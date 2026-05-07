Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Paraguay vs Pháp ngày 5/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Paraguay lúc 4h00 ngày 5/7/2026. Les Bleus hướng tới vé tứ kết tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Paraguay vs Pháp

Thời gian: 4h00 ngày 5/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lincoln Financial Field, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Paraguay vs Pháp hôm nay 5/7/2026 - Tỷ số: 0-1

Phút 70: Mbappe ghi bàn trên chấm 11m

Mbappe thực hiện quả phạt đền đầy bản lĩnh, đánh lừa thủ môn đối phương để ghi bàn mở điểm cho tuyển Pháp.

Phút 67: Penalty cho Pháp

Doue đi bóng khéo léo trong vòng cấm Paraguay và bị Diego Gomez phạm lỗi. Trọng tài ban đầu bỏ qua tình huống, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định cho Pháp hưởng phạt đền.

Phút 55: Thủ môn Paraguay cứu thua xuất sắc

Kone tung cú sút xa theo kiểu mu lai má rất quyết đoán, nhưng thủ môn Paraguay vẫn chơi tập trung và cản phá thành công.

Phút 51: Dembele bị thủ môn Paraguay khép góc

Pháp tổ chức đá phạt góc nhanh, mở ra cơ hội nguy hiểm cho Dembele ở đáy biên trái. Tuy nhiên, thủ môn Paraguay đã kịp khép góc để giải nguy.

Phút 49: Rabiot sút xa thiếu chính xác

Rabiot vung chân dứt điểm từ xa khá quyết đoán, nhưng cú đá của anh lại đưa bóng bay vọt lên trời.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Paraguay là đội thực hiện quyền giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Hết hiệp 1: Hai đội tạm rời sân

Hiệp một khép lại sau 3 phút bù giờ. Pháp tạo ra nhiều pha lên bóng nhưng chưa thể tận dụng để tìm bàn thắng.

Phút 45: Hiệp một có 3 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 3 phút đá bù.

Phút 43: Kone dứt điểm thiếu chính xác

Kone tiếp tục tìm khoảng trống để tung cú sút xa, nhưng pha ra chân của anh đưa bóng đi thiếu chính xác.

Phút 40: Mbappe tiếp tục gặp khó

Mbappe cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp để bật lên đánh đầu, nhưng tiền đạo tuyển Pháp vẫn không thể tạo ra điểm chạm như ý.

Phút 36: Kounde vô lê không tốt

Kounde quyết định bắt vô lê, nhưng pha dứt điểm của anh thiếu lực và cũng không đủ hiểm để gây khó khăn cho Paraguay.

Phút 31: Mbappe đánh đầu không thành công

Mbappe cố gắng bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bị hậu vệ Paraguay theo kèm rất sát nên không thể tạo ra điểm chạm như ý.

Phút 22: Kone sút xa nguy hiểm

Kone tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi khá nguy hiểm và chạm người một hậu vệ Paraguay.

Phút 17: Mbappe không thể khống chế bóng

Kounde phất đường chuyền dài hướng tới Mbappe, nhưng bóng đi hơi sâu. Dù tiền đạo của Pháp đã bứt tốc sớm, anh vẫn không thể khống chế thành công.

Phút 10: Dembele treo bóng bất thành

Dembele đột phá bên cánh phải rồi treo bóng vào trong. Tuy nhiên, không có đồng đội nào kịp băng cắt để tạo ra pha dứt điểm.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Paraguay

Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp vs Paraguay

Pháp bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với phong độ rất thuyết phục. Les Bleus toàn thắng 3 trận vòng bảng trước Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trước khi tiếp tục đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16.

Kylian Mbappe đang là tâm điểm của hàng công Pháp sau cú đúp vào lưới Thụy Điển. Bên cạnh đội trưởng Les Bleus, Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Michael Olise cũng mang đến nhiều phương án tấn công giàu tốc độ cho HLV Didier Deschamps.

Paraguay lại bước vào trận đấu này với sự lì lợm đáng nể. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu vòng bảng không thuận lợi khi thua Mỹ 1-4, nhưng sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, hòa Australia 0-0 và giành quyền đi tiếp trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Điểm nhấn lớn nhất của Paraguay là màn loại Đức ở vòng 1/16. Sau 120 phút hòa 1-1, thầy trò HLV Gustavo Alfaro thắng 4-3 trên loạt luân lưu, qua đó chứng minh khả năng chịu áp lực rất tốt trong những trận đấu căng thẳng.

Về thế trận, Paraguay nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá thấp, ưu tiên quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội từ các pha phản công. Julio Enciso, Miguel Almiron hay Matias Galarza là những nhân tố có thể tạo đột biến nếu Pháp để lộ khoảng trống.

Dù vậy, thử thách trước Pháp rõ ràng ở cấp độ cao hơn. Les Bleus ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 3,2 bàn/trận và ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận này. Hàng thủ Pháp cũng rất chắc chắn khi giữ sạch lưới 3/5 trận vừa qua.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Pháp ghi 14 bàn trước đối thủ Nam Mỹ, còn Paraguay mới có 4 bàn trong các cuộc chạm trán này.

Paraguay có thể kéo trận đấu vào thế giằng co nhờ lối chơi kỷ luật, nhưng Pháp vẫn vượt trội về chất lượng đội hình, tốc độ tấn công và chiều sâu lực lượng. Nếu Mbappe cùng các vệ tinh duy trì sự sắc bén, Les Bleus có nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-0 Paraguay.