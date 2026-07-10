Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Pháp vs Ma Rốc: Pháp dẫn trước 2-0 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Ma Rốc lúc 03h00 ngày 10/7/2026. Les Bleus hướng tới vé bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Pháp 2 - 0 Ma Rốc Trận đấu đang diễn ra 87' Olise dứt điểm không thắng được Bono

Barcola tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền đổi cánh, mở ra khoảng trống cho Olise. Tiền vệ tuyển Pháp tung cú dứt điểm kỹ thuật hướng về góc xa, nhưng bóng không đủ độ xoáy để đánh bại thủ môn Bono.

Barcola tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền đổi cánh, mở ra khoảng trống cho Olise. Tiền vệ tuyển Pháp tung cú dứt điểm kỹ thuật hướng về góc xa, nhưng bóng không đủ độ xoáy để đánh bại thủ môn Bono. 85' El Aynaoui đánh đầu ra ngoài

Hakimi thực hiện quả phạt góc có điểm rơi chuẩn xác để El Aynaoui băng cắt đánh đầu. Cú dứt điểm của cầu thủ Morocco trúng tâm bóng nhưng chỉ đưa bóng dội vào mặt lưới bên ngoài.

Hakimi thực hiện quả phạt góc có điểm rơi chuẩn xác để El Aynaoui băng cắt đánh đầu. Cú dứt điểm của cầu thủ Morocco trúng tâm bóng nhưng chỉ đưa bóng dội vào mặt lưới bên ngoài. 83' Maignan cản phá cú sút xa

Hakimi thực hiện quả đá phạt theo phương án phối hợp ngắn với Ounahi. Tiền vệ Morocco tung cú sút xa đầy uy lực, buộc Maignan phải tập trung đẩy bóng giải nguy.

Hakimi thực hiện quả đá phạt theo phương án phối hợp ngắn với Ounahi. Tiền vệ Morocco tung cú sút xa đầy uy lực, buộc Maignan phải tập trung đẩy bóng giải nguy. 80' Barcola căng ngang nguy hiểm

Olise tung đường chọc khe để Barcola băng xuống phía sau hàng phòng ngự Morocco. Barcola căng ngang sệt vào trung lộ, nhưng các hậu vệ Morocco kịp lùi về phá bóng chịu phạt góc.

Olise tung đường chọc khe để Barcola băng xuống phía sau hàng phòng ngự Morocco. Barcola căng ngang sệt vào trung lộ, nhưng các hậu vệ Morocco kịp lùi về phá bóng chịu phạt góc. 76' Tuyển Pháp thay người

Mbappe phải ngồi xuống sân sau một tình huống bị đau và tập tễnh rời sân, nhưng chấn thương có vẻ không quá nghiêm trọng. Mateta được tung vào sân thay Mbappe, còn Doue rời sân nhường chỗ cho Barcola.

Mbappe phải ngồi xuống sân sau một tình huống bị đau và tập tễnh rời sân, nhưng chấn thương có vẻ không quá nghiêm trọng. Mateta được tung vào sân thay Mbappe, còn Doue rời sân nhường chỗ cho Barcola. 66' Vào! Dembele nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp

Tuyển Pháp triển khai bóng mạch lạc từ tuyến giữa trước khi Dembele bứt tốc thẳng vào hàng phòng ngự Morocco. Ngôi sao của PSG tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc dưới, Bono chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Tuyển Pháp triển khai bóng mạch lạc từ tuyến giữa trước khi Dembele bứt tốc thẳng vào hàng phòng ngự Morocco. Ngôi sao của PSG tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc dưới, Bono chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. 60' Vào! Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp

Sau tình huống bóng lộn xộn bên cánh trái, Doue nhả lại cho Mbappe ở sát mép vòng cấm. Tiền đạo tuyển Pháp xử lý trong không gian hẹp rồi dứt điểm đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc xa khung thành Morocco. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Sau tình huống bóng lộn xộn bên cánh trái, Doue nhả lại cho Mbappe ở sát mép vòng cấm. Tiền đạo tuyển Pháp xử lý trong không gian hẹp rồi dứt điểm đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc xa khung thành Morocco. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ. 56' Mbappe dứt điểm vọt xà

Olise di chuyển thông minh để nhận bóng rồi chọc khe đẹp mắt cho Mbappe băng xuống từ cánh trái. Mbappe dứt điểm ở cự ly khoảng 13m nhưng bóng bay vọt xà ngang. Các pha quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo tuyển Pháp đã rơi vào thế việt vị.

