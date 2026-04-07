Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Colombia vs Ghana ngày 4/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Colombia và Ghana lúc 8h30 ngày 4/7/2026. Đại diện Nam Mỹ hướng tới tấm vé đi tiếp ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Colombia vs Ghana

Thời gian: 08h30 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Colombia vs Ghana hôm nay 4/7/2026 - Tỷ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Đội hình dự kiến ĐT Ghana

Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Iñaki Williams.

Nhận định bóng đá hôm nay Colombia vs Ghana

Colombia bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với hành trang khá ấn tượng. Đại diện Nam Mỹ khép lại bảng K ở vị trí dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, sau đó vượt qua CHDC Congo 1-0 nhờ bàn thắng của Daniel Muñoz. Ở lượt cuối, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 để bảo toàn ngôi đầu bảng.

Điểm mạnh của Colombia nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng công có Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Córdoba và kinh nghiệm của James Rodríguez, tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Tuyến dưới cũng chơi rất chắc chắn khi chỉ nhận 1 bàn thua tại vòng bảng.

Việc giữ sạch lưới trước Bồ Đào Nha là tín hiệu tích cực cho Colombia trước giai đoạn knock-out. Đại diện Nam Mỹ không chỉ kiểm soát nhịp độ tốt mà còn duy trì được sự kỷ luật khi không có bóng.

Ghana đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi giành 4 điểm tại bảng L, ghi 2 bàn và nhận 2 bàn thua. Họ thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 rồi thua Croatia 1-2 ở lượt cuối.

Ghana là đối thủ không dễ bị đánh bại. Lối chơi của họ thiên về phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên số đông bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công với tốc độ của Antoine Semenyo, Mohammed Kudus, Jordan Ayew hay Iñaki Williams.

Tuy nhiên, Colombia vẫn nhỉnh hơn về phong độ và sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Nam Mỹ thắng 4, hòa 1, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ, Colombia có nhiều cơ hội tạo ra sức ép đủ lớn để phá vỡ hàng thủ Ghana.

Về lực lượng, Colombia không có Jorge Carrascal vì án kỷ luật. Ghana có đầy đủ lực lượng cho trận đấu này. Với chất lượng đội hình đồng đều hơn, khả năng phòng ngự chắc chắn và nhiều nhân tố tạo đột biến, Colombia được đánh giá sáng cửa giành vé đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Colombia 2-1 Ghana.