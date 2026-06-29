Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Nam Phi vs Canada ngày 29/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Nam Phi và Canada lúc 02h00 ngày 29/6/2026. Canada hướng tới vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Nam Phi vs Canada

Thời gian: 02h00 ngày 29/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi, Los Angeles, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Nam Phi vs Canada hôm nay 29/6/2026 - Tỷ số: 0-1

Hết giờ: Canada giành vé vào vòng 1/8

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho Canada. Kết quả này giúp đại diện Bắc Mỹ giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Phút 90+2: Eustaquio ghi bàn mở tỷ số cho Canada

Từ quả tạt bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi phá bóng không dứt khoát ở cột gần. Bóng tìm đến vị trí của Eustaquio, người khống chế bằng ngực rồi tung cú vô-lê nửa nảy đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc xa khung thành.

Phút 90: Hiệp hai có 5 phút bù giờ

Trọng tài thông báo hiệp hai sẽ có thêm 5 phút bù giờ.

Phút 85: Crepeau cứu thua cho Canada

Appollis xoay sở khéo léo để mở ra khoảng trống trước khi dứt điểm về góc gần. Tuy nhiên, thủ môn Crepeau chơi tập trung và kịp cản phá để từ chối bàn thắng của Nam Phi.

Phút 78: Williams cứu thua cho Nam Phi

Jonathan David thử vận may với cú dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn Williams phản xạ xuất sắc, đẩy bóng vọt lên để giải nguy cho khung thành Nam Phi.

Phút 76: Promise David sút chệch cột dọc

Davies vừa vào sân đã tạo dấu ấn bằng đường chuyền má ngoài tinh tế. Bóng được nhả lại cho Promise David dứt điểm một chạm từ khoảng cách hơn 20m, nhưng pha kết thúc chỉ đi sát cột dọc.

Phút 75: Mbatha dứt điểm vọt xà

Mudau đánh đầu trả ngược từ sát đường biên ngang bên cánh phải, vô tình mở ra cơ hội cho Nam Phi. Bóng đến vị trí của Mbatha ngoài vòng cấm, nhưng cú sút một chạm của anh đi vọt xà.

Phút 75: Davies vào sân

Canada thay người khi Alphonso Davies được tung vào sân thay cho Buchanan.

Phút 65: Mbokazi cứu thua ngay trước vạch vôi

Oluwaseyi băng xuống đối mặt khung thành nhưng không thắng được Williams. Bóng bật lên cao và David chuẩn bị đánh đầu vào lưới trống, nhưng Mbokazi kịp lùi về, lao người phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút 62: Appollis suýt ghi siêu phẩm

Appollis đi bóng từ cánh vào trung lộ rồi cứa lòng về góc xa khung thành Canada. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, tạo ra một trong những cơ hội nguy hiểm nhất của Nam Phi từ đầu trận.

Phút 56: Crepeau bắt gọn bóng

Modiba tạt bóng vào vòng cấm, nhưng đường bóng đi quá gần vị trí của Crepeau. Thủ môn Canada dễ dàng bắt gọn, dù Nam Phi đang nhập cuộc quyết tâm hơn trong hiệp hai.

Phút 47: Canada bỏ lỡ đáng tiếc

Johnston chuyền thuận lợi để Oluwaseyi nhận bóng trong vòng cấm, nhưng tiền đạo này dứt điểm hụt. Bóng sau đó tới chỗ Millar ở cột xa, song cú sút của anh lại đi chệch khung thành.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Nam Phi giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Hết hiệp 1: Canada chưa thể ghi bàn

Sau 45 phút đầu tiên, Canada tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Nam Phi.

Phút 45: Canada không được hưởng phạt đền

Laryea nỗ lực căng ngang trong vòng cấm rồi ngã xuống sau pha va chạm với Mudau. VAR vào cuộc kiểm tra và quyết định không cho Canada hưởng phạt đền.

Phút 44: Nam Phi phá bóng ngay trên vạch vôi

Canada tạo ra tình huống lộn xộn sau quả phạt góc. Millar treo bóng vào vòng cấm để Bombito bật cao đánh đầu, nhưng Modiba đã đứng đúng vị trí trên vạch vôi để phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Buchanan dứt điểm ở cự ly gần nhưng tiếp tục bị thủ môn Williams cản phá.

Phút 41: Bombito đánh đầu vọt xà

Eustaquio tạt bóng có điểm rơi thuận lợi vào vòng cấm cho Bombito bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, cú lắc đầu của trung vệ Canada lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 35: Williams cứu thua cho Nam Phi

Millar chuyền bóng vào vòng cấm cho Oluwaseyi. Tiền đạo Canada dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Williams khép góc tốt và cản phá thành công.

Phút 31: Crepeau bắt gọn bóng

Mokeana thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm Canada. Tuy nhiên, thủ môn Crepeau băng ra chính xác và bắt gọn bóng trước khi cầu thủ Nam Phi kịp lao vào dứt điểm.

Phút 22: Cornelius bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Từ quả đá phạt được treo vào vòng cấm, Cornelius bật cao đánh đầu trong tư thế rất thuận lợi. Dù vậy, cú dứt điểm của anh lại đi đúng vị trí thủ môn Williams.

Phút 17: David dứt điểm chệch cột dọc

Canada tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm từ quả phạt góc. David di chuyển thông minh trong vòng cấm và đón điểm rơi, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành Nam Phi.

Phút 14: Millar gây sức ép bên cánh trái

Millar bứt tốc xuống cánh trái, xâm nhập khoảng trống và hướng về khung thành Nam Phi. Tuy nhiên, anh xử lý hơi chậm trước khi quả tạt bị hậu vệ đối phương cản phá, mang về cho Canada một quả phạt góc.

Phút 13: Oluwaseyi bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc

Johnston đưa bóng vào chân Oluwaseyi trong vòng cấm. Tiền đạo Canada xoay người khá tốt, nhưng bóng lại trôi đi đúng lúc anh chuẩn bị dứt điểm.

Phút 9: Canada được hưởng phạt góc

Laryea băng lên trong pha chồng biên rồi tạt bóng từ sát đường biên ngang vào vòng cấm. Bóng chạm cầu thủ Nam Phi trước khi đi hết biên, giúp Canada có quả phạt góc.

Phút 7: Eustaquio sút xa vọt xà

Eustaquio đáp trả Nam Phi bằng cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành và bay lên khán đài.

Phút 6: Crepeau cứu thua cho Canada

Bóng bật ra đúng vị trí của Mokeana ở ngoài vòng cấm. Cầu thủ Nam Phi lập tức tung cú sút xa, buộc thủ môn Crepeau phải bay người cản phá.

Phút 4: Nam Phi phản công bất thành

Appollis cướp bóng tốt và mở ra cơ hội phản công cho Nam Phi trong thế có nhiều khoảng trống phía trước. Tuy nhiên, hàng thủ Canada kịp lùi về để hóa giải tình huống.

Phút 2: Canada lên bóng bên cánh trái

Canada chủ động tổ chức pha tấn công đầu tiên, nhưng Laryea bị chặn lại bên hành lang trái trước khi kịp tạt bóng. Mudau là người thắng trong pha tranh chấp này.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Canada giao bóng, trận đấu giữa Nam Phi và Canada chính thức bắt đầu.

Đội hình dự kiến ĐT Nam Phi

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Đội hình dự kiến ĐT Canada

Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choiniere, Ahmed; Jonathan David, Larin.

Nhận định bóng đá hôm nay Nam Phi vs Canada

Nam Phi bước vào trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 với tinh thần rất hưng phấn. Đại diện châu Phi khởi đầu giải đấu bằng thất bại 0-2 trước Mexico, nhưng sau đó đã đứng dậy mạnh mẽ bằng trận hòa 1-1 trước CH Séc và chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt cuối bảng A.

Thành tích này giúp Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Vị trí nhì bảng A là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đoàn quân HLV Hugo Broos, nhất là khi họ biết cách chơi chắc chắn hơn sau trận ra quân không như ý.

Điểm tựa lớn nhất của Nam Phi nằm ở hệ thống phòng ngự tập thể. Sau 3 trận vòng bảng, đội bóng này chỉ nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới trước Hàn Quốc trong trận đấu quyết định. Lối chơi kỷ luật, cự ly đội hình hợp lý và tinh thần tranh chấp quyết liệt có thể giúp Nam Phi gây nhiều khó khăn cho Canada.

Canada cũng có hành trình đáng nhớ trên sân nhà. Đội bóng Bắc Mỹ hòa Bosnia & Herzegovina ở trận mở màn, sau đó thắng Qatar 6-0 trước khi thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối. Kết quả này khiến Canada cán đích nhì bảng B và phải tới Los Angeles thi đấu vòng knock-out.

Xét về chất lượng nhân sự, Canada vẫn nhỉnh hơn. Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin và Tajon Buchanan đều là những gương mặt có khả năng tạo đột biến. Hàng công Canada đã ghi 8 bàn sau 3 trận vòng bảng, đạt hiệu suất 2,67 bàn/trận.

Nam Phi thiếu Themba Zwane vì án treo giò, đây là tổn thất đáng kể trong cách vận hành lối chơi. Canada cũng không có lực lượng tốt nhất khi Marcelo Flores và Ismaen Kone chấn thương, còn Alfie Jones bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Với tính chất trận đấu loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng. Nam Phi có thể kéo trận đấu vào thế chặt chẽ, nhưng Canada vẫn được đánh giá sáng cửa hơn nhờ chất lượng hàng công, kinh nghiệm quốc tế và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao.

Dự đoán tỷ số: Nam Phi 1-2 Canada.