Olise di chuyển thông minh để nhận bóng rồi chọc khe đẹp mắt cho Mbappe băng xuống từ cánh trái. Mbappe dứt điểm ở cự ly khoảng 13m nhưng bóng bay vọt xà ngang. Các pha quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo tuyển Pháp đã rơi vào thế việt vị. 55' Bono cản phá chắc chắn

Mbappe nhận bóng rồi chuyền sang cho Doue ở cự ly khoảng 20m. Tiền đạo tuyển Pháp tung cú sút rất căng nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Bono.

Mbappe nhận bóng rồi chuyền sang cho Doue ở cự ly khoảng 20m. Tiền đạo tuyển Pháp tung cú sút rất căng nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Bono. 49' Upamecano phòng ngự tốt

Talbi được đồng đội chọc khe vượt tuyến sau hàng phòng ngự tuyển Pháp, nhưng Upamecano đã lùi về mạnh mẽ để can thiệp thành công.

Talbi được đồng đội chọc khe vượt tuyến sau hàng phòng ngự tuyển Pháp, nhưng Upamecano đã lùi về mạnh mẽ để can thiệp thành công. 46' Hiệp hai bắt đầu

Tuyển Pháp giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu.

Tuyển Pháp giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu. 46' Hiệp hai bắt đầu

Tuyển Pháp giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu.

Tuyển Pháp giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu. 45+5' Hiệp một khép lại

Morocco hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới trước tuyển Pháp sau 45 phút đầu tiên.

Morocco hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới trước tuyển Pháp sau 45 phút đầu tiên. 45+2' Digne sút xa dội xà ngang

Morocco tiếp tục lùi sâu, để tuyển Pháp có khoảng trống ở cự ly khoảng 23m. Digne tung cú sút xa đầy uy lực, bóng đi lượn khó chịu rồi bất ngờ dội xà ngang khung thành Morocco trước khi bay ra ngoài.

Morocco tiếp tục lùi sâu, để tuyển Pháp có khoảng trống ở cự ly khoảng 23m. Digne tung cú sút xa đầy uy lực, bóng đi lượn khó chịu rồi bất ngờ dội xà ngang khung thành Morocco trước khi bay ra ngoài. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một trận đấu giữa Pháp và Morocco có thêm 5 phút bù giờ.

Hiệp một trận đấu giữa Pháp và Morocco có thêm 5 phút bù giờ. 39' Morocco gặp khó trong tấn công

Morocco vẫn kiên cường chống đỡ nhưng chưa tạo được sức ép rõ ràng lên phần sân tuyển Pháp. Đội bóng Bắc Phi chủ yếu chuyền ngang để giữ bóng và vẫn chưa có pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương.

Morocco vẫn kiên cường chống đỡ nhưng chưa tạo được sức ép rõ ràng lên phần sân tuyển Pháp. Đội bóng Bắc Phi chủ yếu chuyền ngang để giữ bóng và vẫn chưa có pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương. 34' Bono cứu thua xuất sắc

Bouaddi để mất bóng ở vị trí nguy hiểm, tạo điều kiện để Doue tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút sệt. Tuy nhiên, Bono tiếp tục chơi xuất sắc khi kịp đổ người đẩy bóng đi chệch khung thành.

Bouaddi để mất bóng ở vị trí nguy hiểm, tạo điều kiện để Doue tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút sệt. Tuy nhiên, Bono tiếp tục chơi xuất sắc khi kịp đổ người đẩy bóng đi chệch khung thành. 33' Dembele dứt điểm chệch khung thành

Tuyển Pháp chơi đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép lên khu vực cấm địa Morocco. Dembele cắt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm về góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành.

Tuyển Pháp chơi đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép lên khu vực cấm địa Morocco. Dembele cắt vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm về góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành. 28' Mbappe đá hỏng phạt đền

Mbappe cố đánh lừa Bono trước khi thực hiện cú sút 11m, nhưng bóng đi quá nhẹ và gần đúng vị trí của thủ môn Morocco. Trước đó, trận đấu bị gián đoạn khoảng 3 phút để VAR kiểm tra tình huống dẫn tới quả phạt đền.

Mbappe cố đánh lừa Bono trước khi thực hiện cú sút 11m, nhưng bóng đi quá nhẹ và gần đúng vị trí của thủ môn Morocco. Trước đó, trận đấu bị gián đoạn khoảng 3 phút để VAR kiểm tra tình huống dẫn tới quả phạt đền. 25' Phạt đền cho tuyển Pháp

Mbappe bứt xuống đối mặt Mazraoui trong vòng cấm Morocco. Hậu vệ Morocco xoạc bóng thiếu hợp lý, không chạm được bóng và phạm lỗi với tiền đạo tuyển Pháp.

Mbappe bứt xuống đối mặt Mazraoui trong vòng cấm Morocco. Hậu vệ Morocco xoạc bóng thiếu hợp lý, không chạm được bóng và phạm lỗi với tiền đạo tuyển Pháp. 21' Rabiot đánh đầu vọt xà

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Olise phối hợp đá ngắn với đồng đội trước khi Dembele tạt vào trong. Rabiot bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Morocco.

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Olise phối hợp đá ngắn với đồng đội trước khi Dembele tạt vào trong. Rabiot bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Morocco. 18' Dembele đánh đầu chệch khung thành

Tuyển Pháp kiên nhẫn triển khai bóng từ cánh này sang cánh kia. Doue thực hiện quả tạt chuẩn xác để Dembele bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành Morocco.

Tuyển Pháp kiên nhẫn triển khai bóng từ cánh này sang cánh kia. Doue thực hiện quả tạt chuẩn xác để Dembele bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành Morocco. 13' Brahim Diaz bỏ lỡ cơ hội

Saliba xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện để Morocco tổ chức pressing. Brahim Diaz cướp được bóng rồi dẫn sát rìa vòng cấm, nhưng anh không dứt điểm và trọng tài cũng không cắt còi sau pha va chạm.

Saliba xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện để Morocco tổ chức pressing. Brahim Diaz cướp được bóng rồi dẫn sát rìa vòng cấm, nhưng anh không dứt điểm và trọng tài cũng không cắt còi sau pha va chạm. 9' Brahim Diaz chuyền bóng quá sâu

Brahim Diaz nỗ lực tung đường chuyền dài để đặt Hakimi vào vị trí thuận lợi bên hành lang cánh, nhưng bóng đi quá mạnh và quá sâu, giúp Saliba dễ dàng che bóng đi hết đường biên ngang.

Brahim Diaz nỗ lực tung đường chuyền dài để đặt Hakimi vào vị trí thuận lợi bên hành lang cánh, nhưng bóng đi quá mạnh và quá sâu, giúp Saliba dễ dàng che bóng đi hết đường biên ngang. 7' Morocco nỗ lực lấy lại thế trận

Sau những phút đầu bị tuyển Pháp gây sức ép mạnh, Morocco cố gắng trấn tĩnh bằng cách kiểm soát bóng ở phần sân nhà. Tuyển Pháp vẫn sẵn sàng áp sát và phản công ngay khi có cơ hội.

Sau những phút đầu bị tuyển Pháp gây sức ép mạnh, Morocco cố gắng trấn tĩnh bằng cách kiểm soát bóng ở phần sân nhà. Tuyển Pháp vẫn sẵn sàng áp sát và phản công ngay khi có cơ hội. 5' Tuyển Pháp bắn phá liên tiếp

Mbappe đi bóng xộc thẳng vào trung lộ từ cự ly khoảng 20m rồi tung cú sút buộc Bono phải đổ người đẩy bóng hết đường biên ngang. Từ quả phạt góc sau đó, Upamecano bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 9m nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Morocco.

