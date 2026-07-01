Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Tây Ban Nha vs Argentina ngày 20/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Argentina lúc 2h00 ngày 20/7/2026. La Roja phải tìm cách ngăn Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina

Thời gian: 2h00 ngày 20/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ MetLife, New York, Mỹ

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Chung kết

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10

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VTV3 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina hôm nay 20/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Phút 56: Montiel giải nguy cho Argentina

Cubarsi có đường chuyền nguy hiểm vào trung lộ, nhưng Montiel đã kịp xuất hiện để phá bóng, giúp Argentina tránh khỏi một pha sóng gió.

Phút 55: Tây Ban Nha bỏ lỡ thời cơ

Oyarzabal nhận bóng trong tư thế có thể sút xa, nhưng pha xử lý thiếu quyết đoán khiến hàng thủ Argentina kịp lùi về và hóa giải.

Phút 52: Trận đấu nóng lên

Cầu thủ hai bên có va chạm không bóng ở giữa sân và lời qua tiếng lại sau đó. Trọng tài phải can thiệp, đồng thời rút thẻ vàng cho một cầu thủ Argentina.

Phút 51: Montiel bị phạm lỗi

Baena phạm lỗi với Montiel trong pha tranh chấp, khiến trọng tài nhanh chóng thổi phạt.

Phút 47: Messi đá phạt góc không thành công

Argentina có cơ hội từ chấm phạt góc, nhưng đường bóng của Messi nhanh chóng bị Tây Ban Nha hóa giải. Hàng thủ áo đỏ vẫn giữ cự ly rất tốt.

Phút 46: Martinez ôm gọn bóng

Tây Ban Nha có cơ hội ngon ăn ngay đầu hiệp 2, nhưng pha dứt điểm lại đi đúng vị trí của Emiliano Martinez và thủ môn Argentina dễ dàng ôm gọn.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Trận chung kếtwriting{variant="standard" id="47646"}

**Bản trở lại sau giờ nghỉ. Tây Ban Nha và Argentina bước vào hiệp 2 với tỷ số 0-0.

Hết hiệp 1: Tây Ban Nha 0-0 Argentina

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Emiliano Martinez.

Phút 45: Hiệp 1 có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Phút 44: Argentina thay người bất đắc dĩ

Lisandro Martinez dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Argentina buộc phải đưa Otamendi vào sân để thay thế.

Phút 44: Argentina buộc phải thay người

Lisandro Martinez dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Argentina phải đưa Otamendi vào sân để thay thế trung vệ này.

Phút 43: Cucurella sút xa chệch cột

Cucurella thử vận may bằng cú sút xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Argentina.

Phút 42: Tây Ban Nha ép sân

Tây Ban Nha vẫn duy trì sức ép ở nửa sân phía trên. Argentina lùi đội hình thấp và chờ cơ hội phản công.

Phút 41: Lisandro Martinez nhận thẻ vàng

Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Lisandro Martinez sau một pha phạm lỗi của cầu thủ Argentina.

Phút 39: Oyarzabal vô-lê không thành công

Tây Ban Nha ban bật rất nhịp nhàng ngay trước vòng cấm Argentina. Oyarzabal là người dứt điểm cuối cùng bằng cú vô-lê, nhưng bóng lại đi đúng vị trí Emiliano Martinez đã chọn.

Phút 36: Montiel chặn Cucurella

Cucurella bứt tốc bên cánh trái trong pha lên bóng của Tây Ban Nha, nhưng Montiel đã đọc tình huống tốt và kịp xoạc bóng ngăn cản.

Phút 35: Cucurella rơi vào thế việt vị

Cucurella thoát xuống bên phía Tây Ban Nha nhưng đã bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Phút 33: Argentina phối hợp đá phạt

Argentina được hưởng một quả đá phạt. Thay vì treo bóng trực tiếp vào vòng cấm, các cầu thủ áo xanh trắng chọn phương án phối hợp nhỏ.

Phút 29: Tây Ban Nha nhỉnh hơn về cơ hội

Từ đầu trận, Tây Ban Nha tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý hơn, chủ yếu từ các pha lên bóng bên cánh phải. Argentina vẫn chưa có lần chạm bóng nào trong vòng cấm đối thủ.

Phút 28: Cubarsi chuyền về thiếu lực

Cubarsi chuyền về hơi non, suýt chút nữa tạo cơ hội để Alvarez ập vào cướp bóng.

