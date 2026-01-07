Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Pháp vs Thụy Điển ngày 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Thụy Điển lúc 4h00 ngày 1/7/2026. Les Bleus hướng tới vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Pháp vs Thụy Điển

Thời gian: 4h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ MetLife, New Jersey, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Pháp vs Thụy Điển hôm nay 1/7/2026 - Tỷ số: 3-0

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Thụy Điển là đội giao bóng trước, trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển chính thức khởi tranh.

Phút 3: Isak dứt điểm chưa đủ khó

Isak có cơ hội tung cú sút về phía khung thành Pháp, nhưng bóng đi nhẹ và không thể gây khó cho thủ môn Maignan.

Phút 10: Thụy Điển tranh chấp quyết liệt

Thụy Điển chơi rất rát ở khu vực giữa sân, khiến Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên.

Phút 17: Mbappe thử vận may từ xa

Mbappe tìm khoảng trống để dứt điểm ngoài vòng cấm, nhưng cú sút của anh chưa đủ lực để tạo ra nguy hiểm rõ rệt.

Phút 19: Barcola dứt điểm vọt xà

Barcola đi bóng tốc độ và lắt léo trước khi tung cú sút chân trái khá quyết đoán. Dù vậy, bóng đi hơi cao so với khung thành Thụy Điển.

Phút 20: Mbappe bị từ chối bàn thắng

Mbappe bứt tốc thoát xuống đối mặt thủ môn rồi đưa bóng vào lưới Thụy Điển. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo tuyển Pháp đã rơi vào thế việt vị.

Phút 28: Saliba cứu nguy cho Pháp

Ayari thả bóng thông minh để Isak thoát xuống dứt điểm. Rất may cho Pháp khi Saliba đọc tình huống chính xác và kịp thời truy cản.

Phút 30: Thủ môn Thụy Điển cứu thua

Mbappe chuyền thuận lợi để Rabiot thoát xuống rồi tung cú sút chéo góc. Thủ môn Thụy Điển phản xạ tốt bằng chân, giúp đội nhà tránh bàn thua.

Phút 32: Mbappe sút trúng cột dọc

Kounde căng ngang rất thuận lợi, đặt Mbappe vào thế dứt điểm không bị ai kèm. Đáng tiếc, cú sút của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Thụy Điển.

Phút 36: Olise ngả bàn đèn dội cột

Olise tung người móc bóng đẹp mắt, nhưng bóng lại dội thẳng cột dọc khung thành Thụy Điển. Dembele sau đó lao vào đá bồi nhưng không thể dứt điểm chính xác.

Phút 40: Mbappe tiếp tục sút xa

Mbappe thêm một lần thử vận may bằng cú đá từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi thiếu độ hiểm để đánh bại hàng thủ Thụy Điển.

Phút 42: Olise dứt điểm không chính xác

Olise tìm được góc sút từ xa giữa vòng vây cầu thủ Thụy Điển. Tuy nhiên, pha kết thúc của anh đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 45: Mbappe mở tỷ số cho Pháp

Từ tình huống Pháp phối hợp sau quả phạt góc, Mbappe độc diễn ấn tượng trước hàng thủ Thụy Điển. Anh dứt điểm quyết đoán vào góc xa, giúp Pháp vượt lên dẫn 1-0.

Phút 45: Hiệp một có 3 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 3 phút bù giờ.

Phút 45+3: Pháp dẫn 1-0 sau hiệp một

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về tuyển Pháp nhờ bàn thắng của Mbappe.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Pháp giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Phút 50: Tchouameni sút xa thiếu chính xác

Tchouameni quyết định dứt điểm từ xa, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút 53: Barcola nhân đôi cách biệt cho Pháp

Olise chọc khe rất thuận lợi để Barcola thoát xuống đối mặt thủ môn. Trước khung thành rộng mở, Barcola dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.

Phút 61: Olise không thắng được thủ môn Thụy Điển

Olise tung cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Thụy Điển vẫn chơi tập trung và cản phá thành công.

Phút 65: Olise bỏ lỡ ở góc hẹp

Mbappe chuyền bóng chính xác để Olise thoát xuống dứt điểm trong góc hẹp. Tuy nhiên, cầu thủ tuyển Pháp xử lý hơi chậm, tạo điều kiện để hậu vệ Thụy Điển kịp giải nguy.

Phút 71: Olise lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Mbappe tiếp tục đặt Olise vào vị trí thuận lợi để đối mặt thủ môn. Dù vậy, Olise vẫn không thể tận dụng để ghi bàn cho Pháp.

Phút 74: Mbappe nâng tỷ số lên 3-0

Olise thực hiện đường chọc khe đẹp mắt để Mbappe thoát xuống đúng thời điểm. Tiền đạo tuyển Pháp dứt điểm tung lưới Thụy Điển, hoàn tất cú đúp và giúp Pháp dẫn 3-0.

Phút 82: Barcola không thắng được thủ môn

Barcola xử lý khéo léo để vượt qua hai hậu vệ Thụy Điển, nhưng cú sút ở góc hẹp của anh không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Phút 89: Gyokeres bỏ lỡ cơ hội danh dự

Thụy Điển có cơ hội hiếm hoi ở cuối trận khi Gyokeres dứt điểm cự ly gần. Tuy nhiên, cú sút chưa đủ hiểm để vượt qua Maignan.

Phút 90: Hiệp hai có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp hai có thêm 4 phút bù giờ.

Hết giờ: Pháp thắng Thụy Điển 3-0

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho tuyển Pháp. Mbappe lập cú đúp, Barcola ghi một bàn, giúp Pháp vượt qua Thụy Điển đầy thuyết phục.

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Điển

Widell Zetterstrom; Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud; Bernhardsson, Elanga; Isak, Gyokeres.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp vs Thụy Điển

Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Les Bleus lần lượt đánh bại Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để giành trọn 9 điểm. Màn trình diễn trước Na Uy đặc biệt ấn tượng khi Ousmane Dembele lập hat-trick ngay trong hiệp một, giúp tuyển Pháp khẳng định sức mạnh hàng công.

Không chỉ có Dembele, Pháp còn sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng như Mbappe, Doue, Olise hay Kolo Muani. Ba trận vòng bảng, đội bóng áo xanh đều kiểm soát bóng trên 55%, tạo ra nhiều cơ hội và duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối thủ.

Thụy Điển đi tiếp theo cách vất vả hơn. Đại diện Bắc Âu thắng Tunisia 5-1 ở lượt mở màn, sau đó thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1. Việc giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cho thấy Thụy Điển vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Khó khăn của Thụy Điển càng lớn hơn khi trung vệ Isak Hien dính chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup 2026. Đây là tổn thất đáng kể trong bối cảnh họ phải đối đầu hàng công đang có phong độ rất cao của Pháp.

Xét về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và phong độ hiện tại, Pháp vượt trội rõ ràng. Les Bleus thắng 8/10 trận gần nhất, ghi 27 bàn trong giai đoạn này và giữ sạch lưới 5 trận. Thụy Điển có hàng công không tệ, nhưng hàng thủ đã để lọt lưới 7 bàn chỉ sau 3 trận vòng bảng.

Nếu Mbappe, Dembele và Doue tiếp tục duy trì tốc độ trong các pha chuyển trạng thái, Thụy Điển sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Với đẳng cấp và phong độ hiện tại, Pháp nhiều khả năng sẽ giành vé vào vòng 1/8 mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-1 Thụy Điển.