Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Mỹ vs Bỉ ngày 7/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mỹ và Bỉ lúc 07h00 ngày 7/7/2026. Đội chủ nhà đối đầu “Quỷ đỏ” tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bỉ

Thời gian: 07h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lumen Field, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Mỹ vs Bỉ hôm nay 7/7/2026 - Tỷ số: 1-2

Phút 39: Bỉ suýt có bàn thứ ba

Bỉ tạo ra tình huống nguy hiểm từ quả phạt góc tầm thấp. Raskin lao vào dứt điểm ngay ở cột gần, nhưng Freese đã kịp bắt gọn bóng.

Phút 33: Bỉ nhanh chóng tái lập lợi thế

Trossard tạo dấu ấn với pha đi bóng mẫu mực bên cánh trái, dùng nhịp chậm để kéo Freeman rồi tăng tốc vượt qua đối thủ. Đường chuyền ra cột xa sau đó giúp De Ketelaere ập vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bỉ.

Phút 31: Tuyển Mỹ đưa trận đấu về vạch xuất phát

Từ quả đá phạt của Tilman, bóng khẽ chạm đầu Vanaken rồi đổi hướng khó chịu. Courtois hoàn toàn lỡ đà và Mỹ có bàn gỡ 1-1.

Phút 22: Richards thoát lỗi

Đường chuyền dài của Courtois khiến hàng thủ Mỹ rơi vào tình huống lúng túng. Richards định chuyền cho đồng đội nhưng lại đá hụt bóng, đáng tiếc De Ketelaere không áp sát nhanh hơn để cướp bóng.

Phút 21: Onana rời sân vì chấn thương

Bỉ chịu tổn thất nhân sự khi Onana gặp vấn đề và không thể tiếp tục thi đấu. Vanaken là người chuẩn bị được tung vào sân, thay vì De Bruyne như kỳ vọng từ nhiều cổ động viên.

Phút 14: Trossard thử vận may

Trossard nhận thấy khoảng trống lớn phía trước và tung cú dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ Bỉ thiếu chuẩn xác và đưa bóng bay lên khán đài.

Phút 11: Bỉ dẫn Mỹ 1-0

Bỉ nhập cuộc hiệu quả và có bàn thắng sớm để vượt lên trước đội tuyển Mỹ.

Phút 8: Tielemans lỡ thời cơ mở tỷ số

Lukebakio có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong rất vừa tầm. Tielemans xuất hiện không bị ai kèm, nhưng cú xử lý lỗi khiến anh bỏ qua cơ hội ghi bàn mười mươi.

Phút 5: Khán giả Mỹ gây áp lực

Mỗi khi Bỉ chuyền bóng chậm rãi ở phần sân nhà, các cổ động viên Mỹ lại tạo ra tiếng la ó lớn trên khán đài.

Phút 1: Bỉ nhập cuộc mạnh mẽ

Bỉ tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trossard và Tielemans lần lượt dứt điểm nhưng bị hàng thủ Mỹ chặn lại, trước khi Castagne tung cú sút trúng đích buộc Freese phải bay người đẩy bóng qua xà.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Mỹ

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Nhận định bóng đá hôm nay Mỹ vs Bỉ

Mỹ và Bỉ tạo nên một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với lợi thế sân bãi, sức trẻ và sự hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16.

Dưới thời HLV Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về cách tổ chức lối chơi. Sau trận thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối vòng bảng khi xoay tua đội hình, đội bóng xứ cờ hoa nhanh chóng lấy lại nhịp bằng màn trình diễn chắc chắn trước Bosnia & Herzegovina.

Sự trở lại của Christian Pulisic mang đến cú hích lớn cho hàng công tuyển Mỹ. Ngôi sao này kết hợp tốt với Folarin Balogun, còn Tyler Adams tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Trong 5 trận gần nhất, Mỹ thắng 3 và thua 2, ghi 11 bàn nhưng cũng nhận 8 bàn thua.

Bên kia sân, Bỉ vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại. “Quỷ đỏ” vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, sau đó đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút nghẹt thở ở vòng 1/16. Những trụ cột như Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard và Thibaut Courtois đều đang có phong độ cao.

Trong 5 trận gần nhất, Bỉ thắng 3 và hòa 2, ghi tới 14 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Đại diện châu Âu sở hữu hàng công giàu kinh nghiệm, có nhiều phương án tiếp cận khung thành và luôn biết cách tạo khác biệt ở các thời điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Bỉ. “Quỷ đỏ” thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-2 ở trận giao hữu tháng 3/2026 và trận thắng 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh nhất giúp Mỹ có đủ cơ sở để tạo ra một trận đấu cân bằng.

Đây là màn so tài hứa hẹn có tốc độ cao, nhiều pha tranh chấp và không thiếu cơ hội. Mỹ có sự bùng nổ ở tuyến trên, còn Bỉ nhỉnh hơn về kinh nghiệm ở các trận knock-out. Nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu, bản lĩnh của “Quỷ đỏ” có thể trở thành yếu tố quyết định.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-2 Bỉ, Bỉ thắng luân lưu.