Phút 27: Trận đấu trở lại

Sau quãng nghỉ tiếp nước, hai đội đã quay lại thi đấu.

Phút 24: Hai đội tạm nghỉ tiếp nước

Trận đấu tạm dừng để cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina nghỉ tiếp nước.

Phút 23: Emiliano Martínez bắt gọn bóng

Tây Ban Nha được hưởng quả phạt góc thứ hai từ đầu trận, nhưng pha treo bóng vào trong không gây khó khăn cho Emiliano Martínez. Thủ môn Argentina dễ dàng bắt gọn.

Phút 17: Martinez bắt bài Yamal

Yamal khống chế bóng tinh tế rồi cố gắng đưa bóng vào cột xa. Tuy nhiên, thủ môn Emiliano Martínez đã đọc tình huống chính xác và bắt gọn.

Phút 15: Mac Allister thoát thẻ

Mac Allister có pha vào bóng rát với Dani Olmo, nhưng trọng tài không rút thẻ phạt cho tiền vệ Argentina.

Phút 6: Unai Simon giải nguy kịp thời

Alvarez chọc khe nguy hiểm cho Argentina, nhưng thủ môn Unai Simon băng ra rất nhanh để hóa giải tình huống.

Phút 5: Emiliano Martínez cứu thua cho Argentina

Tây Ban Nha lên bóng bên cánh phải, Lamine Yamal căng ngang khiến bóng chạm hậu vệ Argentina đổi hướng. Dani Olmo xử lý một chạm rất nhanh, mở ra cơ hội để Yamal đối mặt thủ môn, nhưng cú sút chân trái của anh bị Emiliano Martínez cản phá.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Argentina là đội giao bóng trước, chính thức mở màn trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Nhận định bóng đá hôm nay Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha và Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 với hai phong cách trái ngược. La Roja sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất giải, còn nhà đương kim vô địch lại dẫn đầu về số bàn thắng.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente mới nhận một bàn thua sau bảy trận. Sáu lần giữ sạch lưới giúp Tây Ban Nha trở thành một trong những đội phòng ngự hiệu quả nhất lịch sử World Cup.

Ở bán kết, La Roja đánh bại Pháp 2-0 bằng khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát khoảng trống. Kylian Mbappe cùng Michael Olise không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Unai Simon khi hàng thủ Tây Ban Nha duy trì cự ly đội hình chặt chẽ.

Tây Ban Nha cũng đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. Một chiến thắng tại MetLife sẽ giúp đội bóng xứ bò tót giành chức vô địch thế giới thứ hai sau lần đăng quang năm 2010.

Argentina lại mang tới trận chung kết hàng công đạt hiệu suất cao nhất giải. Đội bóng của Lionel Scaloni đã ghi 19 bàn và có ít nhất hai pha lập công trong mọi trận đấu tại World Cup 2026.

Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong cách vận hành của Argentina. Đội trưởng 39 tuổi đã ghi tám bàn, thực hiện bốn kiến tạo và góp dấu giày vào phần lớn những tình huống quyết định của nhà đương kim vô địch.

Bản lĩnh của Argentina được chứng minh trong trận bán kết với Anh. Dù bị dẫn trước, đại diện Nam Mỹ vẫn giữ được sự kiên nhẫn trước khi Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Theo Opta, Tây Ban Nha có 45,1% khả năng thắng trong 90 phút. Cơ hội dành cho Argentina là 29,5%, còn khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ được đánh giá ở mức 25,4%.

Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo. Tuy nhiên, La Roja phải đặc biệt thận trọng trước khả năng tạo ra khác biệt chỉ bằng một đường chuyền hoặc một cú dứt điểm của Messi.

Ở hướng ngược lại, tốc độ và kỹ thuật của Lamine Yamal sẽ là thử thách lớn đối với hàng phòng ngự Argentina. Nicolas Tagliafico cùng Lisandro Martinez cần nhận được sự hỗ trợ thường xuyên nếu muốn hạn chế cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Tây Ban Nha.

Trận chung kết nhiều khả năng diễn ra cân bằng khi một đội sở hữu hàng thủ tốt nhất phải đối đầu hàng công mạnh nhất. Khả năng trận đấu chưa thể phân định thắng thua sau 90 phút là kịch bản dễ xuất hiện.

Dự đoán tỉ số sau 90 phút: Tây Ban Nha 1-1 Argentina.

Dự đoán chung cuộc: Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.