Mbappe đi bóng xộc thẳng vào trung lộ từ cự ly khoảng 20m rồi tung cú sút buộc Bono phải đổ người đẩy bóng hết đường biên ngang. Từ quả phạt góc sau đó, Upamecano bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 9m nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Morocco. 3' Morocco nhập cuộc tự tin

El Khannouss được bố trí đá “số 9 ảo” bên phía Morocco, giúp Brahim Diaz tiếp tục hoạt động ở hành lang cánh. El Khannouss sớm phô diễn kỹ thuật trước Digne, nhưng cuối cùng buộc phải chuyền về.

El Khannouss được bố trí đá “số 9 ảo” bên phía Morocco, giúp Brahim Diaz tiếp tục hoạt động ở hành lang cánh. El Khannouss sớm phô diễn kỹ thuật trước Digne, nhưng cuối cùng buộc phải chuyền về. 1' Trận đấu bắt đầu

Morocco giao bóng, trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu.

Morocco giao bóng, trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Pháp vs Ma Rốc đang được chuẩn bị.

Thông tin trận đấu Pháp vs Ma Rốc

Thời gian: 03h00 ngày 10/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Gillette, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

Link VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

VTV3 VTVgo trực tiếp Pháp vs Ma Rốc hôm nay 10/7/2026 - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Ma Rốc

Ma Rốc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp vs Ma Rốc

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào bán kết lần thứ ba liên tiếp. Đối thủ của thầy trò HLV Didier Deschamps là Ma Rốc, đội bóng từng tạo nên hành trình lịch sử tại World Cup 2022 trước khi bị chính Les Bleus chặn lại ở bán kết.

Theo Opta, Pháp có 61,7% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Tỉ lệ Ma Rốc tạo bất ngờ là 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ ở mức 22,1%. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Pháp đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc, đội xếp hạng 7.

Les Bleus đang có phong độ rất cao tại World Cup 2026. Đội bóng áo lam toàn thắng 5 trận từ vòng bảng đến knock-out, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không dễ dàng, nhưng quả phạt đền của Kylian Mbappe vẫn giúp Pháp vượt qua thời điểm căng thẳng.

Sức mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở chiều sâu hàng công. Mbappe là mũi nhọn nguy hiểm nhất, bên cạnh Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola và Desire Doue. Nhóm cầu thủ này mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến rất cao.

Ma Rốc không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup 2026, vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0. Hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng chuyển trạng thái nhanh và tinh thần tập thể vẫn là điểm tựa lớn của “Sư tử Atlas”.

Azzedine Ounahi là nhân tố đáng chú ý ở tuyến giữa Ma Rốc, còn Hakimi, Brahim Diaz và El Khannouss có thể tạo ra các pha phản công tốc độ. Nếu giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống cho Mbappe, Ma Rốc đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Pháp. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Les Bleus thắng 3 và hòa 2. Đáng nhớ nhất là chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022, trận đấu đã khép lại giấc mơ vào chung kết của Ma Rốc tại Qatar.

Về lực lượng, Pháp chưa chắc có Marcus Thuram vì chấn thương bắp chân, còn Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ và khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Ma Rốc có lực lượng tốt, nhưng vẫn cần theo dõi trạng thái của Saibari trước giờ bóng lăn.

Tính chất tứ kết có thể khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ. Pháp được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và phong độ ghi bàn ổn định. Dù vậy, Ma Rốc đủ khả năng tạo ra nhiều khó khăn nếu phát huy được bức tường phòng ngự đặc trưng.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Ma Rốc.

VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Ma Rốc ngày 10/7/2026

Link VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp vs Ma Rốc tứ kết World Cup 2026 lúc 03h00 hôm nay 10/7/2026 trên sân Gillette.

Thông tin trận đấu Pháp đấu với Ma Rốc

Thời gian: 03h00 ngày 10/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Gillette, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

Link VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Ma Rốc hôm nay 10/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Ma Rốc

Ma Rốc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Gillette – sân khấu cho màn tái đấu nhiều duyên nợ

Pháp đấu với Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026 là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng này. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh vé vào bán kết, mà còn là màn tái hiện ký ức bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng 2-0 để chặn đứng hành trình kỳ diệu của “Sư tử Atlas”.

