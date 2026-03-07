Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha vs Áo ngày 3/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Áo lúc 2h00 ngày 3/7/2026. La Roja hướng tới tấm vé đi tiếp ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Áo

Thời gian: 2h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo hôm nay 3/7/2026 - Tỷ số: 3-0

Phút 1: Hiệp một bắt đầu

Tây Ban Nha giao bóng, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo chính thức khởi tranh.

Phút 2: Yamal dứt điểm

Áo tổ chức tấn công nhưng Seiwald bị Yamal cướp bóng từ phía sau. Tây Ban Nha phản công nhanh và chính Yamal là người kết thúc pha bóng, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để gây khó cho thủ môn Schlager.

Phút 8: Cơ hội của Olmo

Porro lật bóng sớm vào vòng cấm Áo từ cánh phải. Olmo chọn vị trí để bắt vô-lê, nhưng bóng lại chạm Oyarzabal rồi bật ra.

Phút 11: Không có phạt đền cho Tây Ban Nha

Yamal ngã trong vòng cấm Áo sau pha tác động của Laimer. Trọng tài xác định hậu vệ Áo chỉ có va chạm nhẹ và không cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền.

Phút 18: Gregoritsch suýt chạm bóng

Áo đoạt bóng ở trung lộ ngay bên phần sân Tây Ban Nha. Sabitzer lật bóng bằng chân phải từ cánh trái, tạo cơ hội cho Gregoritsch băng vào, nhưng tiền đạo Áo không thể chạm đầu trong pha bị Cubarsi theo sát.

Phút 21: Yamal bị chặn sau pha 1 chọi 2

Yamal xử lý khéo léo bên cánh phải và xỏ háng Laimer. Tuy nhiên, Sabitzer kịp lao về xoạc bóng chuẩn xác trước khi Laimer phá bóng lên.

Phút 28: Tây Ban Nha tấn công

Yamal thả bóng tinh tế để Porro thoát xuống bên cánh phải rồi tạt vào. Dù vậy, đường chuyền hơi sâu và không có cầu thủ Tây Ban Nha nào kịp băng vào ở phía cột xa.

Phút 29: Tây Ban Nha bị thổi phạt

Olmo xoay người thoát xuống đối mặt Schlager, nhưng Posch kịp lao về phá bóng ngay trước khi tiền vệ Tây Ban Nha dứt điểm. Ở quả phạt góc sau đó, Cucurella sút bồi nhưng trọng tài thổi phạt Cubarsi vì lỗi ngăn cản thủ môn Schlager.

Phút 33: Schlager cứu thua

Yamal vượt qua Laimer sát đường biên ngang bên cánh phải rồi căng ngang, khiến Schlager phải can thiệp. Tây Ban Nha đoạt lại bóng bên kia vòng cấm, Oyarzabal xử lý lắt léo trước khi sút chéo góc rất căng. Thủ môn Áo phản xạ nhanh và cản phá thành công.

Phút 36: Tây Ban Nha mở tỷ số

Pedri cầm bóng đột phá ở trung lộ rồi mở sang cánh trái cho Cucurella. Hậu vệ Tây Ban Nha căng chìm vào trong để Oyarzabal tách khỏi hai trung vệ Áo và dứt điểm một chạm, khiến Schlager không kịp phản ứng.

Phút 38: Yamal thử vận may

Yamal cắt vào từ cánh phải, kéo Laimer theo sát tới khu vực trước vòng cấm. Sau đó, anh quặt bóng qua cầu thủ Áo rồi sút bằng chân phải, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Schlager.

Phút 43: Áo phản công hỏng

Cubarsi mất bóng, tạo cơ hội để Áo phản công. Sabitzer đẩy bóng sang trái cho Schmid tạt vào, Posch xâm nhập vòng cấm Tây Ban Nha nhưng khống chế lỗi, sau đó xử lý chậm và để Rodri cướp lại bóng.

Phút 45+2: Tây Ban Nha bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp

Tây Ban Nha được hưởng đá phạt bên cánh trái. Baena đặt lòng đưa bóng thẳng về cầu môn và bóng dội xà ngang bật ra. Hai hậu vệ Áo cùng nhảy lên phá bóng nhưng va vào nhau, tạo cơ hội để Yamal đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, Schlager kịp khép góc và dùng thân người cản phá.

Hết hiệp một: Tây Ban Nha tạm dẫn Áo 1-0

Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu nghiêng về Tây Ban Nha sau bàn thắng của Oyarzabal.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Áo giao bóng để bắt đầu hiệp hai.

Phút 49: Oyarzabal dứt điểm

Tây Ban Nha chuyển trạng thái nhanh. Oyarzabal dốc bóng vào khu vực trước vòng cấm rồi tung cú sút, nhưng pha dứt điểm chưa đủ khó để đánh bại Schlager.

