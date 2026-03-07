Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Thụy Sĩ vs Algeria ngày 3/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Thụy Sĩ và Algeria lúc 10h00 ngày 3/7/2026. Đại diện châu Âu hướng tới tấm vé đi tiếp ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Thụy Sĩ vs Algeria

Thời gian: 10h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ vs Algeria hôm nay 3/7/2026 - Tỷ số: 2-0

Phút 90: Trận đấu có thêm 6 phút

Hiệp 2 được cộng thêm 6 phút bù giờ. Dù vậy, cục diện trên sân lúc này gần như đã an bài.

Phút 81: Rieder bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Zakaria căng ngang rất thuận lợi, bóng vượt qua pha cắt bóng hụt của Embolo ở cột gần rồi đến đúng vị trí của Rieder ở cột xa. Trước khung thành gần như bỏ trống, Rieder lại để bóng chạm gót chân, giúp thủ môn Zidane kịp đổ người cứu thua cho Algeria.

Phút 74: Belghali cứu thua cho Algeria

Sau khi phá được đường tạt bóng ban đầu, Belghali chưa thể giúp Algeria thoát hẳn sức ép khi bóng bật ra đúng chỗ Rieder. Cầu thủ Thụy Sĩ tung cú sút ngay, nhưng Belghali lại kịp lùi về cản phá.

Phút 72: Thẻ vàng cho Boudaoui

Boudaoui vào bóng chậm nhịp với Xhaka và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây là tình huống không cần thiết của tiền vệ Algeria.

Phút 46: Ndoye nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sĩ

Algeria phá bóng ra đúng vị trí của Ndoye. Ngôi sao thuộc biên chế Nottingham Forest không bỏ lỡ thời cơ, tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới khung thành để nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

Thụy Sĩ là đội giao bóng để bắt đầu hiệp 2.

Hết hiệp 1: Thụy Sĩ tạm dẫn Algeria

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về Thụy Sĩ.

Phút 45: Hiệp một có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 4 phút bù giờ.

Phút 44: Kobel cứu thua cho Thụy Sĩ

Aouar dứt điểm ngay trong vòng cấm nhưng Kobel đã cản phá gọn gàng. Ít giây sau, Aouar tiếp tục treo bóng về cột xa, nhưng Belghali không kịp băng vào tiếp ứng.

Phút 37: Zakaria đánh đầu chệch cột dọc

Zakaria bật cao đánh đầu sau đường tạt vào vòng cấm Algeria, nhưng bóng đi chệch khung thành. Cầu thủ Thụy Sĩ tỏ ra rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển sau 7 năm.

Phút 31: Vargas đột phá nguy hiểm

Vargas liên tục đảo chân và ngoặt bóng khéo léo trước khi bứt xuống sát đường biên ngang. Anh căng ngược về khu vực chấm phạt đền, nhưng hàng thủ Algeria đã kịp lùi về phá bóng.

Phút 25: Thụy Sĩ suýt có thêm cơ hội nguy hiểm

Thụy Sĩ triển khai bóng khá nhịp nhàng trước khi đưa bóng đến chân Rodriguez bên cánh trái. Hậu vệ này quyết định dứt điểm từ xa, nhưng cú sút lại đưa bóng đi lệch cột dọc.

Phút 22: Algeria hóa giải phạt góc

Từ quả đá phạt góc của Rodriguez, bóng được treo vào khu vực cấm địa Algeria. Bentaleb có mặt đúng lúc ở cột gần để đánh đầu giải nguy.

Phút 18: Thụy Sĩ thoát hiểm sau sai lầm của Xhaka

Xhaka chuyền về quá mạo hiểm, khiến bóng đi không đúng hướng so với vị trí của Kobel và lăn về khung thành Thụy Sĩ. Thủ môn Kobel đã phản ứng rất nhanh để phá bóng, tránh cho đội nhà một pha bóng nguy hiểm.

Phút 16: Zakaria bỏ lỡ cơ hội

Manzambi căng ngang thuận lợi vào vòng cấm để Zakaria băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút từ khoảng chấm phạt đền không đủ hiểm và bị thủ môn Zidane cản phá.

Phút 14: Aouar dứt điểm không thành công

Aouar tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không đủ hiểm để gây khó cho Kobel. Thủ môn Thụy Sĩ dễ dàng ôm gọn bóng.

Phút 11: Embolo mở tỷ số cho Thụy Sĩ

Thụy Sĩ có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 sau pha lập công của Embolo, khiến Algeria sớm rơi vào thế phải bám đuổi.

Phút 6: Aouar bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số

Belghali tạt bóng rất thuận lợi vào vòng cấm. Mahrez băng vào nhưng quyết định nhường lại cho Aouar ở vị trí đẹp hơn, đáng tiếc tiền vệ Algeria lại đá hụt bóng.

Phút 5: Algeria tạo sóng gió

Ait Nouri có pha di chuyển tốc độ phía sau hàng phòng ngự Thụy Sĩ, mở ra cơ hội rất đáng chú ý cho Algeria. Dù vậy, Kobel đọc tình huống tốt và băng ra phá bóng kịp thời.

Phút 3: Cổ động viên Algeria khuấy động khán đài

Người hâm mộ Algeria tạo ra âm thanh áp đảo ngay từ những phút đầu. Mỗi pha chạm bóng của cầu thủ Thụy Sĩ đều kéo theo những tiếng la ó vang dội trên các khán đài.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Sĩ

Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Đội hình dự kiến ĐT Algeria

Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Nhận định bóng đá hôm nay Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau hành trình vòng bảng khá thuyết phục. Đại diện châu Âu khởi đầu bằng trận hòa Qatar, sau đó chơi bùng nổ trước Bosnia & Herzegovina, trước khi vượt qua Canada ở lượt cuối để giành vé đi tiếp.

Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở sự ổn định và tính tổ chức. Họ không phải đội bóng quá thiên về trình diễn, nhưng luôn duy trì được cấu trúc đội hình, kiểm soát nhịp độ tốt và biết cách tận dụng các thời điểm quan trọng để tạo khác biệt.

Trong 5 trận gần nhất, Thụy Sĩ bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Hàng công ghi 12 bàn, còn hàng thủ nhận 5 bàn thua. Tính rộng hơn, đội bóng châu Âu ghi 21 bàn sau 9 trận gần đây, đạt trung bình 2,33 bàn/trận.

Algeria lại đi tiếp theo cách giàu cảm xúc hơn. Đại diện Bắc Phi khởi đầu khó khăn khi gặp Argentina, sau đó lấy lại hy vọng bằng chiến thắng quan trọng trước Jordan. Đến lượt cuối, họ hòa Áo 3-3 trong trận đấu kịch tính để giữ cơ hội vào vòng knock-out.

So với Thụy Sĩ, Algeria có lối chơi giàu tốc độ, tranh chấp mạnh và thường tạo nguy hiểm từ các pha chuyển trạng thái. Đội bóng Bắc Phi có thể không kiểm soát trận đấu trong thời gian dài, nhưng luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ nếu tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Về thống kê tấn công, Algeria ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận. Đội bóng này ghi bàn ở 17/23 trận, đạt tỷ lệ 74%. Dù vậy, hàng thủ Algeria vẫn có thời điểm thiếu chắc chắn, đặc biệt sau trận hòa Áo 3-3 ở lượt đấu gần nhất.

Thụy Sĩ có lợi thế về sự cân bằng, bản lĩnh và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Algeria đủ sức gây khó chịu bằng tốc độ và tinh thần chiến đấu, nhưng đại diện châu Âu vẫn nhỉnh hơn nhờ nền tảng tổ chức ổn định hơn.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.