Trận đấu diễn ra trên sân Gillette, Mỹ, lúc 03h00 ngày 10/7 theo giờ Việt Nam. Pháp bước vào màn so tài này với mục tiêu nối dài hành trình vào nhóm 4 đội mạnh nhất World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đó là nhiệm vụ lớn, nhưng cũng phù hợp với vị thế của đội bóng áo lam trong nhiều năm qua.

Dưới thời HLV Didier Deschamps, Pháp luôn là tập thể rất khó bị đánh bại ở các vòng knock-out. Họ có thể không áp đảo đối thủ trong toàn bộ trận đấu, nhưng thường biết cách tăng tốc vào đúng thời điểm. Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 là ví dụ rõ ràng, khi Les Bleus gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ khoảnh khắc quyết định của Kylian Mbappe.

Với Ma Rốc, sân Gillette có thể mở ra một chương mới. Đại diện Bắc Phi từng rời World Cup 2022 trong tiếc nuối sau thất bại trước chính Pháp. Bốn năm sau, họ trở lại với một đội hình giàu bản lĩnh hơn, tổ chức tốt hơn và mang theo khát vọng đòi lại món nợ cũ.

Pháp nắm lợi thế nhờ chiều sâu và bản lĩnh knock-out

Xét về tương quan hiện tại, Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Ma Rốc đạt 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng không đủ để biến trận đấu thành cuộc dạo chơi cho đội bóng châu Âu.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus đang đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc, đội xếp hạng 7. Tuy nhiên, World Cup 2026 đã nhiều lần cho thấy những đội bóng có tổ chức và kỷ luật hoàn toàn có thể gây áp lực lớn lên các ứng viên vô địch.

Điểm mạnh của Pháp nằm ở hàng công có chiều sâu. Mbappe đã ghi 7 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, trở thành mũi nhọn đáng sợ nhất của Les Bleus. Bên cạnh anh, Dembele, Olise và Barcola mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương.

Desire Doue cũng là phương án đáng chú ý của Deschamps. Khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của cầu thủ này giúp Pháp có thêm lựa chọn khi đối thủ lùi sâu và bịt kín trung lộ. Với nhiều điểm nổ như vậy, Les Bleus không phụ thuộc hoàn toàn vào một hướng tấn công.

Deschamps cũng đứng trước một dấu mốc đặc biệt. Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 1998 trên cương vị đội trưởng sẽ có trận thứ 25 dẫn dắt tại sân chơi lớn nhất thế giới, cân bằng kỷ lục lâu đời của Helmut Schon. Trước khi chia tay tuyển Pháp sau giải đấu, ông chắc chắn muốn khép lại triều đại bằng một chiến dịch đáng nhớ.

Ma Rốc và bài toán bức tường Bắc Phi

Ma Rốc tiếp tục cho thấy thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện Bắc Phi bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup năm nay, vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0 đầy thuyết phục.

Sức mạnh của “Sư tử Atlas” đến từ hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Họ không dễ bị kéo vỡ cấu trúc, biết cách thu hẹp không gian ở trung lộ và luôn duy trì cự ly đội hình tốt. Đây là nền tảng giúp Ma Rốc nhiều lần gây khó khăn cho các đối thủ mạnh.

Ở tuyến giữa, Azzedine Ounahi là điểm sáng lớn. Khả năng thoát pressing, giữ nhịp và đưa bóng lên phía trước của Ounahi giúp Ma Rốc không bị mắc kẹt quá lâu trong thế phòng ngự. Khi có cơ hội, đại diện Bắc Phi có thể chuyển trạng thái rất nhanh.

Achraf Hakimi tiếp tục là mũi khoan đáng chú ý bên hành lang phải. Tốc độ và khả năng leo biên của anh có thể tạo ra những pha phản công nguy hiểm, đặc biệt nếu Pháp đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng sớm.

Dù vậy, thử thách dành cho Ma Rốc là rất lớn. Họ chưa từng thắng Pháp trong 5 lần đối đầu gần nhất, với 3 thất bại và 2 trận hòa. Trong cuộc gặp đáng nhớ nhất tại World Cup 2022, Ma Rốc thua 0-2 và lỡ cơ hội trở thành đội châu Phi đầu tiên vào chung kết World Cup.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho Les Bleus

Pháp có lý do để tự tin trước trận tứ kết. Trong 5 lần gặp Ma Rốc gần nhất, Les Bleus bất bại, thắng 3 và hòa 2. Thành tích này giúp đội bóng áo lam có lợi thế tâm lý trước màn tái đấu.

