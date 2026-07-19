Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Pháp vs Anh ngày 19/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Anh lúc 4h00 ngày 19/7/2026. Hai ứng viên vô địch tranh tấm huy chương đồng World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Pháp vs Anh

Thời gian: 4h00 ngày 19/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Hard Rock, Mỹ

Giải đấu: Tranh hạng ba World Cup 2026

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Link VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

VTV3 VTVgo trực tiếp Pháp vs Anh hôm nay 19/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp vs Anh

Pháp và Anh bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 với cùng một nỗi thất vọng. Cả hai từng được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, nhưng đều phải dừng bước tại bán kết và chỉ còn cơ hội khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng.

Pháp thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha trong trận đấu mà hàng công gần như bị vô hiệu hóa. Les Bleus chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng, còn Kylian Mbappe cùng các đồng đội không tìm được khoảng trống trước hệ thống phòng ngự có tổ chức của La Roja.

Trận đấu với Anh có thể mang ý nghĩa đặc biệt đối với HLV Didier Deschamps. Nhà cầm quân người Pháp nhiều khả năng sẽ có lần cuối dẫn dắt Les Bleus, vì vậy chiến thắng tại sân Hard Rock sẽ là cái kết giàu cảm xúc cho nhiệm kỳ thành công của ông.

Anh cũng phải nhận thất bại cay đắng khi để Argentina ngược dòng thắng 2-1. Anthony Gordon giúp Tam sư mở tỷ số, nhưng cách chơi lùi sâu sau đó khiến đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đánh mất quyền kiểm soát và phải trả giá.

Tương quan sức mạnh giữa hai đội không chênh lệch nhiều. Pháp đứng hạng 3 FIFA, ngay trên Anh ở vị trí thứ 4. Theo Opta, Les Bleus có 47,6% khả năng thắng trong 90 phút, Anh đạt 27,7%, còn khả năng hòa là 24,7%.

Pháp có lợi thế ở tốc độ chuyển trạng thái cùng khả năng tạo đột biến của Mbappe, Dembele, Olise và Barcola. Anh lại sở hữu thể hình, khả năng không chiến cùng những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu như Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Phil Foden.

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về Les Bleus. Pháp thắng ba, hòa một và chỉ thua một trong năm lần chạm trán Anh gần nhất. Xét rộng hơn, Tam sư mới có một chiến thắng trong chín cuộc đối đầu gần đây với đội tuyển Pháp.

Cả hai đội đều ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Pháp phòng ngự chắc chắn hơn khi chỉ nhận ba bàn thua và có ba trận giữ sạch lưới. Anh đã thủng lưới sáu lần dù ghi bàn ở cả năm trận.

Với tốc độ của Mbappe cùng khả năng phản công sắc bén, Pháp được đánh giá nhỉnh hơn. Anh vẫn có thể tạo ra nhiều khó khăn từ bóng bổng và các tình huống cố định, nhưng Les Bleus đủ khả năng giành chiến thắng trong một trận đấu có thế trận cởi mở.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh.