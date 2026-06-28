Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Croatia vs Ghana ngày 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Croatia và Ghana lúc 04h00 ngày 28/6/2026. Hai đội quyết chiến ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 để nuôi hy vọng vào vòng knock-out.

Thông tin trận đấu Croatia vs Ghana

Thời gian: 04h00 ngày 28/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ

Giải đấu: Bảng L - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Croatia vs Ghana hôm nay 28/6/2026 - Tỷ số: 2-1

Phút 90: Hiệp hai có 7 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ.

Phút 83: Croatia vượt lên dẫn 2-1

Modric tạt bóng chuẩn xác để Vlasic bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái. Bóng đi thẳng vào góc, khiến thủ môn Asare không thể cản phá.

Phút 82: Asare cứu thua xuất sắc

Asare vừa có pha cứu thua đẳng cấp sau cú dứt điểm rất căng và chuẩn xác của Pasalic.

Phút 77: Ghana được công nhận bàn gỡ

Sau 5 phút kiểm tra VAR, trọng tài xác định bàn thắng của Ghana hợp lệ. Sibo, cầu thủ đứng ở vị trí việt vị, không tham gia vào tình huống bóng.

Phút 73: Ghana bị từ chối bàn thắng

Lukassen băng vào đá nối rất nhanh, khiến thủ môn Livakovic không kịp phản xạ. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Phút 65: Croatia giải nguy tốt

Ghana được hưởng phạt góc và treo bóng vào khu vực giữa khung thành. Tuy nhiên, hàng thủ Croatia đã phòng ngự chắc chắn để hóa giải tình huống.

Phút 60: Croatia lỡ cơ hội từ bóng bổng

Một cầu thủ Croatia thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn vị trí Budimir có thể bật lên đánh đầu.

Phút 56: Modric lùi về cứu nguy

Sau khi Sulemana vượt qua Stanisic khá dễ dàng, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm. Modric kịp thời có mặt để phá bóng trước khi Semenyo dứt điểm.

Phút 50: Ghana suýt có bàn gỡ

Ghana tổ chức tấn công tốt và Semenyo có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này lại chạm bóng hụt trong gang tấc.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Ghana giao bóng, hiệp hai trận đấu chính thức bắt đầu.

Phút 45+3: Hết hiệp một

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Croatia.

Phút 40: Semenyo dứt điểm cắt ngang khung thành

Semenyo thoát xuống đáy biên phải rồi tung cú dứt điểm rất căng. Tuy nhiên, bóng đi cắt ngang khung thành và không trở thành bàn thắng cho Ghana.

Phút 38: Kovacic bị chặn cú sút

Bóng được mở ra ở khu vực trung lộ, tạo cơ hội để Kovacic tung cú sút ngay trước vòng cấm. Dù vậy, hậu vệ Ghana đã kịp băng vào che chắn.

Phút 31: Croatia mở tỷ số

Sucic tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Ghana không thể cản phá. Croatia vươn lên dẫn 1-0.

Phút 30: Thủ môn Ghana cứu thua

Modric tiếp tục thực hiện pha câu bóng vào vòng cấm để Perisic băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Ghana đã bay người cứu thua xuất sắc.

Phút 24: Budimir ngã trong vòng cấm

Budimir ngã trong vòng cấm sau pha tác động từ cầu thủ Ghana, nhưng trọng tài không cho Croatia hưởng phạt đền.

Phút 21: Pongracic đánh đầu vọt xà

Modric thực hiện quả tạt rất tốt để Pongracic bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Ghana.

Phút 17: Bóng trúng cột dọc

Ghana mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo cơ hội để Vlasic tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng và chìm nhưng lại tìm đến cột dọc.

Phút 9: Thủ môn Ghana bắt gọn bóng

Bóng được đưa xuống sát đáy biên trước khi Croatia thực hiện quả tạt khá đẹp vào trong. Tuy nhiên, thủ môn Ghana đã băng ra bắt gọn.

Trận đấu bắt đầu

Croatia vs Ghana bắt đầu trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Croatia

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Petar Musa, Mario Pasalic.

Đội hình dự kiến ĐT Ghana

Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Alexander Djiku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Abu Francis, Kamaradini Mamudu; Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah.

Nhận định bóng đá hôm nay Croatia vs Ghana

Croatia và Ghana bước vào lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 với nhiệm vụ rất rõ ràng: giành kết quả có lợi để cạnh tranh vé vào vòng knock-out. Sau thất bại 2-4 trước Anh ở ngày ra quân, Croatia đã kịp trở lại bằng chiến thắng quan trọng trước Panama.

Đội bóng áo caro không còn thế hệ vàng ở giai đoạn sung mãn nhất, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm vẫn là điểm tựa lớn. Luka Modric, Mateo Kovacic cùng dàn cầu thủ giàu chất lượng giúp Croatia duy trì khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công khá ổn định.

Hiệu suất ghi bàn của Croatia đang rất đáng chú ý. Đại diện châu Âu có 31 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2,58 bàn/trận. Croatia cũng ghi bàn ở 10/12 trận gần đây, cho thấy họ có nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương.

Ghana lại bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Đại diện châu Phi gây ấn tượng nhờ hàng phòng ngự chắc chắn, chỉ nhận 1 bàn thua trong 8 trận gần nhất và giữ sạch lưới tới 7 trận. Sau chiến thắng trước Panama, Ghana đang có lợi thế nhất định ở cuộc đua đi tiếp.

Điểm mạnh của Ghana nằm ở cự ly đội hình chặt chẽ, khả năng tranh chấp tốt và tốc độ của các mũi tấn công như Mohammed Kudus, Jordan Ayew hay Ernest Nuamah. Nếu duy trì được sự tập trung, Ghana hoàn toàn có thể kéo Croatia vào thế trận khó chịu.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà kinh nghiệm có thể tạo nên khác biệt. Croatia quen với áp lực ở các trận cầu lớn, sở hữu tuyến giữa đủ khả năng kiểm soát nhịp độ và tạo ra bước ngoặt ở những thời điểm quan trọng.

Với tính chất quyết định, trận đấu có thể diễn ra chặt chẽ trong phần lớn thời gian. Ghana có hàng thủ rất khó xuyên phá, nhưng Croatia nhỉnh hơn về bản lĩnh, khả năng cầm bóng và kinh nghiệm xử lý các trận đấu căng thẳng.

Dự đoán tỷ số: Croatia 2-1 Ghana.