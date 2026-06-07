Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Mexico vs Anh ngày 6/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Anh lúc 7h00 ngày 6/7/2026. Tam Sư hướng tới vé tứ kết World Cup 2026, nhưng Mexico có lợi thế sân nhà và phong độ rất khó lường.

Thông tin trận đấu Mexico vs Anh

Thời gian: 7h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Estadio Banorte, Mexico

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

Link VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

VTV3 VTVgo trực tiếp Mexico vs Anh hôm nay 6/7/2026 - Tỷ số: 0-0

Mưa bão đi kèm sấm chớp đã khiến trận đấu bị hoãn 1 giờ.

Đội hình chính thức ĐT Mexico

Mexico (4-3-3): Raúl Rangel (1), Jorge Sánchez (2), César Montes (3), Johan Vásquez (5), Jesus Gallardo (23), Gilberto Mora (19), Erik Lira (6), Luis Romo (7), Roberto Alvarado (25), Raúl Jiménez (9), Julián Quiñones (16)

Đội hình chính thức ĐT Anh

Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford (1), Jarell Quansah (26), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Nico O'Reilly (3), Elliot Anderson (8), Declan Rice (4), Bukayo Saka (7), Jude Bellingham (10), Anthony Gordon (18), Harry Kane (9)

Nhận định bóng đá hôm nay Mexico vs Anh

Mexico bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn sau chuỗi trận ấn tượng. Đại diện CONCACAF không chỉ tận dụng tốt lợi thế sân nhà mà còn duy trì lối chơi kỷ luật, chắc chắn và rất biết cách kiểm soát các thời điểm quan trọng.

Anh được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Theo Opta, Tam Sư có 41,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi Mexico đạt 31,3%. Khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức được đặt ở mức 27,6%, cho thấy cặp đấu này không quá chênh lệch.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Anh đang đứng hạng 4 thế giới, cao hơn Mexico, đội xếp hạng 14. Khoảng cách về vị trí là có, nhưng không đủ lớn để Tam Sư có thể chủ quan, nhất là khi họ phải thi đấu trước một đối thủ đang hưng phấn và có điểm tựa khán giả nhà.

Mexico vừa đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng trước, qua đó nối dài hành trình đầy chắc chắn tại World Cup 2026. Đội bóng này chơi thực dụng, không nhất thiết kiểm soát bóng áp đảo nhưng luôn biết cách tận dụng cơ hội và bảo vệ thành quả.

Anh cũng có hành trình thuyết phục, nhưng trận thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16 là lời cảnh báo rõ ràng. Tam Sư bị dẫn đến phút 75 trước khi Harry Kane lập cú đúp để giúp đội nhà ngược dòng. Điều đó cho thấy Anh vẫn có khả năng bùng nổ, nhưng cũng có thể gặp rắc rối nếu nhập cuộc thiếu tập trung.

Về chất lượng đội hình, Anh nhỉnh hơn với Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford và Declan Rice. Tuy nhiên, Mexico sở hữu hệ thống phòng ngự rất kín kẽ, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và khả năng gây áp lực tốt trên sân nhà.

Tam Sư vẫn sáng cửa vào tứ kết hơn nhờ chiều sâu lực lượng và những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu. Dù vậy, Mexico hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co nếu giữ được sự tập trung và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-1 Anh.