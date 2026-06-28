Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Jordan vs Argentina ngày 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Jordan và Argentina lúc 9h00 ngày 28/6/2026. La Albiceleste hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại bảng J World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Jordan vs Argentina

Thời gian: 9h00 ngày 28/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Levi's, Mỹ

Giải đấu: Bảng J - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Jordan vs Argentina hôm nay 28/6/2026 - Tỷ số: 1-3

Phút 80: Messi nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina

Thay vì sút phạt qua hàng rào, Messi chọn phương án dứt điểm sệt đầy bất ngờ. Bóng đi qua chân các cầu thủ rồi lăn vào lưới, khiến thủ môn Jordan không kịp phản ứng.

Phút 79: Argentina được hưởng đá phạt

Messi bị phạm lỗi ngay ở vị trí rất thuận lợi. Argentina được hưởng quả đá phạt trực tiếp, mở ra cơ hội rõ ràng để Messi dứt điểm.

Phút 65: Messi đá phạt vọt xà

Messi thực hiện cú sút phạt bằng chân trái, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Jordan.

Phút 61: Argentina thay người

Messi xuất hiện trên sân để thay Lautaro Martinez. Ngoài ra, Almada cũng được đưa vào thi đấu thay cho Lo Celso.

Phút 55: Jordan rút ngắn tỷ số xuống 1-2

Jordan phối hợp rất hay từ trung lộ sang cánh phải. Haddad căng ngang thuận lợi để Al-Taamari băng vào dứt điểm tung lưới Argentina.

Phút 49: Bàn thắng của Argentina không được công nhận

Lautaro Martinez nhận đường chọc khe thuận lợi rồi băng xuống vòng cấm Jordan. Anh chuyền ngược lại để Paredes dứt điểm tung lưới, nhưng bàn thắng bị từ chối vì Lautaro đã việt vị trước đó.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp hai bắt đầu, hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

Phút 45: Hiệp một có 5 phút bù giờ

Trọng tài thông báo hiệp một sẽ có thêm 5 phút bù giờ.

Phút 35: Abu Taha dứt điểm bị chặn

Abu Taha tung cú vô lê từ rìa vòng cấm về phía khung thành Argentina, nhưng hậu vệ đối phương đã kịp cản phá.

Phút 31: Lautaro Martinez nâng tỷ số lên 2-0

Lautaro Martinez bước lên chấm phạt đền và dễ dàng đánh bại thủ môn Jordan, giúp Argentina nhân đôi cách biệt.

Phút 30: Argentina được hưởng phạt đền

Trọng tài xác định Al-Rashdan đã phạm lỗi trong vòng cấm. Argentina được trao quả phạt đền.

Phút 29: VAR vào cuộc

Trọng tài đang tham khảo VAR để kiểm tra khả năng cầu thủ Jordan có pha cao chân với Senesi trong vòng cấm hay không.

Phút 28: Lautaro Martinez dứt điểm trúng xà ngang

Lautaro Martinez tung cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành Jordan. Ngay sau đó, Senesi băng vào đánh đầu nhưng thủ môn Abulaila phản xạ rất nhanh để cứu thua.

Phút 19: Lo Celso mở tỷ số cho Argentina

Lo Celso thực hiện quả đá phạt đầy tinh quái, đưa bóng đi thẳng vào lưới Jordan. Thủ môn đối phương gần như chôn chân đứng nhìn Argentina vượt lên dẫn 1-0.

Phút 13: Otamendi đánh đầu chệch khung thành

Argentina được hưởng phạt góc và Otamendi băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, pha dứt điểm của trung vệ này đưa bóng đi chệch khung thành Jordan.

Phút 07: Bàn thắng của Argentina không được công nhận

Julian Alvarez chọc khe thuận lợi để Lo Celso băng xuống dứt điểm tung lưới Jordan. Tuy nhiên, trọng tài xác định tiền vệ Argentina đã rơi vào thế việt vị.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Áo giao bóng trước, trận đấu giữa Algeria và Áo chính thức bắt đầu.

Phút 3: Lộn xộn trước khung thành Algeria

Áo nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép, khiến khung thành Algeria rơi vào tình huống lộn xộn ngay những phút đầu.

Đội hình dự kiến ĐT Jordan

Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Nhận định bóng đá hôm nay Jordan vs Argentina

Argentina bước vào lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 với tâm thế rất thoải mái. Sau hai chiến thắng trước Algeria và Áo, nhà đương kim vô địch đã có 6 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới.

Mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Lionel Scaloni là giữ ngôi đầu bảng, đồng thời duy trì nhịp thi đấu trước vòng knock-out. Với chất lượng đội hình vượt trội, Argentina có đủ cơ sở để hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Lionel Messi vẫn là tâm điểm trong lối chơi của La Albiceleste. Cú đúp vào lưới Áo cho thấy đội trưởng Argentina vẫn biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Khả năng di chuyển linh hoạt, mở khoảng trống và dứt điểm của Messi sẽ tạo ra áp lực lớn cho hàng thủ Jordan.

Jordan đã chính thức bị loại sau hai thất bại trước Áo và Algeria. Trận đấu tại Levi's Stadium vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với đại diện châu Á. Dù vậy, Jordan vẫn có lý do để chơi nỗ lực nhằm khép lại kỳ World Cup lịch sử bằng một màn trình diễn tích cực.

Điểm sáng của Jordan nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng gây đột biến từ Musa Al-Taamari, Ali Olwan hay Nizar Al-Rashdan. Đại diện châu Á ghi bàn ở 11/12 trận gần nhất, nhưng hàng thủ thiếu ổn định khiến họ khó đứng vững trước sức ép lớn.

Argentina vượt trội về kiểm soát bóng, chất lượng chuyền và kinh nghiệm thi đấu. Đội bóng Nam Mỹ kiểm soát bóng trung bình 58%, chuyền chính xác 90% và đang có chuỗi 5 trận toàn thắng mà không để lọt lưới.

Với tương quan hiện tại, Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nếu chơi đúng sức, La Albiceleste nhiều khả năng sẽ làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-3 Argentina.