sau những phút chịu sức ép lớn từ đối thủ.

Phút 24: Ronaldo sút phạt trúng đích

Ronaldo thực hiện cú đá phạt hàng rào ở cự ly khá xa và đưa bóng đi trúng khung thành. Tuy nhiên, cú sút không đủ lực cũng như độ hiểm để gây khó cho thủ môn.

Phút 22: Pedro Neto cứu thua trước vạch vôi

Jhon Arias dứt điểm hướng về góc trái khung thành Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Pedro Neto đã kịp thời có mặt và chặn bóng ngay trước vạch vôi.

Phút 17: Diogo Costa cứu thua xuất sắc

Jhon Cordoba đi bóng kỹ thuật, vượt qua hai hậu vệ Bồ Đào Nha trước khi dứt điểm trong thế đối mặt. Tuy nhiên, Diogo Costa đã phản xạ cực nhanh, đổ người cản phá cho đội nhà.

Phút 12: Bruno Fernandes sút xa không chính xác

Bruno Fernandes nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút rất nhanh. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền vệ Bồ Đào Nha đi thiếu chuẩn xác và chệch khá xa khung thành Colombia.

Phút 8: James Rodriguez thử vận may

James Rodríguez tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nhưng pha dứt điểm của anh thiếu chính xác và bóng đi chệch khá xa khung thành Bồ Đào Nha.

Phút 5: Bồ Đào Nha đáp trả

Ruben Neves quan sát kỹ quỹ đạo bóng trước khi tung cú vô-lê ngay sát rìa vòng cấm. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền vệ Bồ Đào Nha thiếu chính xác và bóng bay chệch khá xa cột dọc trái.

Phút 4: Uzbekistan tấn công biên nguy hiểm

Uzbekistan có pha căng ngang khó chịu từ cánh trái, đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, hậu vệ CHDC Congo đã chơi tập trung và kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà.

Phút 1: Uzbekistan bị từ chối bàn thắng

Shomurodov dứt điểm tung lưới CHDC Congo khi trận đấu mới trôi qua 21 giây. Dù vậy, trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 2: Colombia suýt mở tỷ số

Luis Diaz hãm bóng rất hay rồi chuyền vào trong. Jhon Cordoba có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng bóng chưa đủ hiểm để làm rung lưới Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến ĐT Colombia

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Đội hình dự kiến ĐT Bồ Đào Nha

Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Nhận định bóng đá hôm nay Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia và Bồ Đào Nha bước vào lượt trận cuối bảng K World Cup 2026 với mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu. Colombia toàn thắng hai trận đầu, còn Bồ Đào Nha cũng sở hữu lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp, khiến màn so tài này mang ý nghĩa quan trọng về thứ hạng và nhánh đấu knock-out.

Xét tương quan hiện tại, Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn. Theo Opta, Seleccao có 48,9% cơ hội giành chiến thắng, Colombia đạt 26,0%, còn khả năng hòa là 25,1%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha đứng hạng 5 thế giới, cao hơn Colombia hạng 13.

Colombia dưới thời HLV Nestor Lorenzo là tập thể rất khó chịu. Đại diện Nam Mỹ có tốc độ, sức mạnh tranh chấp và khả năng chuyển trạng thái tốt. Luis Diaz, James Rodriguez, Daniel Munoz hay Jhon Arias đều là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt nếu có khoảng trống.

Bồ Đào Nha lại sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva và Cristiano Ronaldo giúp đại diện châu Âu có nhiều cách tiếp cận khung thành. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, luân chuyển bóng và tận dụng cơ hội của Seleccao được đánh giá rất cao.

Về hiệu suất tấn công, cả hai đội đều có số liệu ấn tượng. Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất, trung bình 2,13 bàn/trận. Bồ Đào Nha còn mạnh hơn với 33 bàn sau 12 trận, đạt hiệu suất 2,75 bàn/trận.

Hàng thủ của hai đội vẫn có điểm để khai thác. Colombia nhận 9 bàn thua sau 8 trận, còn Bồ Đào Nha thủng lưới 14 bàn sau 12 trận. Cả hai cùng có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây, nên trận đấu này có cơ sở để xuất hiện bàn thắng cho cả hai phía.

Colombia đủ tốc độ và sức mạnh để gây khó khăn cho Bồ Đào Nha, đặc biệt ở các pha phản công. Dù vậy, Seleccao vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng nhân sự đồng đều, kinh nghiệm của Ronaldo và sự đa dạng trong các phương án tấn công.

Dự đoán tỷ số: Colombia 1-2 Bồ Đào Nha.