Phút 52: Tây Ban Nha phản công nguy hiểm

Áo hai lần mất bóng ngay bên phần sân nhà. Ở tình huống đầu tiên, Olmo đưa bóng vào khu chữ D nhưng bị Danso chặn lại. Ngay sau đó, Áo phản công hỏng, Yamal thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền vào cho Olmo. Schmid kịp cắt bóng và tiếp tục ngăn Rodri sút bồi.

Phút 54: Rodri sút xa

Rodri đột phá thẳng vào trung lộ của Áo rồi dứt điểm từ xa. Bóng chạm chân một cầu thủ áo trắng và đi chệch cột dọc, mang về quả phạt góc cho Tây Ban Nha.

Phút 61: Kalajdzic đánh đầu vọt xà

Áo có cơ hội đáng chú ý đầu tiên trong hiệp hai sau khi Kalajdzic vào sân. Anh đón quả tạt từ cánh trái của Sabitzer, tì đè Cubarsi rồi đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 63: Va chạm mạnh

Arnautovic thoát xuống đón đường tâng bóng từ cánh trái của đồng đội. Unai Simon lao ra khỏi vòng cấm và đánh đầu phá bóng, sau đó va chạm mạnh xảy ra khiến Arnautovic nằm sân. Trọng tài cho trận đấu tạm dừng.

Phút 66: Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0

Olmo nhận bóng ở trung lộ nhưng chưa kịp sút xa đã bị ngăn cản. Bóng tới chân Cucurella, anh kịp gảy sang cho Baena trong thế mất thăng bằng. Baena xuống sát biên rồi tạt vào để Porro băng vào vòng cấm đánh đầu chính diện, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.

Phút 78: Ferran Torres đánh đầu vọt xà

Tây Ban Nha được hưởng phạt góc bên cánh trái. Ferran Torres đón quả lật ở cột xa nhưng đánh đầu vọt xà trong góc hẹp.

Phút 82: Posch bỏ lỡ cơ hội

Sabitzer tạt bóng từ cánh trái. Posch di chuyển vào vòng cấm khiến Cucurella không theo kịp, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ Áo lại đi ra ngoài.

Phút 85: Alaba cứu thua trên vạch vôi

Tây Ban Nha phối hợp nhịp nhàng trước khi Oyarzabal thoát xuống cánh trái rồi căng vào. Bóng lập bập đổi hướng tới đúng vị trí của Yamal ở giữa vòng cấm, nhưng cú sút chân trái của anh bị Alaba chặn ngay trên vạch vôi. Ngay sau pha bóng này, Yamal rời sân.

Phút 89: Oyarzabal hoàn tất cú đúp

Cucurella nhận bóng bên cánh trái, trong lúc Oyarzabal âm thầm di chuyển vào vòng cấm mà không bị hậu vệ Áo theo kèm. Đường chuyền tầm thấp đi đúng tầm để Oyarzabal dứt điểm một chạm trong pha đối mặt Schlager, nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Đội hình dự kiến ĐT Áo

A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Nhận định bóng đá hôm nay Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bước vào trận đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên nặng ký. La Roja khép lại vòng bảng H với ngôi đầu, giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới.

Sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt ra quân, đội bóng của HLV Luis de la Fuente nhanh chóng lấy lại nhịp thi đấu. Tây Ban Nha thắng Saudi Arabia 4-0, sau đó đánh bại Uruguay 1-0 nhờ pha lập công của Alex Baena để giành quyền đi tiếp với phong độ ổn định.

Theo đánh giá trước trận, Tây Ban Nha có 70,6% cơ hội thắng trong 90 phút, cao hơn nhiều so với mức 12,2% của Áo. Khả năng hai đội phải kéo trận đấu sang hiệp phụ được đặt ở mức 17,3%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, còn Áo xếp hạng 24.

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng, pressing sau khi mất bóng và chất lượng tuyến giữa. Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo cùng Lamine Yamal giúp La Roja có nhiều phương án triển khai, từ phối hợp trung lộ đến tạo đột biến ở khu vực cuối sân.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn có nỗi lo về lực lượng. Nico Williams và Yeremy Pino không thể ra sân vì chấn thương, còn Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất trong suốt vòng bảng. Đây là bài toán buộc HLV Luis de la Fuente phải tính toán kỹ khi đối đầu một đội pressing mạnh như Áo.

Áo giành vé vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng J. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 ở trận quyết định. Đại diện Trung Âu giàu năng lượng, pressing quyết liệt và có thể tạo ra nhiều thời điểm tăng tốc nguy hiểm.

Tuy nhiên, hàng thủ Áo vẫn để lộ khoảng trống khi trận đấu bị đẩy vào nhịp đôi công. Trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt và giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng, Áo sẽ phải chơi rất tập trung nếu muốn tạo bất ngờ tại SoFi Stadium.

Với chất lượng đội hình cao hơn, bản lĩnh ở các trận đấu lớn và nền tảng phòng ngự chắc chắn, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá sáng hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo.