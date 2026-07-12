Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Na Uy vs Anh ngày 12/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Na Uy và Anh lúc 4h00 ngày 12/7/2026. Haaland cùng đội bóng Bắc Âu thách thức tham vọng vào bán kết của Tam sư.

Thông tin trận đấu Na Uy vs Anh

Thời gian: 4h00 ngày 12/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Hard Rock, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Na Uy vs Anh hôm nay 12/7/2026 - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật

Đội hình dự kiến ĐT Na Uy

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Nhận định bóng đá hôm nay Na Uy vs Anh

Na Uy và Anh bước vào trận tứ kết World Cup 2026 với phong độ cao cùng hàng công giàu sức sát thương. Tam sư được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng, nhưng đội bóng Bắc Âu đang sở hữu sự hưng phấn rất lớn sau khi loại Brazil.

Theo siêu máy tính Opta, tuyển Anh có 50,4% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Tỷ lệ dành cho Na Uy là 25,1%, còn khả năng hai đội hòa đạt 24,5%. Tam sư hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn vị trí 31 của đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa Anh sẽ có một trận đấu dễ dàng. Na Uy đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Erling Haaland là mối đe dọa lớn nhất sau khi lập cú đúp trước Brazil và ghi bàn trong cả 4 lần ra sân tại giải đấu năm nay.

Tuyến giữa của Na Uy cũng mang đến nguồn năng lượng đáng kể với Martin Odegaard, Sander Berge và Patrick Berg. Odegaard có khả năng mở ra cơ hội bằng những đường chuyền xuyên tuyến, còn Haaland và Sorloth tạo sức ép lớn nhờ tốc độ, thể hình cùng khả năng chọn vị trí.

Tuyển Anh tiến vào vòng đấu này sau chiến thắng 3-2 trước Mexico. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chỉ cầm bóng 33,2%, nhưng tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái. Jude Bellingham và Harry Kane tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công.

Tam sư đã thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây, ghi 11 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua. Sự chắc chắn của Declan Rice, khả năng tạo đột biến từ Saka, Bellingham và Gordon giúp Anh có nhiều phương án tiếp cận khung thành Na Uy.

Dù vậy, lực lượng của tuyển Anh chịu ảnh hưởng khi Jarell Quansah bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Reece James cùng Djed Spence cũng chưa chắc chắn ra sân. Hàng thủ Tam sư sẽ phải đặc biệt tập trung trước một Haaland đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao.

Lịch sử đối đầu mang lại lợi thế tinh thần cho tuyển Anh. Trong 12 lần gặp nhau, Tam sư thắng 7, hòa 3 và thua 2. Na Uy cũng không ghi được bàn trong 4 cuộc chạm trán gần nhất với đại diện xứ sương mù.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại có thể giúp Na Uy tạo ra một kịch bản khác. Đội bóng Bắc Âu thường chơi cởi mở, ghi bàn đều đặn nhưng cũng để lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự. Đây có thể là trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, thậm chí phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 2-2 Anh, Anh thắng luân lưu.