Trận bán kết World Cup 2022 là ký ức rõ nhất. Khi đó, Ma Rốc đang có hành trình lịch sử tại Qatar, nhưng Pháp vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 2-0. Kết quả ấy trở thành vết gợn lớn trong ký ức của “Sư tử Atlas”.

Tuy nhiên, quá khứ không đảm bảo một trận đấu dễ dàng cho Pháp. Ma Rốc hiện là tập thể giàu kinh nghiệm hơn, có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ tốt và vừa thắng Canada 3-0 để bước vào tứ kết với sự hưng phấn cao.

Pháp vẫn là đội có nhiều cơ sở đi tiếp hơn nhờ chiều sâu lực lượng, chất lượng ngôi sao và bản lĩnh ở các trận knock-out. Nhưng nếu Ma Rốc giữ được sự kỷ luật và kéo trận đấu vào thế giằng co, Les Bleus sẽ phải trải qua 90 phút rất căng thẳng tại Gillette.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Ma Rốc 10/7/2026

Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Ma Rốc lúc 03h00 ngày 10/7/2026. Les Bleus tái đấu “Sư tử Atlas” ở tứ kết World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Ma Rốc 10/7/2026

Trận đấu giữa Pháp và Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 10/07/2026 trên sân vận động Gillette, Mỹ. Đây là màn tái đấu rất đáng chú ý sau bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng 2-0 để chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas”.

Nền tảng trực tiếp trận Pháp và Ma Rốc: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Pháp và Ma Rốc phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Pháp và Ma Rốc phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Pháp và Ma Rốc phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Ma Rốc: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Ma Rốc: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào bán kết lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng của HLV Didier Deschamps vẫn là một trong những tập thể ổn định nhất tại sân chơi lớn nhất thế giới, đặc biệt ở các trận đấu loại trực tiếp.

Màn so tài với Ma Rốc mang ý nghĩa rất đặc biệt. Bốn năm trước, chính Pháp đã thắng đại diện Bắc Phi 2-0 ở bán kết World Cup 2022, qua đó khép lại hành trình kỳ diệu của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Với Ma Rốc, đây là cơ hội để đòi lại món nợ cũ. Đại diện Bắc Phi không còn là hiện tượng nhất thời, bởi họ tiếp tục duy trì sự chắc chắn, bản lĩnh và tinh thần tập thể tại World Cup 2026.

Trận đấu vì thế không chỉ là cuộc so tài chuyên môn giữa hai đội bóng trong nhóm đầu thế giới. Đây còn là màn đối đầu giữa sức công phá của Les Bleus và bức tường phòng ngự giàu kỷ luật của Ma Rốc.

Tương quan sức mạnh: Pháp nhỉnh hơn

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu knock-out, Pháp được đánh giá cao hơn Ma Rốc. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Ma Rốc đạt 16,2%, còn khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 22,1%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội bóng châu Âu. Pháp đang đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc, đội xếp hạng 7. Khoảng cách này phản ánh phần nào chiều sâu lực lượng và vị thế của hai đội.

Về chuyên môn, Pháp sở hữu hàng công rất mạnh. Mbappe, Dembele, Olise và Barcola có thể tạo đột biến bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp. Desire Doue cũng là phương án chiến thuật đáng chú ý khi Les Bleus cần thêm sự mềm mại ở khu vực cuối sân.

Ma Rốc lại nguy hiểm ở cách chơi hoàn toàn khác. “Sư tử Atlas” ưu tiên phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công. Hakimi, Ounahi, Brahim Diaz và El Khannouss là những nhân tố có thể giúp đại diện Bắc Phi tạo ra khác biệt.

Dù Pháp nắm ưu thế, đây không phải trận đấu một chiều. Ma Rốc đủ sức gây khó khăn nếu phong tỏa được Mbappe và kéo trận đấu vào nhịp độ chậm, nơi từng pha bóng cố định hoặc phản công đều có thể trở thành cơ hội lớn.

