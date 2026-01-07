Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Mexico vs Ecuador ngày 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Ecuador lúc 8h00 ngày 1/7/2026. El Tri có lợi thế sân nhà tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Mexico vs Ecuador

Thời gian: 8h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Mexico City Stadium

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Mexico vs Ecuador hôm nay 1/7/2026 - Tỷ số: 2-0

Phút 90+4: Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp

Piero Hincapie dùng tay che miệng khi trao đổi với cầu thủ Mexico. Sau khi phía Mexico phản ánh và trọng tài tham khảo VAR, cầu thủ Ecuador bị truất quyền thi đấu.

Phút 90+3: Orbelín Pineda bỏ lỡ cơ hội

Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe rất đẹp của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc phải khung thành Ecuador.

Phút 90: Hiệp hai có 7 phút bù giờ

Trận đấu được cộng thêm 7 phút bù giờ.

Phút 90: Mexico không được hưởng penalty

Một pha va chạm mạnh xảy ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi. Mexico không có phạt đền.

Phút 88: Ecuador tạt bóng thiếu hiệu quả

Thêm một pha bóng được Ecuador đưa vào khu vực cấm địa Mexico. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt và không để khung thành bị đe dọa.

Phút 85: Mexico chơi thong dong

Mexico đang giữ bóng chắc, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador phải liên tục đuổi theo. Nếu thế trận này được duy trì, đội khách rất khó tạo ra bàn thắng.

Phút 80: Mexico thay đổi chiến thuật

Mexico có những điều chỉnh cả về nhân sự lẫn lối chơi nhằm giữ vững lợi thế. Đội chủ nhà đang cố gắng giảm nhịp trận đấu trong quãng thời gian còn lại.

Phút 74: Ecuador phung phí cơ hội rút ngắn tỷ số

Caicedo thực hiện đường chuyền bổng rất hay cho Kevin Rodríguez băng xuống. Dù có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái.

Phút 72: Mexico phòng ngự chắc chắn

Ecuador đưa bóng vào vòng cấm bằng một pha tạt rất đáng chú ý. Plata băng vào nhưng không thể tung cú dứt điểm trước sự áp sát của các hậu vệ Mexico.

Phút 67: Montes đánh đầu nguy hiểm

Từ quả phạt góc của Mexico, César Montes bật lên đánh đầu rất căng về phía khung thành Ecuador. Galindez phải trổ tài cứu thua để giữ lại hy vọng cho đội khách.

Phút 63: Ecuador được hưởng phạt góc

Caicedo treo bóng vào vòng cấm Mexico với ý đồ rõ ràng. Hàng thủ Mexico phá bóng kịp thời, khiến Ecuador có thêm cơ hội từ quả phạt góc.

Phút 60: Ecuador vẫn bế tắc

Trận đấu đã trôi qua 1 giờ, nhưng Ecuador vẫn chưa tìm được lời giải trước hàng thủ Mexico. Đội bóng áo vàng gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng.

Phút 57: Mexico hóa giải quả tạt của Angulo

Nilson Angulo thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm Mexico. Tuy nhiên, hàng thủ đội chủ nhà chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút 53: Mexico bỏ lỡ cơ hội triển khai bóng

César Montes thực hiện đường chuyền dài cho Julián Quiñones băng lên. Dù vậy, bóng đi quá sâu và trôi hết biên ngang, giúp Ecuador có quả phát bóng lên.

Phút 51: Ecuador dứt điểm thiếu chính xác

Từ đường chuyền thuận lợi của Gonzalo Plata, Pedro Vite khống chế bóng ở sát vòng cấm rồi tung cú sút. Pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi quá cao.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Hiệp hai chính thức khởi tranh với quyền giao bóng thuộc về Ecuador.

Phút 45+6: Mexico dẫn 2-0 sau hiệp một

Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico. Ecuador gặp nhiều khó khăn sau khi để đối thủ tạo cách biệt ngay trong 45 phút đầu.

Phút 45: Hiệp một có 5 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 5 phút bù giờ.

Phút 44: Jimenez suýt ghi bàn thứ ba

Mexico suýt nâng tỷ số lên 3-0 sau pha tấn công sắc nét bên cánh phải. Raul Jimenez băng lên dứt điểm từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc.

Phút 40: Rangel cứu thua xuất sắc

John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi bó vào trong trước khi dứt điểm chân trái rất nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Rangel phản xạ cực nhanh để cứu thua cho Mexico.

Phút 38: Caicedo treo bóng thiếu chính xác

Ecuador được hưởng quả đá phạt trong thế trận khá bế tắc. Dù vậy, Caicedo lại thực hiện đường treo bóng không tốt, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Phút 35: Nilson Angulo phạm lỗi quyết liệt

Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau pha vào bóng quá mạnh của Nilson Angulo. Ecuador bị thổi phạt trong tình huống tranh chấp này.

Phút 31: Raul Jimenez nâng tỷ số lên 2-0

Mexico tổ chức pha tấn công sắc nét và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người kết thúc tình huống bằng cú dứt điểm đẳng cấp, khiến thủ môn Galindez tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 29: Va chạm mạnh giữa Valencia và Alvarado

Valencia bên phía Ecuador có pha tranh chấp quá mức với Alvarado. Cầu thủ Mexico tỏ ra rất đau sau tình huống này.

Phút 27: Ecuador tạm giảm sức ép

Ba phút nghỉ giữa hiệp một giúp Ecuador có cơ hội điều chỉnh lại đội hình. Trước đó, họ chịu sức ép lớn khi Mexico liên tục đẩy cao tốc độ tấn công.

Phút 21: Mexico mở tỷ số

Julian Quinones bứt tốc mạnh mẽ rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador. Anh tung cú sút đầy uy lực, khiến thủ môn Galindez không có cơ hội cản phá.

Phút 17: John Yeboah sút trúng cột dọc

John Yeboah có pha đi bóng kỹ thuật rồi tung cú dứt điểm rất đẳng cấp. May cho Mexico khi bóng lại tìm đến cột dọc khung thành.

Phút 15: Gilberto Mora dứt điểm chệch cột

Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm. Cầu thủ trẻ bên phía Mexico lập tức tung cú sút rất căng, nhưng bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc.

Phút 8: Mexico bỏ lỡ cơ hội rõ ràng

Raul Jimenez chọn vị trí tốt để đón quả tạt của Luis Romo rồi đánh đầu ở cự ly gần. Bóng lại đi sạt cột dọc bên trái khung thành Ecuador.

Phút 7: Romo thử vận may từ xa

Luis Romo có khoảng trống sau đường chuyền của đồng đội và quyết định dứt điểm từ xa. Cú sút khá căng nhưng thiếu độ chính xác.

Phút 6: Gilberto Mora sút xa vọt xà

Gilberto Mora xử lý bóng rồi bất ngờ tung cú sút xa táo bạo. Bóng đi hơi cao so với khung thành Ecuador, khiến Mexico bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Phút 3: Mexico tạo sức ép đầu trận

Mexico nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây áp lực lên khung thành Ecuador. Đội bóng áo vàng phải lùi sâu để phòng ngự.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Mexico giao bóng trước, trận đấu chính thức khởi tranh.

Đội hình dự kiến ĐT Mexico

Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Đội hình dự kiến ĐT Ecuador

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Nhận định bóng đá hôm nay Mexico vs Ecuador

Mexico bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn sau vòng bảng hoàn hảo. Đội đồng chủ nhà giành trọn 9 điểm tại bảng A sau các chiến thắng trước Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.

Điểm ấn tượng nhất của Mexico nằm ở sự chắc chắn. El Tri ghi 6 bàn sau 3 trận vòng bảng và chưa để thủng lưới lần nào. Hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật, tuyến giữa kiểm soát tốt nhịp độ và khả năng pressing giúp đội bóng Bắc Mỹ duy trì thế chủ động trước nhiều kiểu đối thủ.

Tính 5 trận gần nhất, Mexico toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Bốn trong số đó là các trận giữ sạch lưới. Đây là nền tảng quan trọng trước khi đội chủ nhà bước vào giai đoạn knock-out, nơi mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá.

Lợi thế sân nhà cũng giúp Mexico được đánh giá cao hơn. Họ đã chơi hai trận tại Mexico City Stadium ở vòng bảng và đều thắng trước Nam Phi cùng Cộng hòa Séc. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo thêm sức bật cho El Tri trong những thời điểm cần tăng tốc.

Ecuador chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện Nam Mỹ vừa gây tiếng vang khi đánh bại Đức 2-1 ở lượt cuối vòng bảng. Chiến thắng này cho thấy Ecuador có khả năng cạnh tranh với những đội bóng mạnh, đặc biệt nhờ hàng thủ có tổ chức và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Moises Caicedo là nhân tố quan trọng của Ecuador ở khu trung tuyến. Tiền vệ này hỗ trợ thu hồi bóng, giảm áp lực cho hàng phòng ngự và mở ra các pha phản công cho Gonzalo Plata hoặc Enner Valencia. Ở phía dưới, Piero Hincapie và Willian Pacho mang đến sự chắc chắn nhờ thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Dù vậy, Mexico đang có sự ổn định tốt hơn. Đội chủ nhà phòng ngự chắc, tận dụng cơ hội hiệu quả và có lợi thế quen sân. Ecuador đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng để vượt qua một Mexico toàn thắng và chưa thủng lưới tại World Cup 2026 là thử thách rất lớn.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-1 Ecuador.