Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina ngày 2/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mỹ và Bosnia & Herzegovina lúc 7h00 ngày 2/7/2026. Đội chủ nhà bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với lợi thế lớn tại Levi's Stadium.

Thông tin trận đấu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Thời gian: 7h00 ngày 2/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Levi's Stadium, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina hôm nay 2/7/2026 - Tỷ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Mỹ

Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Đội hình dự kiến ĐT Bosnia & Herzegovina

Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.

Nhận định bóng đá hôm nay Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau khi vượt qua bảng D ở vị trí dẫn đầu. Đội chủ nhà khởi đầu mạnh mẽ bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, tiếp tục đánh bại Australia 2-0 trước khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt trận cuối.

Dù thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ để lộ một số khoảng trống nơi hàng thủ, màn trình diễn của Mỹ tại vòng bảng vẫn khá tích cực. Đội bóng xứ cờ hoa cho thấy lối chơi tốc độ, giàu năng lượng và có khả năng tạo sức ép tốt khi kiểm soát được nhịp độ.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng của Mỹ ở trận đấu này. Việc thi đấu trên đất Mỹ giúp thầy trò HLV trưởng có sự cổ vũ lớn từ khán giả, quen điều kiện mặt sân và không phải chịu áp lực di chuyển quá nhiều. Trong một trận knock-out, yếu tố tâm lý có thể tạo khác biệt đáng kể.

Bosnia & Herzegovina vào vòng 1/16 theo kịch bản vất vả hơn. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1 ở trận ra quân, thua Thụy Sĩ 1-4, rồi trở lại bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar để giành vé đi tiếp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bosnia & Herzegovina góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Sự khó lường của Bosnia & Herzegovina nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng ghi bàn ổn định. Đội bóng này đã nổ súng trong cả 13 trận thống kê gần nhất, ghi 24 bàn, đạt trung bình 1,85 bàn/trận. Với Dzeko trên hàng công, Bosnia & Herzegovina luôn có điểm tựa kinh nghiệm trong các pha xử lý quyết định.

Mỹ cũng duy trì hiệu suất tấn công tốt khi ghi bàn ở 10/11 trận gần đây, đạt tỷ lệ 91% và trung bình 2 bàn/trận. Phần lớn cơ hội của đội chủ nhà đến từ khu vực trong vòng cấm, nơi Pulisic, Weah và Balogun có thể tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, cả hai đội đều chưa thật sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Mỹ để thủng lưới trung bình 1,18 bàn/trận, còn Bosnia & Herzegovina nhận 1,15 bàn thua/trận. Mỗi đội chỉ có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê, nên khả năng hai bên cùng ghi bàn là khá rõ.

Với lợi thế sân nhà, khả năng tấn công biên tốt và dàn cầu thủ đang có phong độ cao, Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn. Bosnia & Herzegovina có quyết tâm lớn trong lần đầu vào vòng knock-out, nhưng đội chủ nhà vẫn sáng cửa đi tiếp nếu tận dụng tốt cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.