Lịch sử đối đầu: Pháp nắm ưu thế

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Les Bleus thắng 3 và hòa 2, qua đó duy trì thành tích bất bại trước Ma Rốc.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp thắng 2-0 để giành vé vào chung kết, đồng thời chặn đứng giấc mơ lịch sử của đại diện Bắc Phi.

Thành tích này giúp Pháp có lợi thế tinh thần trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, Ma Rốc hiện đã trưởng thành hơn nhiều sau trải nghiệm tại Qatar. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi bước vào tứ kết với niềm tin lớn sau chuỗi trận bất bại.

Vì vậy, lịch sử là điểm tựa cho Les Bleus, nhưng không phải tấm vé đảm bảo chiến thắng. Pháp vẫn cần một màn trình diễn tập trung nếu không muốn rơi vào cái bẫy phản công của “Sư tử Atlas”.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Pháp đang có phong độ rất cao tại World Cup 2026. Trong 5 trận gần nhất, Les Bleus toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đội bóng áo lam cũng giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận.

Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không quá dễ dàng, nhưng Pháp vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Khi thế trận rơi vào giằng co, Kylian Mbappe là người tạo khác biệt bằng quả phạt đền quyết định.

Ma Rốc cũng có phong độ ấn tượng. Đại diện Bắc Phi thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức, ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua. Chiến thắng 3-0 trước Canada giúp “Sư tử Atlas” bước vào tứ kết với sự hưng phấn lớn.

Về lực lượng, Pháp có một vài mối lo. Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.

Ma Rốc có lực lượng tốt, nhưng Saibari là trường hợp cần được theo dõi. Nếu thiếu tiền đạo này, đại diện Bắc Phi sẽ phải điều chỉnh phương án tấn công trước hàng thủ chắc chắn của Pháp.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Pháp nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và cố gắng đẩy Ma Rốc lùi sâu ngay từ đầu. Với các mũi tấn công tốc độ như Mbappe, Dembele và Barcola, Les Bleus có thể liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ.

Tuyến giữa là khu vực rất quan trọng. Nếu Tchouameni ra sân, Pháp sẽ có thêm sức mạnh tranh chấp và khả năng thu hồi bóng. Rabiot cũng đóng vai trò lớn trong việc giữ nhịp, hỗ trợ phòng ngự và mở bóng sang hai biên.

Ma Rốc nhiều khả năng chọn cách chơi thận trọng. Đại diện Bắc Phi sẽ ưu tiên bịt khoảng trống trung lộ, giữ hàng thủ thấp và tìm cơ hội đưa bóng nhanh cho Hakimi, Brahim Diaz hoặc Ounahi trong các pha phản công.

Về số bàn thắng, Pháp ghi 14 bàn trong 5 trận tại World Cup 2026, trung bình 2,8 bàn/trận. Ma Rốc ghi 10 bàn trong cùng giai đoạn, đạt hiệu suất 2 bàn/trận. Tổng bàn trung bình trong các trận của Pháp là 3,2 bàn, còn Ma Rốc là 2,8 bàn.

Dù vậy, tính chất tứ kết có thể khiến trận đấu chặt chẽ hơn. Ma Rốc sẽ không dễ để Pháp có nhiều khoảng trống, nhưng Les Bleus vẫn có nhiều ngôi sao đủ khả năng phá vỡ thế bế tắc.

Nhìn chung, Pháp nhỉnh hơn ở chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tận dụng thời cơ. Ma Rốc có thể tạo ra một trận đấu khó chịu, nhưng để vượt qua Les Bleus, “Sư tử Atlas” cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Ma Rốc.

Đội hình dự kiến Pháp vs Ma Rốc

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Ma Rốc

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Ma Rốc

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026.

Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Pháp giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận gần nhất.

Ma Rốc bất bại trong 5 trận gần đây.

Ma Rốc ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.

Pháp ghi trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê.

Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận.

Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%.

Pháp được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận.

Kylian Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026.

Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Ma Rốc.

Les Bleus từng thắng Ma Rốc 2-0 tại World Cup 2022.